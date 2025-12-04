El CNE de Honduras tildó de “histórico” el estrecho margen en recuento de votos

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (REUTERS/ARCHIVO)

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, calificó este jueves como “histórico” el escaso margen entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura del Partido Nacional (PN) y Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH), en unas elecciones generales con el 84,52 % del escrutinio completado. Tanto Asfura como Nasralla, ambos de tendencia conservadora, se han alternado en el liderazgo del cómputo, situándose Asfura en la delantera con 1.083.461 votos (40,05 %) frente a 1.075.036 (39,74 %) obtenidos por Nasralla, según los datos oficiales ofrecidos a las 06:00 horas locales (12:00 GMT).

En una comunicación divulgada a través de X, Hall expresó que el reducido margen de diferencia registrado entre los aspirantes del PLH y del PN representa un hito en la historia electoral hondureña. “El escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN, es histórico en nuestro país. Desde el CNE seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular”, declaró la funcionaria en la citada red social.

Hall aprovechó para reconocer el comportamiento de los principales contendientes y su equipo al evitar declaraciones prematuras sobre los resultados y al no realizar intentos de sabotaje durante el proceso. Además, felicitó al personal del CNE por realizar su labor “en silencio y con disciplina”. La presidenta del Consejo concluyó con un mensaje dirigido al electorado: “Pueblo hondureño: La meta está cerca. ¡Cumpliremos!”.

Con el 84,52% del escrutinio, Nasry Asfura lidera con 1.083.461 votos frente a los 1.075.036 de Salvador Nasralla

La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en la tercera posición, acumulando 517.696 votos, lo que equivale al 18,15 % del total reportado hasta el momento.

Hall también señaló que el recuento se ha visto afectado por interrupciones en el sistema del organismo electoral, motivo por el cual hizo un llamado a la población a mantener la calma y la paciencia mientras continúa el procesamiento de los resultados correspondientes a las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

El ganador de este proceso reemplazará, el próximo 27 de enero de 2026, a la actual mandataria Xiomara Castro, quien asumió el poder en enero de 2022 bajo la bandera de Libre. Este partido, según datos del CNE, se resiste a aceptar los resultados que se hacen públicos a través de la web oficial del organismo electoral.

En los últimos comicios, los ciudadanos hondureños votaron para elegir, además del jefe de Estado, tres designados presidenciales, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Los históricos Partido Nacional y Partido Liberal, que han dominado la escena política de Honduras durante un siglo, enfrentan por primera vez una contienda con una fuerza de izquierda al mando del Ejecutivo.