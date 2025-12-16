América Latina

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó a Nicolás Maduro como “un narcodictador”

En tanto, Chile envió una nota de protesta a Colombia tras dichos del presidente Petro contra el mandatario electo chileno

Kast aseguró que las amenazas del gobernante caribeño “me tienen sin cuidado”.

Poco antes de subirse al avión que lo llevó a Buenos Aires esta mañana para reunirse con su par, Javier Milei, el flamante Presidente electo chileno, José Antonio Kast, respondió a la amenaza de Nicolás Maduro, quien el lunes le exigió “respetar” los derechos de los migrantes venezolanos asegurando que lo tiene “sin cuidado”.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, advirtió el gobernante caribeño en su programa ‘Con Maduro+’.

“Los venezolanos tienen derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”, complementó.

De paso, aseguró que implementará un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que deseen regresar a su país, a través del programa gubernamental "Vuelta a la Patria“.

“Todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, cerró Maduro.

Así las cosas, en una breve conversación con la prensa, Kast aseguró que las declaraciones de Maduro “me tienen sin cuidado”.

“Es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, sostuvo taxativo.

Kast llegó hasta Buenos Aires en una visita exprés con una apretada agenda que incluye un encuentro con Milei y el economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía del gobierno argentino, amén de un almuerzo con empresarios locales y una visita al embajador en la capital trasandina, José Antonio Viera-Gallo.

Petro criticó a Kast y
Petro criticó a Kast y el Canciller Alberto van Klaveren retrucó que “sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia.”

Nota de protesta a Colombia

En tanto, la tarde de este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que el gobierno envió una nota de protesta a Colombia tras las dichos del presidente Gustavo Petro, quien en una publicación en su red social aseguró que “jamás le daría la mano a un nazi”, aludiendo directamente a José Antonio Kast.

“Por instrucción del presidente de la República hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile (Sebastián Guanumen) para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de las elección presidencial en nuestro país”, señaló Van Klaveren en un video difundido en redes sociales.

Según el Canciller, las palabras de Petro significan “una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. No solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, sostuvo.

Cabe recordar que el mandatario colombiano señaló en sendas publicaciones en su cuenta de X que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, retrucando a la celebración de Milei por el triunfo de Kast.

“Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, manifestó enfático Petro.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, son la muerte en ser humano (...) Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, indicó en el segundo post.

