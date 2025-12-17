Los turistas argentinos se sorprenden cuando llegan a Uruguay y deben multas de hasta 10.000 dólares del verano pasado

Un radar que mide la velocidad en el municipio de Maldonado, Uruguay (Crédito: Intendencia de Maldonado)

Un decreto promovido por Luis Lacalle Pou en junio de 2024 habilitó el cobro de infracciones de tránsito a conductores extranjeros, que deben abonar sus multas antes de retirarse de Uruguay. Si no lo hacen, ese antecedente queda registrado y se notará la próxima vez que la persona ingrese al país. Esto ha derivado en que varios turistas que han regresado para esta temporada se sorprendan con multas de miles de dólares.

Hasta esa fecha, las cámaras de fotomultas no emitían cargos sobre los vehículos de turistas internacionales. Pero, cómo publicó Infobae, numerosos turistas argentinos comenzaron a enterarse meses después de haber regresado al país que registraban multas por montos que oscilan entre USD 5.000 y USD 10.000, e incluso superiores (tomando como referencia que una multa por exceso de velocidad ronda en los USD 400 / USD 440 por infracción). La mayoría, se enteró al intentar adherirse al telepeaje o al consultar sistemas oficiales para ingresar al país en 2026.

Juan Pígola, director de Movilidad Intendencia de Maldonado (Intendencia de Maldonado)

“Se está dando una situación especial”, reconoció el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pícola, en declaraciones a Canal 12. El funcionario explicó que los turistas se enteran de estas sanciones cuando ingresan a la web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), donde se tramita el telepeaje.

“No es para llamarse a sorpresa. Las multas han estado publicadas tanto en la página del Sucive como en el IMPO y podrían haber sido consultadas perfectamente”, expresó Pígola.

(RS Fotos)

El director de Movilidad explicó que la medida todavía no se implementó, lo que significa que los turistas todavía no están inhibidos ni de entrar ni de salir del país. Pero se espera que próximamente se implemente esa sanción.

“Es una justicia tributaria, inclusive. Porque nosotros solamente cobramos la multa a los que son residentes o a los que voluntariamente la quieren pagar. Yo creo que si se cometen faltas en algún lugar, un departamento o en las rutas del país, deben tener la constancia de pagar esa multa”, dijo Pígola.

Punta del Este, mientras tanto, se prepara para la mejor temporada de la pospandemia. Para los empresarios del sector turístico es inevitable mirar hacia Argentina para tomar decisiones y la coyuntura en ese país hace que sea inevitable tener expectativas altas.

El director de Turismo de la intendencia, Edgar Silvera, contó a El Observador que tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas muchos argentinos terminaron de confirmar sus reservas para la temporada. “La relación financiera Uruguay-Argentina sin dudas nos favorece. Muchos balnearios argentinos van a estar más caros de lo que ofrece Uruguay. Eso es un aditamento más para elegir dónde vacacionar”, dijo el funcionario de la intendencia.

La Policía Caminera de Uruguay (RS Fotos)

Tanto en Punta del Este como en Piriápolis –el segundo balneario más conocido del departamento– las reservas que se concretaron aventuran que habrá una “buena temporada”, aunque todavía no se alcanzarán los valores del verano 2018, que fue uno de los mejores veranos de la historia para el sector privado.