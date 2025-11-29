Pete Hegseth defendió la postura de Estados Unidos en el Caribe contra los narcoterroristas: “El objetivo es detener las drogas letales”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una reunión con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader (REUTERS/Erika Santelices)

El Departamento de Guerra de Estados Unidos respaldó este viernes la legalidad de los bombardeos contra las narcolanchas que transportan drogas en el Caribe. El titular del Pentágono, Pete Hegseth rechazó las críticas mediáticas a las operaciones militares contra el narcotráfico y defendió la estrategia implementada por la administración del presidente Donald Trump.

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria”, comenzó en su posteo en la red social X.

En ese sentido, remarcó que los operativos mantienen una orientación concreta: “Estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser ‘ataques letales y cinéticos’. El objetivo declarado es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense".

Hegseth dejó en claro que la Operación Lanza del Sur lleva adelante sus operaciones contra los delincuentes que buscan enviar estupefacientes a Estados Unidos: “Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”.

Una de las lanchas con drogas destruida por Estados Unidos en el Pacífico (X)

Sobre las estrategias del anterior mandato en la Casa Blanca, aseguró: “El gobierno de (Joe) Biden optó por una estrategia de mano dura, permitiendo que millones de personas —incluidos cárteles peligrosos y afganos sin antecedentes— inundaran nuestras comunidades con drogas y violencia".

El titular del Departamento de Guerra lanzó una sentencia sobre las diferencias entre la actual administración y la anterior del demócrata: “El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden mimó a los terroristas; nosotros los matamos”.

Hegseth defendió la legalidad de las acciones en el Caribe al afirmar que “las operaciones actuales son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

Por otra parte, enalteció a los uniformados estadounidenses que combaten en el Caribe y realizan ejercicios frente a las costas de Venezuela: “Nuestros guerreros en el Comando Sur arriesgan sus vidas todos los días para proteger la Patria de los narcoterroristas, y yo siempre los respaldaré”.

El Comando Sur intensificó sus maniobras militares en el marco de la Operación Lanza del Sur (X)

Las declaraciones de Hegseth se conocen tras reportes de The Washington Post sobre el operativo militar estadounidense del 1 de septiembre, en el que tras el lanzamiento inicial de un misil contra una narcolancha en el Caribe, las fuerzas estadounidenses detectaron a dos tripulantes que sobrevivían en el agua.

Según las fuentes del medio, se ordenó un segundo ataque, siguiendo instrucciones de Hegseth, quien habría ordenado “matar a todos” los presentes. En total, el incidente dejó once narcotraficantes muertos.

El ataque del 1 de septiembre marcó el inicio de una serie de acciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en un contexto de creciente tensión diplomática y militar con Venezuela. El 16 de noviembre, el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, fue desplegado en la región por decisión de Washington. Además, esta semana Estados Unidos designó como organización terrorista al Cartel de los Soles, al que vincula con el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se estrechan la mano durante una reunión en el Palacio Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana (REUTERS/Erika Santelices)

Tras su reciente paso por República Dominicana, Hegseth destacó trabajo conjunto con autoridades locales: “Nos enorgullece trabajar seriamente con República Dominicana y otros países para garantizar que los carteles no marquen la agenda”. El secretario informó, además, que mantuvo “reuniones muy productivas con el presidente y el ministro de defensa dominicano”, centradas en la cooperación regional para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos, te encontraremos (...) y te eliminaremos, porque tenemos todo el derecho del mundo”, advirtió el miércoles. Hegseth insistió en que cuentan con el asesoramiento de abogados y analistas de inteligencia en Washington para definir objetivos concretos, y que quienes participen en actividades de narcotráfico “serán eliminados”.

(Con información de EFE)