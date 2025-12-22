América Latina

La autocrítica del Partido Comunista chileno tras la derrota de la izquierda en el balotaje presidencial

Jeannette Jara, eso sí, no participó del pleno del Comité Central que se realizó el fin de semana

El presidente del PC chileno, Lautaro Carmona, afirmó que las causas de la derrota de la izquierda en Chile son "multifactoriales".

Durante todo el fin de semana el Comité Central del Partido Comunista chileno llevó a cabo una jornada de reflexión con el objetivo de dilucidar las razones de la derrota de su militante y carta del oficialismo, Jeannette Jara, en el balotaje presidencial del pasado 14 de diciembre frente a José Antonio Kast.

Jara, sin embargo, se excusó con anticipación y no estuvo presente en la cita, puesto que según el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, “tenía un legítimo y merecido derecho a recuperar capacidades y energía en estos días”.

Carmona partió su alocución reconociendo “el rol destacadísimo que jugó nuestra compañera Jeannette Jara como la candidata presidencial de Unidad por Chile” y valoró “una votación que es histórica para el sector progresista del país, una votación que es histórica para cualquier liderazgo o representación de una militante comunista”.

Sin embargo, a renglón seguido reconoció que “tenemos también que asumir que con ese mismo sentido de historicidad triunfó con una tremenda votación el candidato de la ultraderecha (...) Eso lo tenemos asumido, no pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí”, sostuvo.

El Comité Central de PC
El Comité Central de PC chileno en pleno.

Causas multifactoriales

Tocante a las razones de la derrota de su sector, el mandamás comunista aseguró que “no hay un solo factor, y por consiguiente, afirmamos que las causas son multifactoriales, hay más de un elemento que contribuyó a esto”.

Como primer punto, aseguró que el partido debe hace una autocrítica y reconocer “qué cosas pudo haber hecho mejor nuestra fuerza propia, el PC, respecto a su aporte a la campaña. Y ahí hay un debate abierto desde la base partidaria hasta el nivel nacional y a la inversa también”.

“No cabe duda que jugó un papel también en esto la coordinación de partidos. Si hubo una intención o intensidad exactamente igual de cada uno, si cada uno entregó a plenitud sus capacidades para potenciar la campaña y la candidatura, y en ese plano, con mucho respeto, solamente anotamos que es un factor y esperamos con atención lo que sean los debates propios de cada partido”, agregó.

De pasó, admitió que “podríamos haber afinado en forma más clara y precisa, a ojos de los resultados, lo que fue nuestra plataforma programática como compromiso de futuro gobierno, que lograra empatar, empatizar y relacionar las expectativas de la gente, de la mayoría, sobre todo los movimientos organizados, con las propuestas que estábamos haciendo desde la campaña presidencial”.

El conductor comunista también sopesó el hecho de que la candidatura de Jara estuvo amarrada a “otro factor que ha estado presente, que es el de la relación y la presencia de la campaña presidencial con el ejercicio de las tareas del Gobierno vigente del cual somos parte, así como la mayoría de los partidos que estaban en la coalición. Ahí hay dos o tres factores que también esperamos recoger de la evaluación que el Gobierno haga al respecto”.

Finalmente, apuntó a un “factor internacional” que tiene directa relación con la ofensiva geopolítica de Estados Unidos en Latinoamérica, asunto que, aseguró, estaría incidiendo en los resultados electorales.

Cabe señalar que los partidos oficialistas que conforman el pacto Unidad por Chile se reunirán en enero para coordinar su estrategia como futura oposición.

