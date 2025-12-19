Israel pidió a Gabriel Boric recibir las credenciales de su embajador en Chile antes de fin de año

Trascendió que Boric recibirá a Peleg Lewi y a otros embajadores el 29 o el 30 de este mes.

Como ya es tradicional, la mañana de este jueves la Comunidad Judía chilena celebró en el patio de Las Camelias de La Moneda la fiesta de Janucá, la que contó con la presencia de autoridades de gobierno como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Sin embargo, tal como en años anteriores, el presidente Gabriel Boric volvió a ausentarse de la ceremonia, pues a esa hora se encontraba inaugurando un parque en la comuna de Renca.

Durante la cita, se llevó a cabo un homenaje a las personas fallecidas en el ataque terrorista ocurrido el 14 de diciembre pasado en la playa de Bondi Beach en Sidney, Australia -el que dejó 16 muertos y decenas de heridos-, y también se hizo entrega de un reconocimiento a la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier.

Al finalizar la ceremonia, el presidente de la Comunidad Judía, Alfredo Misraji, lamentó la ausencia del mandatario.

“Me da tristeza. Hemos pedido en muchas instancias tener una reunión con el Presidente de la República, no hemos sido escuchados (...) Nosotros como comunidad esperábamos una señal de que, por lo menos, el presidente pudiera escucharnos y saber lo que estamos pasando. Hay antisemitismo en Latinoamérica y aparte de Brasil y Colombia, Chile es uno de los países que mas tiene antisemitismo”, aseguró.

En la misma línea, el jefe de la misión adjunta de la embajada de Israel, Amir Rockman, pidió al presidente Boric recibir las cartas credenciales de su nuevo embajador, Peleg Lewi -quien reemplazó en agosto pasado a Gil Artzyeli-, y de paso tuvo palabras para referirse a las críticas de algunos personeros del oficialismo a los saludos desde Israel al presidente electo, José Antonio Kast.

“Lo que a mí me da pena es que nuestros adversarios y críticos nunca están de acuerdo en sentarse, hablar y mostrar sus quejas, observaciones, con Israel. Yo invito a todos nuestros críticos de todos los partidos políticos adversarios que estén abiertos a tener una conversación en lugar de publicar en redes sociales cosas contra Israel“, sostuvo el representante diplomático.

“Personalmente estoy totalmente seguro que el presidente va a recibir las credenciales antes del fin del año. Lo que pasó el año pasado ya es historia; no es el futuro", sostuvo Rockman.

Así las cosas, y según trascendió en diversos medios, el mandatario saliente chileno recibirá a Lewi y a otros embajadores a más tardar el próximo 29 o 30 de diciembre.

Historial de desavenencias

Cabe señalar que tras la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial del domingo pasado, tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como el Canciller, Gideon Sa’ar, enviaron sus parabienes al presidente electo.

“Felicitaciones Presidente electo @joseantoniokast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias”, posteó el mandamás del gobierno israelí.

El guiño vino tras un largo periodo de desavenencias con el Gobierno de Boric, quien en varias ocasiones dejó en claro su postura respecto a la política exterior de Israel.

El historial de dimes y diretes comenzó a mediados de septiembre de 2022, cuando Boric rehusó recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel Gil Artzyeli, a última hora y poco antes de que hiciera su ingreso a La Moneda.

El 31 de octubre de 2023, y arguyendo “las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza”, el Gobierno llamó a consulta a su Chile en Israel, Jorge Carvajal.

Luego, a mediados de diciembre de ese año, Boric se excusó de asistir a la tradicional ceremonia de Janucá que se realiza en La Moneda, enviando en su lugar al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ello, a pesar de que sí había participado del acto en diciembre de 2022.

En enero de 2024, el Gobierno de Boric presentó junto a México una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar que se investiguen “todos los crímenes de guerra” que se hayan podido cometer en Israel y Palestina.

En marzo de ese mismo año, el mandatario ordenó excluir a varias empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), una de las más grandes de Latinoamérica, que se desarrolló al mes siguiente en Santiago,

En julio del año pasado, el país planteó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que Israel ha ejercido “violaciones sistemáticas” al derecho internacional en su relación con Palestina, en el marco de una “opinión consultiva” solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, en marzo de este año, el gobierno retiró a sus agregados militares de la legación en Tel Aviv.

Sin embargo, y a pesar del quiebre en las relaciones, los lazos comerciales con Israel siguen atados por contratos vigentes y superan los US$300 millones anuales.