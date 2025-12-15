José Antonio Kast se reunió con el presidente Gabriel Boric para coordinar la transición

Kast llegó acompañado de su esposa y su equipo a La Moneda.

El flamante Presidente de la República, José Antonio Kast, quien asumirá su cargo el próximo 11 de marzo de 2026, llegó la mañana de este lunes hasta La Moneda junto a miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola, para reunirse con el saliente mandatario Gabriel Boric a fin de coordinar la transición y tener, de paso, una conversación a solas entre ambos.

Boric invitó anoche a Kast para esta jornada “entre 11:00 y 11:30″, cuando lo llamó por teléfono para felicitarlo por su triunfo. Antes de entrar a la cita, Kast agradeció la instancia y sostuvo brevemente a la prensa que esperaba tener “una conversación republicana” y que ojalá el saliente mandatario le explique “las dificultades que hay en el manejo del poder”.

“Él tiene una gran responsabilidad todavía como presidente y yo espero ejercerla correctamente cuando jure el 11 de marzo“, cerró.

Al finalizar la reunión, el presidente Boric publicó en su cuenta de X:

“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”.

“La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país“, cerró el mandatario.

Franco Parisi aseguró que no está buscando trabajo en el nuevo gobierno.

Parisi condiciona su apoyo

En paralelo, esta mañana el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi quien se alzó con el tercer lugar en la primera vuelta y llamo a votar nulo en el balotaje, aseguró que no está buscando trabajo en el nuevo gobierno y condicionó su apoyo a Kast, recalcando que su colectividad estará “vigilante”, sobre todo, a los derechos sociales adquiridos en los últimos años.

“No me toque la PGU, no me toque los planes de asistencia a las cuidadoras, a la juventud, las colaciones, las salas cuna públicas. En ese tipo de cosas vamos a ser extremadamente vigilantes”, señaló taxativo en conversación con Chilevisión.

El economista también aseguró que “no estoy buscando pega (trabajo)”, en el nuevo gobierno, pues “tienen contingente suficiente entre lo que queda de Chile Vamos y los libertarios”.

De paso, anunció que se quedará en el país por un buen tiempo y lanzó su profecía para las próximas elecciones.

“Si llegamos con 10 o 12 diputados a 2029, lo más probable es que seamos gobierno”, remató en plan premonitorio.

“Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los USD 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil”, dijo dudosa Evelyn Matthei el domingo.

El escepticismo de Evelyn Matthei

Cabe recordar que este domingo la ex carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mostró dudosa de que Kast logre cumplir a cabalidad con su programa de gobierno, el cual criticó durante la campaña en la primera vuelta.

Tras emitir su sufragio, la representante de la “derecha tradicional” chilena señaló escéptica que de salir el líder republicano presidente, “vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo (...) Yo creo que hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo”.

“Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los USD 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil”, fustigó la economista, aludiendo a una de las promesas más polémicas de Kast.

También dijo esperar que la nueva administración logre cerrar la frontera norte y que “no entren más inmigrantes ilegales” y cerró con un enigmático “va a ser un tiempo interesante”, antes de retirarse son responder a otras preguntas de la prensa.