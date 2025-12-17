América Latina

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

Las gestiones oficiales incluyeron grandes cantidades de larvicidas e insecticidas en una lista enviada a embajadas y agencias de la ONU, mientras la epidemia difundida por los mosqitos superaba los 70.000 casos

Un hombre conduce una carreta
Un hombre conduce una carreta este jueves en el poblado de Perico (Cuba). Es difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar a un vecino de Perico (60.000 habitantes, 170 kilómetros al sureste de La Habana) que no conozca a alguien que haya padecido chikunguña recientemente. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El Gobierno cubano incluyó material para luchar contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla dentro de una petición internacional por los estragos del huracán Melissa, pero sin especificar su objetivo real, según documentos a los que ha tenido acceso EFE.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) envió a algunas embajadas y agencias de Naciones Unidas en la isla una lista en la que se incluían grandes cantidades de productos químicos para combatir a los mosquitos, el vector de transmisión de ambas enfermedades.

Esa lista para Melissa está fechada el 27 de octubre -justo en la semana pico de la epidemia, según las estadísticas oficiales difundidas semanas más tarde-, a pesar de que el Gobierno cubano tardaría 17 días más en calificar por primera vez el brote de “epidemia”.

De hecho, el Ejecutivo no ha declarado formalmente ningún tipo de emergencia sanitaria, pese al evidente tensionamiento del sistema hospitalario. Los casos registrados ya en la epidemia superan los 70.000 y las muertes ascienden a 47 (en su mayoría, menores de edad), según el Minsap.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró a un mosquito de la especie Aedes aegypti, vector transmisor de virus tropicales como el dengue, la malaria o el chikunguña, entre otros. EFE/Thais Llorca

La lista, titulada “Principales necesidades para el enfrentamiento del huracán Melisa por el Servicio Nacional de Salud”, es una tabla de cuatro páginas en la que se incluyen múltiples capítulos sanitarios.

En el apartado de “Higiene y epidemiología”, el Minsap incluía 200 toneladas del larvicida Abate al 1% y 40 toneladas del insecticida cipermetrina al 25%. Ambos productos químicos son especialmente eficaces para combatir las plagas de mosquitos.

Expertos independientes consultados por EFE -tanto cubanos como extranjeros, del mundo académico y del empresarial-, coinciden en que esas cantidades son muy elevadas y parecen más destinadas a una campaña nacional que a contener posibles focos de mosquitos tras el paso de un huracán.

Apuntan que para la fumigación de interiores con lanzas (bazucas), que es el método más habitual en Cuba, se emplean entre 5 y 10 mililitros de cipermetrina por litro de diésel. En consecuencia, la cantidad solicitada daría para entre 666.000 y 1.333.000 bazukas (de seis litros de capacidad, como las más modernas que se usan en la isla).

Una persona lee un periódico
Una persona lee un periódico en una calle este jueves en el poblado de Cárdenas (Cuba). Es difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar a un vecino de Perico (60.000 habitantes, 170 kilómetros al sureste de La Habana) que no conozca a alguien que haya padecido chikunguña recientemente. EFE/ Ernesto Mastrascusa

En el caso del Abate, las dosis habituales varían de entre 5 y 50 kilos por hectárea dependiendo de la profundidad y suciedad del agua. A un promedio de 20 kilos por hectárea, la cantidad solicitada daría para tratar 100 kilómetros cuadrados de aguas relativamente profundas y con materia orgánica.

El Gobierno cubano ha reconocido en las últimas semanas que la crisis que sufre el país había afectado a las tradicionales campañas de fumigación y que el país había tenido problemas de insumos y personal para llevarlas a cabo.

EFE contactó al Gobierno cubano para indagar sobre la lista, pero por el momento no ha recibido respuesta. También solicitó una entrevista con un responsable del Minsap, pero tampoco ha sido atendida.

Hasta la fecha ningún país o agencia multilateral parece haber atendido a la petición cubana en este punto concreto.

(con información de EFE)

