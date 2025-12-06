A casi una semana de las elecciones, Honduras no tiene nuevo presidente electo y aguarda los resultados preliminares

Asfura y Nasralla, los candidatos con más votos en la carrera por la presidencia de Honduras (X)

A casi una semana de las elecciones generales, Honduras continúa sin un presidente definido, mientras el escrutinio mantiene el duelo ajustado entre los dos principales aspirantes: Nasry Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera con 1.132.321 votos (40,19%), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien reúne 1.112.570 apoyos (39,49%) con el 88,02% de actas escrutadas.

Los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran un cercano mano a mano político entre ambos aspirantes a la presidencia hondureña, en el cual Asfura retomó una ventaja de más de 20 mil votos sobre Nasralla. La candidata oficialista del Partido Libre, Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con el 19,30% de los votos.

El proceso avanzó a cuentagotas: de 19.152 actas totales, 16.858 ya fueron procesadas, pero 2.407 presentan “inconsistencias” que exigirán recuento voto por voto, mientras aún deben ingresar 2.571 actas al centro de cómputo del CNE.

Asfura pidió “serenidad” y respeto al proceso a través de su perfil en la red social X: “La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales”. Si bien ambos candidatos reivindican un posible triunfo en base a los conteos internos de sus partidos, ninguno se ha proclamado presidente electo.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, ofrece una conferencia de prensa en Tegucigalpa (AP Foto/Moisés Castillo)

“Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días”, expresó Nasralla antes de quedar por detrás de Asfura.

Si bien ambos candidatos reivindican un posible triunfo en base a los conteos internos de sus partidos, ninguno se ha proclamado presidente electo.

Sin embargo, este viernes, el candidato Nasralla sostuvo que “el mundo ya comenta el fraude que están queriendo hacer” contra su Partido Liberal: “Hay además 100.000 votos nulos y la mayoría son nulos porque la gente votó por Salvador Nasralla”.

El candidato centrista hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla durante una entrevista (REUTERS/Fredy Rodriguez)

“Hicieron trampa en departamento de Lempira. La densidad poblacional de Cortes es de 478 habitantes por km2.La densidad poblacional de Lempira es de 89 habitantes por Km2. Vamos a impugnar estos fraudes del departamento de JOH qué son recurrentes de 2017 y 2013. No tendremos resultados electorales antes del 30 de diciembre”, agregó en una estimación sobre el cierre del proceso.

La expectación va en aumento en medio de denuncias reiteradas, llamados a la tranquilidad y una tensa calma en las calles, con el país a la espera de un desenlace que, según las autoridades electorales, podría conocerse antes de Navidad. El CNE cuenta con hasta 30 días, desde la elección, para oficializar el resultado.

Fotografía de archivo de una urna en un centro de votación de San Pedro Sula (EFE/ José Valle)

En este contexto, el ex presidente Juan Orlando Hernández difundió un mensaje en video agradeciendo a Trump por el indulto que le concedió el pasado lunes, tras haber estado preso en Nueva York desde febrero de 2022 por condenas de narcotráfico y armas.

“Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño”, señaló Hernández. El ex mandatario subrayó la importancia del respaldo de Trump, afirmando que “el liderazgo del presidente Trump ha hecho toda la diferencia”.

Hernández destacó que el mensaje de las urnas “está más que claro”, remarcando la elección del pueblo por “la verdad sobre la mentira, la libertad sobre la tiranía y la decencia sobre la desesperanza”.

(Con información de EFE)