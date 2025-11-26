América Latina

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en un lapso de cinco días en Chile: se conocían entre sí

La comuna de Casablanca está intrigada por la ausencia repentina de tres mayores y un menor de edad

Todos vivían en la comuna
Todos vivían en la comuna de Casablanca.

La Policía de Investigaciones (PDI) de la región de Valparaíso busca intensamente a cuatro ciudadanos colombianos que desaparecieron en un lapso de cinco días de diferencia en la comuna de Casablanca (80 kms al oeste de Santiago). Todos se conocen entre sí y mantendrían un vínculo laboral, aunque se desconoce su naturaleza.

La alerta se levantó mediante cuatro publicaciones distintas en la cuenta de X de la policía civil y los dos primeros posteos corresponden a la desaparición de Davison Orobio Angulo (37) y Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla (35), quienes fueron vistos por última vez el 29 de septiembre.

El padre y la pareja
El padre y la pareja de Orobio señalaron que la última vez que supieron de él fue el 27 de septiembre, dos días antes de que se esfumara.

La tercera y cuarta publicación corresponden a José Duván Sinisterra Castillo (15), y Paula Andrea García Caicedo (29), a quienes se les perdió el rastro cinco días después, es decir el 3 de octubre pasado. Esta última es la única a la que aemás se le identificó con un alias, “Diana”.

Cabe destacar que la comuna de Casablanca es pequeña, con no más de 30 mil habitantes que se dedican en buena parte a labores vitivinícolas, por lo que la noticia ha conmocionado a sus habitantes.

Paula García también es conocida
Paula García también es conocida como "Diana".

Relación laboral

Eso sí, la investigación que avanza es reservada, según explicaron desde la Fiscalía Regional de Valparaíso y la PDI, por lo que por ahora no es posible conocer mayores detalles de la desaparición de estos ciudadanos colombianos.

Radio Bío Bío, sin embargo, logró comunicarse con la pareja y el padre de Davison Orobio Angulo, quienes señalaron que la última vez que supieron de él fue dos días antes de desaparición, el 27 de septiembre, cuando llamó para comunicarse con su hija, tal como lo hacía todos los meses.

José Sinisterra tiene solo 15
José Sinisterra tiene solo 15 años.

El padre, identificado como Orlando, explicó incluso que su hijo llegó el año pasado a Chile, y que los cuatro desaparecidos se conocen entre sí y trabajan juntos, aunque dijo no saber exactamente en qué tipo de actividad laboran.

ChileColombianos desaparecidosCasablanca

