Giorgia Meloni y María Corina Machado también felicitaron a José Antonio Kast tras su contundente victoria

Kast se alzó este domingo en el balotaje con el 58% de los votos versus el 41% de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumaron a la ola de felicitaciones de líderes internacionales como Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa, Rodrigo Paz Pereira, el Secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio y hasta del gobierno chino, al flamante nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la líder de la disidencia venezolana envió su “cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

“Al Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno”, agregó.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre“, cerró Machado.

"Estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más a partir de la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular", señaló Meloni.

Meloni: “felicito a mi amigo”

En la misma línea, Giorgia Meloni felicitó esta jornada a quien llamó “mi amigo” José Antonio Kast, por su aplastante victoria sobre Jeannette Jara, la carta de la izquierda chilena.

“Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile“, partió diciendo.

“Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más a partir de la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular. ¡Buen trabajo!“, complementó Meloni.

Cabe señalar que Meloni y Kast han coincidido en más de un encuentro internacional como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y la última vez que se saludaron fue en septiembre en Roma.

El portavoz Guo Jiakun, aseguró que “China está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno chileno para fortalecer aún más la cooperación amistosa".

El saludo del gobierno de China

Finalmente, desde el gobierno chino se sumaron a los parabienes y fue el vocero de la Cancillería oriental, Guo Jiakun, quien recordó en un punto de prensa que Chile fue “el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China”, según reza una nota de EFE.

“Durante los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones entre China y Chile han mantenido un buen ritmo de desarrollo, con una fructífera cooperación en diversos ámbitos”, sostuvo Jiakun.

Debido esto, “China está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno chileno para fortalecer aún más la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos”, y llevar “la asociación estratégica integral entre China y Chile a un nuevo nivel, con el fin de beneficiar mejor a los pueblos de ambos países”, remató el portavoz chino.