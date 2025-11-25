América Latina

La empresa que quiere fabricar hidrógeno en Uruguay asegura que no dañará el medio ambiente: “Esta planta es verde o no lo es”

Hif Global proyecta una megaplanta en Paysandú, frente a la ciudad argentina de Colón. Busca evitar un conflicto internacional similar al de 2006, cuando la resistencia a la instalación de una papelera provocó el cierre de los puentes internacionales

Guardar
Vista con dron de la
Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay

La empresa Hif Global, la compañía que proyecta la construcción de una megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú, Uruguay, defiende que la propuesta a construir es una solución amigable con el medioambiente porque implica la generación de un combustible reconocido para “el combate al cambio climático”. Además, la multinacional chilena se mantiene abierta al diálogo con organizaciones sociales, que se han manifestado en contra de la instalación del proyecto por el impacto ambiental y turístico que tendría en la zona.

En una respuesta por escrito a Infobae, desde Hif Global señalaron que la empresa entiende “las inquietudes” que haya en torno a la instalación de este proyecto, dado que se trata de un rubro nuevo y poco conocido. “Queremos promover un diálogo basado en el respeto, evidencia científica y criterios técnicos, no así una basada en contenidos con premisas que desinforman”, dice la respuesta.

Ese diálogo, asegura la empresa, se ha concretado con los vecinos y las autoridades de Paysandú, que están “expectantes de las oportunidades” que se puedan generar por el proyecto. Desde 2023 hubo en la zona 15 instancias de diálogo, que implicaron talleres, clases abiertas y audiencias públicas. De estas jornadas también participaron ciudadanos de Colón, que son críticos del proyecto.

Vista de la planta de
Vista de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

Nos preocupa que se difunda información incorrecta sobre los e-combustibles y, en particular, sobre el proyecto de Hif en Paysandú”, agrega la respuesta y define que la megaplanta es parte de un proyecto “ambiental, que busca combatir el cambio climático”.

La multinacional también responde a las “voces contrarias” –como las llama– que advierten por los impactos ambientales que la planta podría tener. Señalan que es demasiado pronto para hacerlo porque el proyecto “acaba de ingresar en la etapa de evaluación”. También niegan que haya falta de transparencia respecto a los planes que hay para Paysandú, ya que tanto en la web del gobierno departamental como del Ministerio de Ambiente hay datos sobre los planes.

Hif Global defiende que los e-combustibles son una “solución inmediata y reconocida internacionalmente para el combate al cambio climático”. En otras palabras, es lo que se conoce como “nafta verde”.

Manifestantes en Colón contra el
Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

No estamos hablando de una refinería de petróleo que es de origen fósil sino de un proceso que usa la energía del sol y el viente y reutiliza carbono que ya está presente en la atmósfera para producir combustibles que pueden ser empleados directamente en vehículos existentes”, explica Hif Global en su respuesta a Infobae.

Esta planta es verde o simplemente no lo es. Dar las garantías para una producción sostenible (desde el punto de vista ambiental, social y económico) es una condición excluyente para el ingreso de los e-combustibles a los mercados internacionales”, agrega.

El gobierno de Uruguay, mientras tanto, no quiere que se destrabe ningún conflicto bilateral por este tema. Hay un antecedente que, aunque sucedió hace casi 20 años, se mantiene fresco en Uruguay: el corte de los puentes internacionales en 2006 por la instalación de la primera planta de celulosa en el país.

La instalación de Botnia (hoy
La instalación de Botnia (hoy UPM) generó un fuerte conflicto diplomático entre Uruguay y Argentina (NA)

Consultados sobre este tema, desde Hif Global expresaron que es un asunto que siguen los ministerios de Relaciones Exteriores. “Por las declaraciones publicadas de los cancilleres de Uruguay y Argentina, entendemos que existe una impronta más serena respecto al 2006. De todas formas, creemos en los canales institucionales y de diálogo para avanzar conforme a lo que establecen las normativas en la materia”, agrega la declaración.

La multinacional defiende que ya hubo una reformulación del proyecto original, que implicó la reducción de un 35% de la superficie de la planta e incrementó en un 70% el área de servidumbre ambiental. El proyecto incluye 260 hectáreas destinadas a la “conservación de la biodiversidad y los ecosistemas”.

El lugar en Paysandú donde
El lugar en Paysandú donde la empresa HIF prevé construir planta de hidrógeno verde (HIF)

Los vecinos de Colón, sin embargo, entienden que las chimeneas y las antorchas seguirán siendo visibles porque tendrán una altura de 80 metros. Lo que pretenden es que la planta se instale más alejada del Río Uruguay.

Temas Relacionados

Hif GlobalUruguayhidrógeno verdePaysandú

Últimas Noticias

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Brasil, que ejerce la presidencia semestral del bloque, pretende firmar el pacto el 20 de diciembre en Brasilia. Lula señaló que no descarta trasladar la cumbre a comienzos de enero en caso de que Paraguay no pueda asistir ese día

Casi un año del acuerdo

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil

La Secretaría Nacional Antidrogas informó que ejecutó un allanamiento a un establecimiento comercial identificado como una supuesta importadora de vehículos. La institución señaló que esta infraestructura servía para montar cargas ilícitas que ingresaban a través de rutas utilizadas por organizaciones criminales

Paraguay desarticuló a un grupo

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

La advertencia se produjo luego de que varias compañías suspendieron rutas hacia Caracas por alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Europa ante el incremento de la actividad militar en la región

La dictadura de Nicolás Maduro

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que el régimen venezolano facilita la presencia de Hezbollah, Hamas y los hutíes en la región y advirtió sobre las alianzas entre organizaciones armadas latinoamericanas y de Medio Oriente

Israel acusó al dictador Nicolás

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

La 41ª Feria Internacional de La Habana abre en plena crisis económica, con empresas extranjeras y embajadas atrapadas por las restricciones para repatriar divisas

Crisis en Cuba: la dictadura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco de España inaugura

El Banco de España inaugura ‘Alegorías de un porvenir’, una exposición de más de 150 obras únicas de sus vidrieras art déco y la Cámara del Oro

¿Por qué la arquitectura sostenible es importante en una ciudad como Lima?

La evasión de IVA cayó a su mínimo en 20 años, pero la economía informal aún le cuesta al Estado una quinta parte del PBI

El caso de la madre más joven del mundo: el embarazo con 5 años que fue un desafío para la medicina

Negociaciones secretas, una prueba de fuego para la gobernabilidad y otra espada cristinista en la Magistratura

INFOBAE AMÉRICA
Trump vuelve a exigir la

Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

Epidemiólogos instan a formar a los sanitarios para detectar, atender y acompañar a las mujeres víctima de violencia

Al menos seis muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev

Patricia Pardo y Christian Gálvez, enamoradísimos, confiesan qué le piden a 2026

Otro ataque de Rusia: Ucrania acusó a Putin de responder con terrorismo a la propuesta de paz que impulsa Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Jane Fonda revela su mayor

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”

Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de “La historia sin fin”, sorprende con su nueva vida a los 54 años

¿Fátima Bosch se ha hecho alguna cirugía estética?

Así reaccionó Ashton Kutcher al enterarse de que Jessica Simpson era virgen a los 22 años

La Miss Costa de Marfil 2025 renunció a su título tras perder contra Fátima Bosch en Tailandia