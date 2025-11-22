América Latina

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Lula da Silva dijo que el funcionamiento del foro internacional “está amenazado”

El mandatario brasileño destacó que “es necesario preservar la capacidad de este foro para abordar los principales problemas de nuestro tiempo”

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa durante la sesión plenaria de apertura de la Cumbre del G20 el 22 de noviembre de 2025 en Johannesburgo, Sudáfrica, antes de la Cumbre del G20 (Leon Neal/Pool vía REUTERS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado que el funcionamiento del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) “está amenazado”, tras los ataques de Estados Unidos a la cumbre del bloque que empezó este sábado en Johannesburgo bajo la presidencia de turno de Sudáfrica.

“El funcionamiento mismo del G20 como un espacio de coordinación ampliado se encuentra amenazado”, afirmó Lula en el plenario tras la inauguración de la cumbre en el Centro de Exposiciones Nasrec de Johannesburgo, sin mencionar directamente a Estados Unidos.

“Es necesario preservar la capacidad de este foro para abordar los principales problemas de nuestro tiempo. Si no logramos encontrar una solución dentro del G20, no será posible hacerlo en un mundo concebido”, subrayó el mandatario brasileño.

La guerra en Ucrania y las diferencias entre Estados Unidos y sus socios europeos sobre una eventual salida al conflicto bélico dominan la previa de la cumbre del G20 que se celebra este sábado en Sudáfrica, marcada también por la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump.

El foro en Johannesburgo, el cual finalizará este domingo 23 de noviembre, reúne a figuras como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro indio, Narendra Modi, el primer ministro chino, Li Qiang, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre otros líderes de países clave en el escenario global.

El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, asisten a una sesión plenaria en la jornada inaugural de la Cumbre de líderes del G20 en el Nasrec Expo Centre en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 de noviembre de 2025. REUTERS/Thomas Mukoya/Pool

Aunque Trump decidió no asistir personalmente, su influencia y protagonismo se hicieron sentir a raíz de la presentación de un plan de su administración para finalizar la guerra desatada en Ucrania por la invasión de Rusia.

Washington justificó su ausencia institucional argumentando que el enfoque de Sudáfrica sobre comercio global y cambio climático no coincide con su agenda actual. Sin embargo, el impacto de la postura estadounidense fue evidente tras una comunicación directa con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky; poco después, líderes como Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer reiteraron que cualquier acuerdo para Ucrania debe contar con el respaldo conjunto de los países europeos y de la OTAN.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remarcó ante la prensa la importancia de no negociar cuestiones de paz sobre Ucrania sin la presencia activa de su gobierno, y anunció una reunión de seguimiento con la Unión Africana en Angola la próxima semana para continuar las discusiones sobre el conflicto.

Trump, en tanto, le puso fecha a Kiev para responder al documento de 28 puntos elaborado por su equipo, al declarar en Fox News Radio que considera el jueves 27 de noviembre como un plazo “apropiado” para una definición, en un contexto de creciente presión sobre las autoridades ucranianas.

La Cumbre del G20 se
La Cumbre del G20 se celebra en la ciudad sudafricana de Johannesburgo (REUTERS/Thomas Mukoya)

La cumbre del G20 en Sudáfrica también se vio impactada por el estancamiento de las negociaciones climáticas de la COP30, celebradas en Brasil. El último día de conversaciones, previsto para el viernes, terminó extendiéndose debido a desacuerdos profundos, principalmente por la negativa de varios petroestados a incluir referencias a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el documento final.

Pese a estos obstáculos, el país anfitrión se mostró confiado en lograr el apoyo del G20 para metas claves como la reducción de desigualdades económicas, alivio de la deuda de naciones de bajos ingresos, asistencia para la transición hacia energías limpias y la creación de un acuerdo sobre minerales críticos.

“Como Sudáfrica, esperamos que se adopte la declaración de los líderes, que establecerá una agenda nueva y continua para el mundo, en particular para el G20”, señaló el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la noche del viernes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilG20Lula da SilvaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICACumbre del G20SudáfricaJohannesburgoEstados UnidosDonald Trump

Últimas Noticias

La Justicia brasileña aseguró que Jair Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

El ex mandatario fue trasladado este sábado a la sede de la Policía Federal en Brasilia. Su detención no responde al inicio de la condena por intento de golpe de Estado

La Justicia brasileña aseguró que

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El ex mandatario se encontraba en régimen domiciliario tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La Corte Suprema decretó su prisión preventiva para “garantizar el orden público”

La Policía brasileña arrestó al

Tensiones entre Rodrigo Paz y Edmand Lara exponen fisuras internas en apenas dos semanas del nuevo Gobierno de Bolivia

Acusaciones, decisiones abruptas y reclamos de poder tensionaron el arranque del Ejecutivo. Analistas ven que se generan dudas sobre la estabilidad política en medio de una coyuntura económica especialmente compleja

Tensiones entre Rodrigo Paz y

Condenaron a cuatro escoltas de la banda Los Choneros que respondían al narcotraficante ecuatoriano “Fito”

Los sentenciados fueron hallados culpables de interferir en la labor de las autoridades durante el operativo que localizó al líder de Los Choneros, quien permanecía prófugo desde su fuga en Guayaquil

Condenaron a cuatro escoltas de

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

La nueva administración de Rodrigo Paz apuesta por una alianza renovada con el país norteamericano y naciones sudamericanas para enfrentar la producción y el tráfico de cocaína

Bolivia reforzó sus lazos con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sevilla propone multar con 20.000

Sevilla propone multar con 20.000 euros a la promotora de los conciertos de Manuel Carrasco por quedarse con el dinero cobrado por los vasos reutilizables

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Detuvieron a un hombre de 63 años por filmar a menores con su celular en una cafetería en Posadas

Dany Salvatierra representa a Perú en el ‘Mapa de las lenguas 2026’ con su novela “Criaturas virales”

El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta tras la acusación de abusos sexuales

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso votará el jueves

El Congreso votará el jueves la senda de déficit sin los votos suficientes para que se apruebe

Rusia entrega otros mil cadáveres de militares ucranianos

El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz Rafael Zornoza, investigado por abusos

Helen Svedin cumple años rodeada del amor de su familia: así fue la celebración junto a Luis Figo y sus hijas

Oncólogos alertan del aumento de la incidencia de cáncer de páncreas en España con 10.338 casos nuevos en 2025

ENTRETENIMIENTO

De vender donas a construir

De vender donas a construir un imperio: las confesiones más íntimas de Kris Jenner sobre maternidad y legado

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood