América Latina

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

La autoridad comicial aclaró que las incidencias detectadas se resolvieron poco después durante el procesamiento de actas, sin alterar el desarrollo del escrutinio

Ana Paola Hall, presidenta del
Ana Paola Hall, presidenta del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una rueda de prensa en Tegucigalpa, Honduras. 4 de diciembre de 2025 (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes la continuidad de los problemas técnicos en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre, aunque aseguró que los resultados, que se mantienen sin cambios desde la pasada medianoche con un 99,40 % del escrutinio, no se vieron comprometidos.

Hall dijo a periodistas que la noche del lunes se presentaron “dos momentos de dificultad” en el sistema de contingencia 2, los cuales fueron resueltos de manera rápida y sin afectar la divulgación de resultados, ocurridos cuando procesaban las actas de diputados correspondientes a dos departamentos.

Según Hall, técnicos del CNE atribuyeron ambos problemas al “tamaño considerable” de las papeletas, lo cual provocó que en “el sistema se descuadrara lo que tenía que enfocarse para hacer el procesamiento de ambas actas”.

Pese a los problemas técnicos, aseguró que la divulgación de los resultados preliminares “no se vio comprometida, se hicieron los ajustes en los siguientes minutos, en ambos casos”.

Según el último cómputo oficial del CNE, que permanece sin variación desde la pasada medianoche, el candidato presidencial Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %).

Le siguen el aspirante Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %), y Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que el domingo dijo que no reconoce los resultados, con 618.448 votos (19,29 %).

El ente electoral no ha informado oficialmente cuándo comenzará el escrutinio especial de más de 2.600 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500.000 sufragios.

El candidato presidencial de Honduras,
El candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se dirige a los medios de comunicación en Tegucigalpa, Honduras, el 9 de diciembre de 2025 (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Contraseñas fueron cambiadas tras reporte de irregularidad

Sobre la denuncia de Nasralla, respecto a un supuesto acceso a “credenciales privilegiadas” por parte de un técnico de la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos, Hall explicó que el 7 de diciembre se reportó la situación y se ordenó el “inmediato cambio de las contraseñas”.

“El día 7 de diciembre hubo un reporte de que un miembro del grupo ASD le pidió a un miembro del equipo técnico del CNE que imprimiera las contraseñas de los diferentes partidos, el pleno fue informado y, en sesión, se aclaró el tema, se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y eso se hizo a los pocos minutos”, enfatizó.

Horas antes, Nasralla calificó como “delito electoral” que un empleado de la empresa ASD haya tenido acceso a las contraseñas del sistema, y aseguró que la vulnerabilidad se originó “desde adentro”.

Hall afirmó que si bien preside el ente electoral, no puede “meter mano en los resultados ni para perjudicar ni para favorecer a nadie”, y aclaró que incluso si pudiera hacerlo, “tampoco lo haría” ni ella “ni el equipo del CNE”.

Quiero decirles que cuidaré cada voto de quienes están aquí y de quienes nos escuchan, con igual recelo y cuidado. El equipo que me acompaña -y estoy segura de que es mucho más grande que el que hoy pudo venir- se mantendrá firme, cuidando el voto de ustedes, la democracia de nuestro país, la paz y el Consejo Nacional Electoral”, concluyó.

(Con información de EFE)

Honduras

