Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

Un funcionario electoral clasifica votos en un centro de sufragio en Santiago (Victor RUIZ / AFP)

La jornada electoral en Chile culminó este domingo con el cierre de las urnas a las 18:00, momento a partir del cual comenzó el escrutinio para las elecciones presidenciales y legislativas de 2025.

Tras el cierre de votación, el Servicio Electoral publicó los primeros resultados: con el 5,96% escrutado, la oficialista Jeannette Jara lidera con el 26,40% de los votos, seguida por José Antonio Kast (25,10%) y Franco Parisi (17,46%).

Si Jara no consigue el 50 % más uno de los votos, habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Un trabajador electoral muestra una papeleta tras el cierre de urnas en Santiago durante las elecciones presidenciales chilenas (REUTERS/Juan Gonzalez)

Antes de los primeros datos oficiales, el voto en el exterior comenzó a arrojar las primeras cifras preliminares. De acuerdo a los datos recogidos por la plataforma Decide Chile y reportes de consulados, la candidata oficialista Jeannette Jara consolidó liderazgo en el conteo de 24 países de Asia, Oceanía y Europa, superando el 53% de las preferencias entre electores chilenos residentes fuera del territorio nacional.

Evelyn Matthei (Chile Vamos) se posiciona segunda, con 17,3%, mientras José Antonio Kast (Partido Republicano) ocupa el tercer lugar con 13%. Johannes Kaiser completa el grupo principal con 10,7%.

En Nueva Zelanda, país que tradicionalmente entrega los primeros datos, Jeannette Jara obtuvo el 55% de los votos, seguida por Johannes Kaiser (14%), José Antonio Kast (10%), Evelyn Matthei (9%), Franco Parisi (7%), Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (0,9%) y Eduardo Artés (0,7%).

En Australia, Jara también lideró con 859 apoyos, superando a Kaiser (322), Kast (299) y Matthei (268). La tendencia favorable a la candidata de Unidad por Chile se mantiene en Japón, Francia, España, Italia, Países Bajos y otros puntos del continente europeo y asiático.

El voto en el exterior ya refleja una tendencia favorable a la oficialista Jeannette Jara (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Por su parte, Evelyn Matthei registró victorias en algunos consulados como China y Filipinas, mientras que José Antonio Kast se impuso en Malasia, Indonesia e Israel. En el caso de Malasia, por ejemplo, Kast contabilizó 7 votos frente a 6 de Matthei y 3 de Jara.

La transparencia del proceso y la organización han sido subrayadas tanto por autoridades nacionales como por observadores independientes. El voto en el exterior es considerado un barómetro inicial que precede los conteos en territorio chileno y suele marcar tendencias, aunque aún falta el grueso del conteo nacional para determinar la configuración definitiva del mapa electoral.

A lo largo del día, desde las 8:00, miles de colegios electorales abrieron sus puertas en todo el país, permitiendo la participación masiva y garantizando que los últimos electores presentes en filas pudieran ejercer su derecho pese al horario oficial de cierre. Las autoridades informaron que, una vez emitidos los datos oficiales, se habilitarán mecanismos de consulta ciudadana a través de plataformas digitales del Servel y medios de comunicación.

El desenlace de la primera vuelta presidencial y la conformación del nuevo Congreso Nacional definirán la próxima etapa política en Chile, bajo un ambiente de alta expectativa local e internacional.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)

Los candidatos que pasen a un eventual balotaje, así como la redistribución de fuerzas en el Senado y la Cámara de Diputados, quedarán definidos una vez completado el escrutinio, hacia la noche de este domingo y la madrugada del lunes. Las cifras seguirán actualizándose en tiempo real conforme avanza el conteo y se integran los reportes desde los diferentes distritos del país y el exterior.