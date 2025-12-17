América Latina

El cumpleaños de Julio María Sanguinetti en Uruguay reunió a Yamandú Orsi y a los expresidentes

Más allá de la pertenencia a distintos partidos, el sistema político uruguayo se reunió por el cumpleaños 90 de quien fue dos veces jefe de Estado de Uruguay; Lacalle Pou y Orsi volvieron a encontrarse tras el tenso encuentro que habían protagonizado


Lacalle Herrera, Lacalle Pou, Andrés
Lacalle Herrera, Lacalle Pou, Andrés Ojeda, Julio María Sanguinetti; de fondo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira (Partido Colorado)

El cumpleaños número 90 del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) fue un lugar de encuentro para referentes del sistema político uruguayo de diferentes colectividades políticas. La casa del histórico Partido Colorado fue el lugar de reunión del cumpleañero con el presidente actual, Yamandú Orsi, y los otros dos ex mandatarios vivos Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou.

Se trató, en realidad, de un festejo adelantado porque Sanguinetti cumplirá sus 90 años el próximo 6 de enero. En la ocasión también presentó un libro con fotos históricas, que incluía imágenes de su familia y encuentros con el rey Juan Carlos, que tuvo un “triste final” según definió en un discurso. “La perspectiva del tiempo no va a desvanecer lo que fue su enorme contribución histórica”, dijo.

Además, en el cumpleaños de Sanguinetti volvieron a saludarse de manera animada Orsi y Lacalle Pou, luego de una polémica pública que mantuvieron por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama. Después de un cruce a través de los medios, los dos se habían encontrado en algunos eventos, pero apenas se dieron la mano.

Julio María Sanguinetti festeja sus
Julio María Sanguinetti festeja sus 90 años (Partido Colorado)

Yo acepté esta celebración del partido porque creo que son instancias para que además de discutir y combatir –como es nuestro deber– también nos reunamos en acontecimientos gratos como este, que son siempre la expresión de la sobrevivencia de los viejos luchadores”, dijo Sanguinetti en una rueda de prensa.

El presidente Orsi, en tanto, dijo que la celebración de los 90 años de Sanguinetti era “una fiesta”. “Nos estamos dando el lujo de poder conversar cada tanto con gente de la experiencia y conocimiento y de Don Julio María. Tengo esa suerte, hoy desde la Presidencia, de poder levantar un teléfono y hablar cuando es necesario. A su vez, lo hace él también. Ese tipo de actitudes y de generosidad no se da en todos lados”, expresó.

Orsi definió a Sanguinetti como un dirigente que es “parte de la historia” de Uruguay y destacó en particular que dio señales sobre que “es posible hacer política sin volar los puentes necesarios para mantener una comunidad en armonía”.

El presidente Orsi junto a
El presidente Orsi junto a Julio María Sanguinetti y la vicepresidenta Carolina Cosse (Partido Colorado)

Lacalle Pou, por su parte, enumeró tres motivos por los que se hizo presente en la casa del Partido Colorado: “El primero porque es un homenaje, una celebración de un ex presidente; el segundo, por el reconocimiento y agradecimiento al Partido Colorado y al presidente Sanguinetti en la coalición; el tercero, que es el humanamente más importante, que a pesar de las distintas edades y eventuales diferentes que podamos haber tenido, con el presidente Sanguinetti generamos una relación política, pero sobre todo una relación de afecto personal”.

“Lo hago por esas tres razones, pero sobre todo por la última”, dijo Lacalle Pou.

Andrés Ojeda, el líder del Partido Colorado, definió a la actividad como una de las más importantes que hubo en el año. Recordó que en la misma casa de la celebración de Sanguinetti se celebró la última actividad de José Mujica en vida. “Nos damos el lujo de festejarle los 90 años a Julio María Sanguientti. Yo no estaría acá si no fuera por él”, dijo en una rueda de prensa. Ojeda destacó que el ex presidente está “en su pleno” y tiene “muchísimo más para dar”.

El cumpleaños 90 de Julio
El cumpleaños 90 de Julio María Sanguinetti con Lacalle Herrera, Lacalle Pou y Orsi (Partido Colorado)

La esposa de Sanguientti, Marta Canessa, también estuvo allí, en el día de su cumpleaños. “Más feliz con todo esto no puedo estar. Así que agradezco todo”, dijo Canessa, y deseó “poder seguir escribiendo”.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, destacó en la red social X que el evento reunió a “representantes de todo el espectro político uruguayo”, algo que, según ella, demostró que en Uruguay “la convivencia democrática, el respeto y el diálogo son rasgos profundos” de la cultura política.

