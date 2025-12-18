América Latina

El régimen cubano implementará una nueva tasa de cambio flotante para exportadores

La autoridad monetaria de la isla introducirá un mecanismo que se ajustará a diario para actores clave del sector

Guardar
Un vendedor espera a los
Un vendedor espera a los clientes en un mercado público de La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El régimen de Cuba anunció la creación de una nueva tasa de cambio oficial, la tercera en vigor, dirigida a exportadores y otros oferentes de divisas.

La medida, que comenzará a aplicarse este jueves, introduce un tipo de cambio “competitivo” cuyo valor se determinará diariamente según la oferta y la demanda, como parte de la primera fase de un proceso de unificación monetaria gradual.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado, explicó que esta nueva tasa de cambio flotante será fijada cada día por la autoridad monetaria y se aplicará exclusivamente a exportadores y otros actores que ofrezcan divisas.

Las tasas de cambio existentes para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos cubanos) y para personas físicas (un dólar por 120 pesos cubanos) permanecerán sin modificaciones.

Delgado no precisó si el valor inicial de la nueva tasa se publicará el primer día de su entrada en vigor ni cuál será su punto de partida. Y justificó la decisión al señalar que “la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas” motivó la creación de este tercer segmento.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle en el centro de La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Actualmente, la brecha entre las tasas oficiales y la del mercado informal, que ronda los 450 pesos por dólar, representa una de las principales distorsiones de la economía cubana, sumida en una crisis prolongada desde hace más de cinco años.

La funcionaria argumentó que la experiencia internacional demuestra que, en contextos de desequilibrios cambiarios acumulados, la implementación de esquemas transitorios con múltiples segmentos permite corregir distorsiones de manera paulatina y sin provocar choques macroeconómicos severos.

Además, advirtió que una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría desencadenar una devaluación abrupta del peso cubano, con consecuencias inflacionarias superiores a las actuales y una mayor pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras.

El objetivo declarado por la titular del Banco Central cubano es “cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias”, mediante un proceso que calificó de gradual, responsable y transparente, adaptado a las condiciones específicas del país. También subrayó que este tipo de medidas buscan ordenar la economía y fortalecer el sistema financiero nacional.

Un vendedor ambulante de helados
Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos en La Habana, Cuba (AP Foto/Ariel Ley/Archivo)

Como parte de este plan, el régimen prevé estabilizar y fortalecer la Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual basada en el dólar. Esto implica que, durante el periodo de transición, coexistirán tres monedas oficiales con diferentes tipos de cambio, en un esquema de cambios múltiples.

El anuncio de la nueva tasa de cambio coincidió con el bloqueo en Cuba del sitio web de El Toque, un medio independiente conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal.

El Toque denunció que su página quedó inaccesible en la isla tras un ciberataque, en un contexto en el que la dictadura y medios oficiales acusaron al portal, con sede en Miami, de “recibir financiación estadounidense, ser contrarrevolucionario y buscar la desestabilización del país”.

El régimen cubano llegó a calificar las actividades de El Toque como parte de una “guerra” y “terrorismo” económico. El portal, por su parte, rechazó estas acusaciones y explicó que su tasa de cambio se calcula mediante un algoritmo que analiza anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtrando valores anómalos y extremos.

Temas Relacionados

Tasa de cambio en CubaBanco Central de CubaJuana Lilia DelgadoEconomía cubanaPeso cubanoCubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Santiago Peña anunció que Standard & Poor’s mejoró la calificación de Paraguay

El presidente destacó que la noticia “significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades” para el país

Santiago Peña anunció que Standard

La migración venezolana aporta más de 10.600 millones de dólares anuales a la región

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones destacó el impacto fiscal positivo que tiene el fenómeno en la región

La migración venezolana aporta más

Estados Unidos pidió a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

No obstante, el CNE sigue culpando a los manifestantes de la imposibilidad de iniciar este recuento, un día después de haber reivindicado que se realice “voto por voto”

Estados Unidos pidió a Honduras

Pese a la presión de Lula, la firma del acuerdo UE-Mercosur parece cada vez más complicada

El presidente de Brasil pretende sellar el pacto comercial más grande del mundo este sábado, tras una negociación de más de dos décadas plagada de giros inesperados

Pese a la presión de

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

Los empresarios del sector turístico expresan que la coyuntura en la Argentina es “mejor” y el aumento de la llegada de sus visitante impactará en el número final

El turismo uruguayo espera un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La retinopatía diabética: Una amenaza

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Pronostican heladas y temperaturas bajo cero en México este jueves 18 de diciembre

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en sueño: “Un espacio visualmente limpio ayuda a generar calma antes de dormir”

El astrónomo Josep María Trigo destaca la relevancia científica del cometa interestelar 3I/ATLAS, que alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre

Lotería de Manizales resultados miércoles 17 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

INFOBAE AMÉRICA
La AESAF ve "un grave

La AESAF ve "un grave perjuicio para reputación de árbitros y del fútbol" las acusaciones de Florentino Pérez

Kast desdeña las advertencias de Maduro sobre los migrantes venezolanos en Chile: "Me tiene sin cuidado"

Ganadores del Sájarov reivindican el periodismo libre frente a deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia

Marcus Rashford pide sitio en el Barça de Flick a base de goles y asistencias

El superávit comercial de la eurozona se duplica en octubre, hasta los 18.400 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson llegan a HBO Max con la aclamada “Una batalla tras otra”

Primer vistazo a KJ Apa como James Stewart en ‘Jimmy’, el biopic sobre el icónico actor del Hollywood clásico

La mirada de Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, sobre innovación, creatividad y el futuro: “No todas las respuestas están en los datos”

“Nunca he visto Titanic”, confesó Leonardo DiCaprio en diálogo con Jennifer Lawrence

Zoe Saldana cree que la captura de movimiento debería ser premiada a partir de ‘Avatar’: “Mi esperanza es que más directores sean como James Cameron”