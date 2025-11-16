Comenzó la votación del referéndum de Daniel Noboa para los ecuatorianos en el exterior

Ecuador movilizó a 118.000 militares y policías por el referéndum de este domingo (Europa Press)

Ecuador celebra un referéndum y una consulta popular promovidos por el presidente Daniel Noboa, dirigidos a modificar aspectos clave del marco político y constitucional del país.

El padrón electoral, compuesto por casi 14 millones de votantes en 24 provincias, participará en una jornada obligatoria para mayores de 18 y menores de 65 años.

Las papeletas contienen cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular; si las propuestas son aprobadas, sus resultados se convierten en mandatos legales para el Estado.

Los temas en debate incluyen la propuesta de redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a organizaciones políticas y reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional de 151 a 73.

El actual gobierno sostiene que estos cambios buscarán modernizar el Estado.

La campaña por el “Sí” está encabezada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a organizaciones sociales y sindicales, lideran el rechazo a las reformas planteadas desde el Ejecutivo.