América Latina

Apicultores en alerta en Uruguay por la pérdida de miles de colmenas y millones de abejas muertas

Se investigan las causas de una mortandad nunca antes vista en el sector apícola y los primeros indicios muestran que el uso de agrotóxicos en el agro ha provocado esta situación

Apicultores han registrado más de 10.000 colmenas muertas que adjudican al uso de productos químicos en el campo (@CarlosRydstrom)

Los apicultores de Uruguay aseguran que están atravesando uno de los peores momentos de su historia. En un comunicado, la Sociedad Apícola Uruguaya expresó que van registradas más de 10.000 colmenas afectadas por esta situación, lo que provoca que hayan muerto miles y miles de abejas.

Los apicultores presumen que el problema es la consecuencia “de la mala aplicación de agroquímicos”. “Si bien se tiene indicios de los posibles productos aplicados y el cultivo de referencia, se está a la espera de resultados de los análisis de residuos sobre las muestras tomadas”, dice el texto de la gremial.

Ante esta situación crítica, que se suma a un problema generalizado por la pérdida de colmenas que se registra año a año, los privados piden la intervención estatal. En concreto, proponen que se declare la emergencia granjera para la apicultura.

Entre las solicitudes que realizó esta agrupación, está que el Ministerio de Ganadería “tome muestras para analizar los depósitos de semillas de colza” y sus distintas variedades, y que se considere si tiene en cuenta los “requerimientos de la producción para la exportación para consumo humano son más exigentes que los que se solicita y realizan cuando el fin del cultivo es otro”.

Se contabilizan más de 10.000
Se contabilizan más de 10.000 colmenas de abejas muertas en Uruguay crédito Pixabay

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se dio por enterado de la situación y emitió un comunicado de apoyo al sector.

Esta cartera aseguró que tomó conocimiento de la situación cuando “comenzó a circular la información de las mortandades” sobre el 20 de noviembre y comunicó que dispuso que se forme un grupo de trabajo para abordar el tema.

Uno de los inconvenientes que tiene la cartera para declarar la emergencia granjera, es que, hasta ahora, solo hubo dos denuncias formales sobre esta situación. Para decretar una medida así, es necesario que haya una masividad mayor. En el comunicado, el ministerio explica que los eventos de mortandad que se registraron correspondieron a noviembre y aseguraron que no hubo episodios en diciembre.

Apicultores uruguayos estiman que han
Apicultores uruguayos estiman que han muerto más de 1.000 millones de abejas por intoxicación (Pixabay

Ahora se inició en Uruguay una etapa de análisis técnico de las muestras que se toman en colmenas para saber cuál fue el origen de la muerte de las abejas. Se está realizando un muestreo “con el fin de contar con un diagnóstico fundado que permita definir las acciones a seguir” y “esclarecer las causas y posibles responsabilidades de este acontecimiento”, agrega el comunicado del ministerio.

“El MGAP reafirma su compromiso con el acompañamiento al sector apícola y la adopción de medidas que contribuyan a la sostenibilidad y sanidad de las colmenas en el país”, finaliza el comunicado.

El tesorero de la Sociedad Apícola Uruguaya, Daniel Russo, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que se han muerto 1.000 millones de abejas por este problema. Señaló que el negocio del sector está limitado y aseguró que muchos siguen en la actividad por el cariño que sienten por el rubro.

Estiman que la cantidad de colmenas perdidas incrementará con el paso de los días.

“Están siendo afectados de una manera terrible. Se mueren casi todas las colmenas. Además de ese perjuicio, está el perjuicio de la falta de producción que van a tener justo ahora que las colmenas están empezando a producir. Surge esto que a algunos los deja fuera de carrera, lamentablemente. Y desestimula al resto”, expresó.

La Sociedad Apícola tiene una opinión crítica de la actuación del Poder Ejecutivo en este tema. “El Ministerio de Ganadería, que es quien tendría que tomar riendas en el asunto, va esquivando el bulto. Se va escudando en que no hay denuncias cuando saben que el productor no denuncia porque tendría que denunciar a la propia persona que le está prestando el campo”, dijo Russo.

abejascolmenasSociedad Apícola UruguayaMinisterio de Ganadería, Agricultura y Pesca

