América Latina

El hijo mayor de Jair Bolsonaro anunció que será candidato presidencial en las elecciones brasileñas de 2026

El senador Flávio Bolsonaro informó su postulación con el aval explícito de su padre, ex mandatario condenado a 27 años de prisión por golpismo

Guardar
El senador brasileño Flávio Bolsonaro
El senador brasileño Flávio Bolsonaro en un acto político en Pontida, Italia, el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Remo Casilli)

El senador Flávio Bolsonaro confirmó este viernes su candidatura para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026, consolidando un relevo político en el seno de la familia Bolsonaro tras la condena y encarcelamiento de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro. La decisión, revelada a través de un mensaje en X, responde al mandato explícito del propio ex mandatario, quien permanece fuera de la vida política activa tras ser sentenciado a 27 años de prisión por golpismo.

Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro y figura central del Partido Liberal (PL), puso fin así a semanas de especulaciones respecto de quién encabezaría el proyecto político de la derecha brasileña en los comicios previstos para octubre de 2026.

“Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, publicó Flávio Bolsonaro en su cuenta de X, destacando el componente religioso del mensaje y la confianza depositada por su progenitor.

El senador utilizó un tono enfático, haciendo referencia a la “misión” encomendada y a las dificultades que, a su juicio, atraviesa el país. En su declaración, afirmó: “No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe”. Criticó al actual gobierno del presidente Lula da Silva al señalarlo de “robar a los jubilados” y permitir el avance del narcotráfico, la caída de las perspectivas para los jóvenes y el supuesto saqueo de las empresas estatales.

“Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados (...), se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro”, añadió.

Entre las palabras dirigidas a sus seguidores, Flávio subrayó: “Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje”.

Flávio Bolsonaro asistió a una
Flávio Bolsonaro asistió a una vigilia en Brasilia después de que Bolsonaro fuera detenido por la policía federal el 22 de noviembre de 2025 (REUTERS/Mateus Bonomi)

La designación de Flávio se produce en una semana marcada por tensiones internas dentro del bolsonarismo, especialmente tras hacerse públicas sus diferencias con Michelle Bolsonaro, esposa del ex mandatario y ex primera dama. En este contexto, Michelle cuestionó la estrategia de alianzas del Partido Liberal en Ceará para las próximas elecciones locales, lo que generó desencuentros con Flávio. Posteriormente, el senador ofreció disculpas públicas a Michelle entre lágrimas y oraciones, buscando desactivar la confrontación familiar.

La irrupción de Flávio como candidato también repercute en el tablero político de la derecha brasileña. Michelle Bolsonaro, que había mostrado intención de liderar parte del movimiento, podría ahora cambiar su objetivo hacia una postulación al Senado. Por otro lado, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado hasta hace poco uno de los favoritos para encabezar la candidatura derechista, ha reiterado que no tiene intención de postularse, ya que le resta una porción importante de su mandato y su lealtad con el clan Bolsonaro es conocida.

La figura de Flávio se caracteriza por un perfil más moderado y por su capacidad de articulación política, según se viene describiendo en el entorno del Partido Liberal. El senador, de 44 años, acompañó de cerca a su padre durante todo el proceso judicial, defendiendo su legado y su causa dentro y fuera del Congreso.

Entretanto, Jair Bolsonaro, de 70 años, enfrenta graves problemas de salud derivados de una apuñalada sufrida en un acto de campaña en 2018, lo que ha generado frecuentes crisis médicas. Sus abogados han solicitado al tribunal la concesión de prisión domiciliaria por motivos humanitarios.

Imagen de archivo del senador
Imagen de archivo del senador brasileño Flávio Bolsonaro junto al entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia el 21 de noviembre de 2019 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La definición de la candidatura de Flávio Bolsonaro sobreviene en un clima de fuerte polarización sociopolítica en Brasil. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ya ocupó el cargo entre 2003 y 2010 y que fue elegido nuevamente en 2022, manifestó recientemente en Yakarta su intención de volver a presentarse en las elecciones de 2026, aunque luego expresó dudas y habló de esa posibilidad como abierta.

Con el ex presidente Bolsonaro inhabilitado y cumpliendo sentencia, la derecha buscó otros referentes, incluyendo a Michelle Bolsonaro y Tarcísio de Freitas, aunque por el momento Flávio parece consolidar la herencia política de su padre. El ex mandatario cuenta además con otros hijos en la vida pública, como Eduardo Bolsonaro, diputado que reside en Estados Unidos y mantiene una activa defensa del bolsonarismo en el exterior, especialmente durante el juicio de Jair Bolsonaro ante la administración de Donald Trump.

A poco menos de dos años para la cita electoral, la candidatura de Flávio Bolsonaro añade un nuevo capítulo a la lucha por el liderazgo de la derecha en Brasil y redefine la estrategia de un sector que intenta reorganizarse ante la ausencia de su líder original.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

BrasilJair Bolsonaroúltimas noticias américaFlávio Bolsonaro

Últimas Noticias

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

El reporte llega en plena ola epidémica y entre críticas por falta de transparencia y un sistema sanitario colapsado

Cuba registró más de 1.000

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos

Autoridades norteamericanas y tres países desarticularon una estructura que estafó a migrantes con trámites ficticios y suplantación de funcionarios

Cayó una red global de

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Las declaraciones reavivan el debate sobre la pertinencia, costos y resultados de su intensa agenda fuera del Ecuador

Noboa defendió sus viajes al

El Gobierno de Bolivia afirma que el expresidente de la estatal petrolera YPFB huyó a Brasil

El ministro de Gobierno señaló que el extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, escapó al país vecino. La autoridad cuestionó que la Justicia dejara sin efecto una orden de aprehensión

El Gobierno de Bolivia afirma

El nuevo embajador de EE.UU. se reunió con Kast: “Seguiremos impulsando una cooperación práctica con Chile”

Brandon Judd es el diplomático que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena

El nuevo embajador de EE.UU.
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Línea 2 del Metro de Lima: estación San Marcos tiene un avance del 84%, reporta el MTC

Capacitan a militares mexicanos y estadounidenses rumbo al Mundial 2026 con nueva plataforma de análisis

Papaya, aliada natural contra el colesterol alto

Villarruel se desmarca de la Casa Rosada y le otorgará un bono extraordinario a los empleados del Senado

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio calificó la multa

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Xabi Alonso: "Ha sido probablemente el partido más redondo que hemos hecho"

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031

ENTRETENIMIENTO

Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje