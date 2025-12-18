El régimen cubano implementará una nueva tasa de cambio flotante para exportadores

Un vendedor espera a los clientes en un mercado público de La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El régimen de Cuba anunció la creación de una nueva tasa de cambio oficial, la tercera en vigor, dirigida a exportadores y otros oferentes de divisas.

La medida, que comenzará a aplicarse este jueves, introduce un tipo de cambio “competitivo” cuyo valor se determinará diariamente según la oferta y la demanda, como parte de la primera fase de un proceso de unificación monetaria gradual.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado, explicó que esta nueva tasa de cambio flotante será fijada cada día por la autoridad monetaria y se aplicará exclusivamente a exportadores y otros actores que ofrezcan divisas.

Las tasas de cambio existentes para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos cubanos) y para personas físicas (un dólar por 120 pesos cubanos) permanecerán sin modificaciones.

Delgado no precisó si el valor inicial de la nueva tasa se publicará el primer día de su entrada en vigor ni cuál será su punto de partida. Y justificó la decisión al señalar que “la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas” motivó la creación de este tercer segmento.

Personas caminan por una calle en el centro de La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Actualmente, la brecha entre las tasas oficiales y la del mercado informal, que ronda los 450 pesos por dólar, representa una de las principales distorsiones de la economía cubana, sumida en una crisis prolongada desde hace más de cinco años.

La funcionaria argumentó que la experiencia internacional demuestra que, en contextos de desequilibrios cambiarios acumulados, la implementación de esquemas transitorios con múltiples segmentos permite corregir distorsiones de manera paulatina y sin provocar choques macroeconómicos severos.

Además, advirtió que una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría desencadenar una devaluación abrupta del peso cubano, con consecuencias inflacionarias superiores a las actuales y una mayor pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras.

El objetivo declarado por la titular del Banco Central cubano es “cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias”, mediante un proceso que calificó de gradual, responsable y transparente, adaptado a las condiciones específicas del país. También subrayó que este tipo de medidas buscan ordenar la economía y fortalecer el sistema financiero nacional.

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos en La Habana, Cuba (AP Foto/Ariel Ley/Archivo)

Como parte de este plan, el régimen prevé estabilizar y fortalecer la Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual basada en el dólar. Esto implica que, durante el periodo de transición, coexistirán tres monedas oficiales con diferentes tipos de cambio, en un esquema de cambios múltiples.

El anuncio de la nueva tasa de cambio coincidió con el bloqueo en Cuba del sitio web de El Toque, un medio independiente conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal.

El Toque denunció que su página quedó inaccesible en la isla tras un ciberataque, en un contexto en el que la dictadura y medios oficiales acusaron al portal, con sede en Miami, de “recibir financiación estadounidense, ser contrarrevolucionario y buscar la desestabilización del país”.

El régimen cubano llegó a calificar las actividades de El Toque como parte de una “guerra” y “terrorismo” económico. El portal, por su parte, rechazó estas acusaciones y explicó que su tasa de cambio se calcula mediante un algoritmo que analiza anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtrando valores anómalos y extremos.