América Latina

La administración de Luis Arce dejó a Bolivia en el nivel más bajo de inversión pública de los últimos seis años

La cifra hasta octubre alcanzó el 36,5%, según reveló el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Guardar
Una mujer camina junto a
Una mujer camina junto a los murales de campaña de los candidatos presidenciales antes de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo en El Alto, Bolivia, el jueves 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

El gobierno de Luis Arce dejó la ejecución de la inversión pública en Bolivia en apenas 36,5 % hasta octubre de 2025, lo que representa “la cifra más baja de los últimos seis años”, según informó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

El viceministro a cargo, Fernando Jiménez, atribuyó este bajo rendimiento a “una limitada capacidad institucional”, señalando entre los principales problemas la escasez de equipos técnicos y legales en las entidades ejecutoras, contratos mal preparados, alta rotación de personal y deficiencias en la supervisión y monitoreo de proyectos.

“Este porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó Jiménez al señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo trabaja en mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, según el viceministro, el bajo nivel de ejecución tendrá un impacto negativo en la tasa de crecimiento económico nacional.

El diagnóstico interno también reveló que una serie de proyectos con deficiencias. Por ejemplo, en una institución descentralizada de 112 proyectos evaluados, 25 presentan “serios problemas de ejecución”, incluidos diseños incompletos, como el caso de una planta cuya construcción carecía hasta de conexión eléctrica planificada.

Plaza Muriilo, en La Paz,
Plaza Muriilo, en La Paz, Bolivia. 16 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Este panorama contrasta con periodos anteriores: según datos oficiales, en 2023 la inversión pública ejecutada alcanzó cerca del 66,3 % del presupuesto aprobado para ese año y fue el mejor desempeño de los últimos años. Sin embargo, en 2024 cayó al 50% del presupuesto asignado, lo que representa un retroceso respecto al año anterior.

Los datos recientes de inversión pública —36,5 % del presupuesto hasta octubre de 2025— representan una disminución significativa del gasto público, lo que puede generar consecuencias negativas en el desarrollo, infraestructura y crecimiento económico del país.

Desde 2014, Bolivia entró en un período sostenido de desaceleración económica, tras años de crecimiento impulsado por las exportaciones de gas y una inversión pública sostenida. Desde ese año, la producción de hidrocarburos disminuyó, los ingresos externos se redujeron y se agotó el modelo basado en exportaciones de materias primas, lo que limitó la capacidad del Estado para sostener inversión y subsidios.

Los síntomas de la crisis empezaron a sentirse en las calles en el primer trimestre de 2023 cuando se limitaron las transacciones en dólares y surgió un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana se cotiza por encima del tipo de cambio oficial, lo que provocó el incremento de los precios de la canasta familiar.

La Paz, Bolivia. 4 de
La Paz, Bolivia. 4 de junio de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En paralelo hubo una importante pérdida del poder adquisitivo y periodos prolongados de escasez de combustible, ante las crecientes dificultades de importación. En 2025 el país entró en una recesión que se prolongará al menos hasta 2027, según proyecciones de organismos internacionales.

En medio de esta crisis económica, el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz asumió funciones el 8 de noviembre con el desafío de estabilizar las cuentas fiscales, asegurar el abastecimiento de combustibles y divisas, además de restablecer el flujo de inversiones.

En sus primeras semanas de gestión, el presidente aseguró créditos internacionales por más de 550 millones de dólares, suprimió algunos impuestos y anunció que hasta marzo se dictarán políticas de ajuste para estabilizar la economía del país, entre las que los economistas presumen la liberación del tipo de cambio y reformas en la política de subsidio a los combustibles, que constituye uno de sus mayores gastos públicos.

Temas Relacionados

Boliviainversión públicaViceministerio de Inversión Pública y Financiamiento ExternoFernando JiménezMinisterio de Planificación del DesarrolloRodrigo PazLuis Arcecrisis económica

Últimas Noticias

La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año y profundizó su desaceleración

Con este resultado, el Producto Interior Bruto del país encadena dos disminuciones en el ritmo de crecimiento, después de avanzar un 1,5% en el primer trimestre y un 0,3% en el segundo

La economía brasileña creció apenas

Una red descubierta en Brasil revela nuevas estrategias de Hezbollah, Irán y las mafias del narcotráfico

Entre los hallazgos de la Operación Trapiche hay un grupo de individuos de origen libanés que integra uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos

Una red descubierta en Brasil

Xiomara Castro destituyó al ministro de Educación de Honduras por felicitar a su esposa opositora reelecta como diputada

Daniel Sponda fue removido de su cargo luego de felicitar públicamente a Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal, en medio del conteo que aún no determinó al futuro presidente

Xiomara Castro destituyó al ministro

Una ONG abrirá en Costa Rica un Museo de la Memoria sobre violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

La exhibición se realizará entre el 8 y el 12 próximos, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre

Una ONG abrirá en Costa

El Banco Central de Paraguay revisó al alza el crecimiento del PIB de 2024 hasta el 4,7%

La economía del país mostró un avance durante el año pasado, impulsada por la manufactura, el comercio, los servicios financieros y la construcción

El Banco Central de Paraguay
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres bebidas que debes evitar

Tres bebidas que debes evitar si tienes presión arterial alta ya que podrían ser mortales a pesar de ser comunes

Dólar: cotización de apertura hoy 4 de diciembre en México

Santilli recibirá a Jorge Macri en medio de la negociación del respaldo al Presupuesto y por la deuda de Nación con CABA de la coparticipación

Control de alcoholemia: paso a paso, cómo recuperar el auto retenido y qué trámites hay que hacer

MEF aprueba transferencia de 175 millones de soles para pagar incremento salarial a maestros: ¿a quiénes aplica?

INFOBAE AMÉRICA
Matt Groening y el giro

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

Israel recibe restos no especificados de manos del CICR en la Franja de Gaza

Fernanda Trías recibió el Premio Sor Juana: “Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho”

OpenAI se declara en "código rojo" y priorizará mejorar ChatGPT para frenar la presión de sus competidores como Google

Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Matt Groening y el giro

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

De El Padrino III a Landman: Andy García reflexionó sobre su carrera, su familia y los cambios del entretenimiento

Entre las adicciones y la reconstrucción personal, Josh Brolin reflexionó sobre su camino: “No debería haber llegado al punto en el que terminé”

Richard Gere recordó la vez que fue vetado de los Oscars por 20 años tras su mensaje en el escenario: “No lo tomé personal”

Así se ve el elenco de la primera película de ‘Rocky’ a 49 años de su estreno