América Latina

José Antonio Kast se reunió con el presidente Gabriel Boric para coordinar la transición

En tanto, Franco Parisi aseguró que no busca un puesto en el nuevo gobierno y Evelyn Matthei se mostró escéptica de que el flamante mandatario cumpla con su programa de gobierno

Guardar
Kast llegó acompañado de su
Kast llegó acompañado de su esposa y su equipo a La Moneda.

El flamante Presidente de la República, José Antonio Kast, quien asumirá su cargo el próximo 11 de marzo de 2026, llegó la mañana de este lunes hasta La Moneda junto a miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola, para reunirse con el saliente mandatario Gabriel Boric a fin de coordinar la transición y tener, de paso, una conversación a solas entre ambos.

Boric invitó anoche a Kast para esta jornada “entre 11:00 y 11:30″, cuando lo llamó por teléfono para felicitarlo por su triunfo. Antes de entrar a la cita, Kast agradeció la instancia y sostuvo brevemente a la prensa que esperaba tener “una conversación republicana” y que ojalá el saliente mandatario le explique “las dificultades que hay en el manejo del poder”.

Él tiene una gran responsabilidad todavía como presidente y yo espero ejercerla correctamente cuando jure el 11 de marzo“, cerró.

Al finalizar la reunión, el presidente Boric publicó en su cuenta de X:

“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”.

La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país“, cerró el mandatario.

Franco Parisi aseguró que no
Franco Parisi aseguró que no está buscando trabajo en el nuevo gobierno.

Parisi condiciona su apoyo

En paralelo, esta mañana el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi quien se alzó con el tercer lugar en la primera vuelta y llamo a votar nulo en el balotaje, aseguró que no está buscando trabajo en el nuevo gobierno y condicionó su apoyo a Kast, recalcando que su colectividad estará “vigilante”, sobre todo, a los derechos sociales adquiridos en los últimos años.

“No me toque la PGU, no me toque los planes de asistencia a las cuidadoras, a la juventud, las colaciones, las salas cuna públicas. En ese tipo de cosas vamos a ser extremadamente vigilantes”, señaló taxativo en conversación con Chilevisión.

El economista también aseguró que “no estoy buscando pega (trabajo)”, en el nuevo gobierno, pues “tienen contingente suficiente entre lo que queda de Chile Vamos y los libertarios”.

De paso, anunció que se quedará en el país por un buen tiempo y lanzó su profecía para las próximas elecciones.

“Si llegamos con 10 o 12 diputados a 2029, lo más probable es que seamos gobierno”, remató en plan premonitorio.

“Estamos todos viendo cómo van
“Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los USD 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil”, dijo dudosa Evelyn Matthei el domingo.

El escepticismo de Evelyn Matthei

Cabe recordar que este domingo la ex carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mostró dudosa de que Kast logre cumplir a cabalidad con su programa de gobierno, el cual criticó durante la campaña en la primera vuelta.

Tras emitir su sufragio, la representante de la “derecha tradicional” chilena señaló escéptica que de salir el líder republicano presidente, “vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo (...) Yo creo que hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo”.

“Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los USD 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil”, fustigó la economista, aludiendo a una de las promesas más polémicas de Kast.

También dijo esperar que la nueva administración logre cerrar la frontera norte y que “no entren más inmigrantes ilegales” y cerró con un enigmático “va a ser un tiempo interesante”, antes de retirarse son responder a otras preguntas de la prensa.

Temas Relacionados

José Antonio KastGabriel BoricFranco ParisiEvelyn MattheiElecciones Chile 2025

Últimas Noticias

Un nuevo robo de obras de arte en Brasil desnuda la vulnerabilidad de sus museos

Desde el golpe que hizo desaparecer joyas de Matisse y Portinari hasta los memorables casos del pasado, el “momento Louvre” también afecta al país sudamericano

Un nuevo robo de obras

Giorgia Meloni y María Corina Machado también felicitaron a José Antonio Kast tras su victoria

La primera ministra italiana envió un saludo a “mi amigo por su gran éxito”, mientras que la Premio Nobel de La Paz señaló que “sabemos que contaremos con su apoyo”

Giorgia Meloni y María Corina

Punta del Este espera su mejor temporada de la pospandemia

Las autoridades de la Intendencia de Maldonado destacan los altos niveles de reservas para los primeros días de enero y hablan de un “efecto Milei”

Punta del Este espera su

Desborde mortal en Bolivia: suman 20 fallecidos y diez desaparecidos en Santa Cruz

Las torrenciales lluvias del fin de semana provocaron la muerte de al menos 20 personas, desastres materiales y pérdida de cultivos. El pronóstico del tiempo indica que las precipitaciones van a continuar en los próximos días

Desborde mortal en Bolivia: suman

Una niña murió en su escuela de Ecuador por una fractura cervical traumática minutos después de ingresar

La familia exige que la Fiscalía esclarezca lo ocurrido dentro del plantel

Una niña murió en su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la leche puede ayudar

Cómo la leche puede ayudar a prevenir la osteoporosis y la sarcopenia

Sanidad alcanza un preacuerdo con los sindicatos del Ámbito de Negociación para el nuevo Estatuto Marco que suspende los paros de enero

Brote de gripe H3N2: cómo podría impactar la variante K en Argentina

Sheinbaum confirma que revisará la propuesta de Claudio X. González sobre cambios de la Reforma Electoral: “No la he visto”

Cateos en Aguaruto: dos fallecidos, tecnología ilegal y cientos de armas, señales del deterioro penitenciario en Culiacán

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en ataque en Gaza que causa 5 muertos

Ales Bialiatski, recién liberado Nobel de la Paz: "La lucha continúa"

Sánchez recuerda al actor Héctor Alterio: "Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión"

Al menos nueve muertos por una explosión en una fábrica en el centro de Irán

Ucrania recibe 114 presos políticos indultados por Minsk, incluidos Kolésnikova y Babarika

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things 5” lanzó el

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La confesión de Milly Alcock luego de ser confirmada para protagonizar Supergirl: “No sé cómo interpretarla”

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood

Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido por el presunto asesinato de la pareja

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot