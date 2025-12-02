El Banco Central de Bolivia publica un nuevo “valor referencial” del dólar estadounidense

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció este lunes que publicará diariamente el “valor referencial del dólar estadounidense” basado en operaciones reales del sistema financiero, en medio de la crisis cambiaria que enfrenta el país desde hace más de dos años.

Si bien el tipo de cambio oficial se mantiene, el nuevo valor referencial permitirá a empresas y agentes mayoristas del sistema financiero contar con un indicador estable, distinto al del mercado paralelo o de las criptomonedas.

“El valor que publicará el BCB es el que usan los bancos y entidades financieras para transar dólares en el mercado mayorista. Es el precio verdadero del sistema, no el precio de rumores. Por eso se convierte en una brújula para entender cómo se está moviendo el mercado”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tras el anuncio del BCB.

El lunes, el valor referencial se estableció en 7,85 bolivianos para la compra y 9,32 bolivianos para la venta; cuando el tipo de cambio oficial se mantiene fijo desde el año 2011 en 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 bolivianos para la venta.

“Con esta decisión, el país vuelve a tener una referencia clara y confiable del precio al que realmente se compra y vende el dólar en el sistema financiero. Ya no dependemos de cotizaciones dispersas de redes sociales, casas de cambio o librecambistas”, agregó Espinoza en una publicación en redes sociales.

ARCHIVO - Peatones caminan junto a una tienda de cambio de moneda en La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Luego de haberse anunciado esta disposición, el dólar en el mercado paralelo bajó y se cotizó por debajo de los 10 bolivianos, después de haber duplicado ese monto —y alcanzado su valor más alto— en mayo de este año.

Los analistas económicos coinciden en que la publicación de un valor referencial es una señal positiva para dar mayor transparencia a las cifras que maneja el ente emisor y que está enfocado en ordenar el mercado mayorista de dólares.

Sin embargo, el economista Gonzalo Chávez sostiene que aunque es una medida oportuna, puede ser delicada si el valor referencial difiere mucho del oficial. “Al principio parece manejable pero después es puro riesgo de crisis, si el valor referencial se aleja demasiado del oficial, algo que probablemente con la escasez de dólares puede pasar, las expectativas de devaluación pueden subir, la especulación puede crecer y la credibilidad del BCB puede sentirse presionada”, manifestó a través de un video publicado en sus redes sociales.

El experto señala que esta medida debe estar acompañada de soluciones de fondo a la crisis económica que atraviesa el país, como aumentar las exportaciones, conseguir más créditos, aumentar las reservas internacionales y reducir el déficit público.

La economía boliviana atraviesa un periodo de menor dinamismo desde 2014, cuando comenzó a reducirse el ingreso nacional principalmente por la caída de los precios internacionales del gas y la disminución de las exportaciones.

ARCHIVO - Un comerciante sostiene un cartel con un mensaje que dice "¡Gobierno de turno! Necesitamos dólares", durante una protesta en La Paz, Bolivia, el 17 de mayo de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Durante una década, el país había mantenido un modelo basado en la redistribución del excedente generado por el sector hidrocarburífero, lo que permitió sostener el gasto público y los subsidios. Sin embargo, la reducción sostenida de las reservas de gas, el descenso de la producción y el aumento del déficit fiscal han limitado la capacidad del Estado para mantener el ritmo de inversión y transferencias, lo que ha generado un creciente desequilibrio en las finanzas públicas.

A partir del primer trimestre de 2023, los efectos de esta desaceleración comenzaron a sentirse en las calles cuando se limitaron las transacciones bancarias en dólares, surgió un mercado paralelo de divisas y aumentó sostenidamente el precio de los alimentos. En paralelo, surgieron periodos de escasez de combustible ante las crecientes dificultades de importación.

El nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz ha iniciado su gestión con gestiones orientadas a estabilizar las finanzas públicas como la negociación de créditos externos, la reducción selectiva de impuestos para incentivar la inversión y ajustes en la organización del Estado para reducir el gasto público, entre otras acciones.