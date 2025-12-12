Una ONG hondureña denunció que pandilleros “coaccionaron” a diversos votantes durante la jornada electoral

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, se dirige a los medios en la Ciudad de Guatemala (REUTERS/Cristina Chiquin)

La Organización No Gubernamental (ONG) Cristosal denunció el jueves que pandilleros “coaccionaron” a diversos hondureños a votar durante las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre en el país. Durante el proceso la organización también documentó siete asesinatos vinculados a la violencia política durante la campaña.

Según la investigación, miembros de bandas criminales “coaccionaron” el voto el día de las elecciones generales en las que se elegían presidente, congresistas y alcaldes.

“Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado” asociados a la “presencia de pandilleros cerca de los centros de votación”, declaró a la agencia AFP René Valiente, director de investigaciones de la ONG.

En ese sentido, hizo hincapié en la circulación de “audios intimidatorios presuntamente de estructuras criminales” que habrían incidido en el voto en determinadas zonas.

La violencia de las pandillas sigue siendo uno de los mayores desafíos en Honduras, donde operan estructuras como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

La ONG Cristosal denunció que pandilleros coaccionaron a votantes durante las elecciones de Honduras (REUTERS/Cristina Chiquin)

Valiente aclaró que Cristosal no pudo determinar con certeza a qué partido político favorecieron los delincuentes.

El informe, titulado “Democracia bajo amenaza”, registró siete homicidios vinculados a violencia política—seis de dirigentes o candidatos municipales y un niño de cinco años que murió en un ataque armado—, en un total de 67 episodios de violencia relacionados con el proceso electoral.

Las denuncias de extorsión por parte de pandillas y los señalamientos sobre torturas y abusos policiales bajo el estado de excepción continúan, según Cristosal.

Mientras tanto, Honduras sigue sin conocer oficialmente quién asumirá la presidencia el próximo año, debido a un resultado muy reñido entre el ex alcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional Nasry Asfura y el líder del Partido Liberal Salvador Nasralla.

Asfura lidera actualmente la contienda presidencial con una diferencia de 42 mil votos.

La Mara Salvatrucha surgió en Los Ángeles, California, en los años ´80, y actualmente tienen filiales desde México hasta Irak

En medio de las denuncias cruzadas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que celebrará una sesión extraordinaria el próximo lunes para abordar el recuento de votos de los comicios hondureños del pasado 30 de noviembre.

El Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, convocó a la reunión para recibir el informe del jefe de la Misión de Observación Electoral, Eladio Loizaga. El organismo continental, junto a la Unión Europea y otros observadores electorales nacionales, permanece en Honduras monitoreando el proceso ante la creciente incertidumbre y las sospechas generadas por la demora en la actualización de datos.

Por su parte, La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras reiteró este miércoles su llamado a todos los actores políticos del país a que respeten la voluntad popular expresada en las urnas. en unas elecciones generales cuyos resultados finales aún no han sido oficialmente publicados.

El comunicado de la misión europea insta a los partidos y candidatos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad y de los cauces dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como de aquellos previstos en la legislación electoral, para gestionar cualquier reclamo o inconformidad con los resultados.

La jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Tania Marques (EFE/ Gustavo Amador)

Además, la delegación europea exhortó a los integrantes del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a actuar de manera “imparcial y ejemplar”, cumpliendo fielmente con sus mandatos y evitando “obstrucciones o retrasos políticamente motivados” que puedan comprometer la transparencia y el desarrollo normal del proceso electoral.

