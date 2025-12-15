América Latina

Sicarios disfrazados de policías asesinaron a cuatro hermanos en Guayaquil

Las víctimas tenían entre 16 y 26 años y su padre resultó herido. La familia dijo que no tenían amenazas

IMAGEN REFERENCIAL. El asesinato se produjo en la madrugada del domingo. (Machala Móvil)

Cuatro hermanos fueron asesinados a tiros la madrugada de este domingo 14 de diciembre en el sector El Fortín, en el noroeste de Guayaquil, en un ataque armado que, por su modalidad y nivel de violencia, volvió a encender las alertas sobre el uso de falsas identidades policiales por parte de estructuras criminales en zonas urbanas del país.

Los sicarios habrían ingresado a la vivienda utilizando vestimenta similar a la de la Policía Nacional, lo que les permitió acceder sin levantar sospechas entre los moradores del sector.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Cárdenas Hernández, de 16, 23, 25 y 26 años. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía, el ataque ocurrió cerca de las 03:00, cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de una camioneta. Tras irrumpir en la vivienda, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los ocupantes. Dos de los hermanos murieron en el sitio, mientras que los otros dos fueron trasladados con heridas de gravedad a una casa de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La policía ha advertido que los criminales usurpan la vestimenta de los oficiales para cometer sus ilícitos. (AP Foto/César Muñoz)

En el mismo ataque resultó herido el padre de los jóvenes, quien recibió impactos de bala y permanece bajo atención médica. Su estado de salud es reservado, aunque las autoridades señalaron que se encuentra estable. En la escena del crimen, personal de Criminalística levantó más de 20 indicios balísticos, correspondientes a munición de calibres nueve milímetros y 5.56, este último de uso frecuente en armas de alto poder, lo que da cuenta de la intensidad del ataque y del tipo de armamento empleado por los agresores.

Según la versión policial recogida en el lugar, ninguna de las víctimas registraba antecedentes penales, y los familiares aseguraron que no habían recibido amenazas previas. No obstante, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer el móvil del crimen, así como posibles vínculos con disputas territoriales entre organizaciones delictivas que operan en el noroeste de Guayaquil, una de las zonas más golpeadas por la violencia armada en los últimos años.

Tras cometer la masacre, los atacantes huyeron en una camioneta blanca, sin que hasta el momento se haya reportado la captura de sospechosos. La Policía Nacional informó que se revisan las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir la ruta de escape y determinar cuántas personas participaron en el ataque. También se investiga el origen de los uniformes o prendas similares a las policiales utilizadas por los sicarios, un recurso que ha sido identificado en otros hechos violentos recientes como una estrategia para ganar acceso a viviendas o confundir a la población.

Imagen de archivo de una zona acordonada por la policía tras un asesinato en Guayaquil. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

El crimen de los cuatro hermanos se produjo en un contexto de persistente violencia en Guayaquil y en la denominada Zona 8, que incluye además a Durán y Samborondón. En los últimos meses, las autoridades han reconocido un incremento de homicidios relacionados con el sicariato, muchos de ellos vinculados a disputas entre bandas criminales por el control de rutas del narcotráfico, extorsión y microtráfico. El uso de disfraces o indumentaria similar a la de fuerzas del orden ha sido advertido por la propia Policía como una práctica recurrente de grupos armados para facilitar sus operaciones y evitar controles iniciales.

Vecinos del sector El Fortín relataron que la madrugada del ataque se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos, seguidas de gritos y escenas de pánico. La presencia policial se desplegó varias horas después, con el cierre del perímetro para las diligencias investigativas y el levantamiento de los cuerpos. El caso ha generado conmoción en la comunidad, donde residentes expresaron temor por la creciente inseguridad y la frecuencia de hechos violentos en zonas residenciales.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el delito de asesinato y coordina las diligencias con la Policía Judicial para recabar testimonios, pericias balísticas y otros elementos que permitan esclarecer el hecho.

