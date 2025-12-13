América Latina

Rodrigo Paz se refirió a la detención de Luis Arce: “Los que robaron a Bolivia pagarán sus penas”

El presidente boliviano hizo la declaración un día después de que la Justicia enviara al ex mandatario a la cárcel de San Pedro por cinco meses, en el marco de una causa por corrupción

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa en La Paz (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

El presidente Rodrigo Paz aseguró en La Paz este sábado que quienes “robaron” a Bolivia “pagarán sus penas”, al día siguiente de que la Justicia enviara al ex presidente Luis Arce a la cárcel por cinco meses durante una investigación por presunta corrupción cometida durante el periodo en que fue ministro en el gobierno de Evo Morales (2006-2019). El mandatario dirigió esas declaraciones en el acto de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas, sin mencionar explícitamente a Arce, pero en un contexto marcado por el proceso judicial que involucra al ex gobernante.

“Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino ya están viendo dónde los estamos poniendo, tendrán que cumplir sus penas, sus agravios”, señaló Paz en su discurso, según recogió la prensa local. Y añadió que, aunque el país “no pelea una guerra externa”, enfrenta situaciones como “inseguridad, crimen trasnacional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción y desconfianza social”. “Eso es lo que nos han dejado, eso es lo que tenemos que revertir y lo estamos haciendo poniendo en su lugar a aquellos que nos robaron nuestro destino”, insistió.

El viernes, el juez anticorrupción Elmer Laura dispuso la prisión preventiva de Arce en la cárcel de San Pedro por al menos cinco meses, mientras se desarrolla la investigación en su contra. La audiencia, realizada de manera virtual, se prolongó unas seis horas. El magistrado justificó la medida argumentando riesgos de fuga y obstrucción a la investigación, a petición de la Fiscalía y en una resolución más dura que la solicitada por esa entidad, ya que el Ministerio Público había pedido tres meses de reclusión. Durante el procedimiento, Arce escuchó la decisión desde dependencias policiales en La Paz, donde estuvo detenido dos noches antes de ser trasladado al penal.

Según declaraciones del Ministerio Público recogidas por la agencia AFP y medios bolivianos, a Arce se le imputan los delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”. Se señala que, durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Morales, autorizó desembolsos desde el estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se materializaron o quedaron inconclusos. De acuerdo con la Fiscalía, el fondo financió más de 3.500 proyectos, de los cuales “ni la mitad han sido concluidos” y existen evidencias de transferencias de dinero a cuentas personales de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

El ex presidente boliviano Luis
El ex presidente boliviano Luis Arce Catacora salió esposado de un vehículo para ingresar a la prisión de San Pedro después de que un juez ordenara su detención preventiva durante cinco meses como parte de una investigación por presunta malversación de fondos, en La Paz, Bolivia, el 12 de diciembre de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

El proceso contra Arce se desarrolla en el fuero ordinario, ya que los hechos imputados corresponden al periodo en que era ministro y no presidente, por lo que no es sujeto a un juicio de responsabilidades, informó la Fiscalía. El Ministerio Público remarcó que el cierre del Fondioc en 2015 se debió precisamente a las irregularidades ahora investigadas.

Al ser trasladado al penal de San Pedro la noche del viernes, Arce reiteró a la prensa su inocencia y acusó al gobierno de Paz de buscar “chivos expiatorios” por motivaciones “claramente políticas”. “Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos”, declaró, señalando que se considera víctima de “una persecución” gubernamental.

La defensa de Arce, liderada por su abogado y respaldada por la ex ministra María Nela Prada, anunció que apelará la decisión judicial y presentó a su vez un recurso de excepción de incompetencia para que el caso se tramite ante el Tribunal de Responsabilidades. Prada indicó que la audiencia para tratar esa apelación se llevará a cabo la próxima semana.

Imagen de archivo: El entonces
Imagen de archivo: El entonces candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira saludó al entonces mandatario Luis Arce en un acto en La Paz sobre la situación económica de Bolivia el 26 de agosto de 2025 (EFE/ Gabriel Márquez)

Mientras tanto, el director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, explicó que, una vez en la cárcel, Arce fue ingresado bajo un fuerte dispositivo policial y en condiciones de aislamiento preventivo, principalmente por las noches, para garantizar su integridad. López detalló que recibió atención médica, psicológica, legal y social, que sus signos vitales son normales y que su enfermedad oncológica, invocada por la defensa para pedir medidas alternativas, requiere controles periódicos. “Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato”, agregó López, citado por el diario El Deber.

Desde que dejó el poder el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a la docencia en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que continuó incluso durante su presidencia, según reportó la prensa local. La detención del ex mandatario, de 62 años, marca el fin de casi veinte años de gobiernos socialistas encabezados por Morales y Arce, en una Bolivia que ahora se encuentra bajo un nuevo gobierno.

(Con información de EFE y EP)

