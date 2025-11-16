Comenzó la votación del referéndum de Daniel Noboa para los ecuatorianos en el exterior

Ecuador celebra un referéndum y una consulta popular promovidos por el presidente Daniel Noboa, dirigidos a modificar aspectos clave del marco político y constitucional del país.
El padrón electoral, compuesto por casi 14 millones de votantes en 24 provincias, participará en una jornada obligatoria para mayores de 18 y menores de 65 años.
Las papeletas contienen cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular; si las propuestas son aprobadas, sus resultados se convierten en mandatos legales para el Estado.
Los temas en debate incluyen la propuesta de redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a organizaciones políticas y reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional de 151 a 73.
El actual gobierno sostiene que estos cambios buscarán modernizar el Estado.
La campaña por el “Sí” está encabezada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a organizaciones sociales y sindicales, lideran el rechazo a las reformas planteadas desde el Ejecutivo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Los ciudadanos de Ecuador acudirán este domingo a las urnas para votar en el décimo referéndum nacional en veinte años, bajo una dinámica que marcó la política reciente del país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dio inicio este sábado al proceso de votación del referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa en las delegaciones del exterior. El sufragio comenzó en las ciudades australianas de Sídney y Camberra y continuará según el horario local de cada país.
En total, 470.636 ecuatorianos están inscritos para votar en 37 países, con la excepción de aquellos residentes en Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia, donde los paquetes electorales no se enviaron debido a dificultades técnicas y diplomáticas.
Ecuador ha movilizado 118.000 efectivos entre policías y militares en todo el país para custodiar el referéndum y la consulta popular previstos para este domingo.
El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, José Cabrera, informó este viernes que no se realizarán sondeos a boca de urna ni ‘exit poll’ durante el proceso convocado.
Cabrera explicó en una entrevista con Teleamazonas que, aunque Centroinvest y Cedatos estaban habilitadas para llevar a cabo estas encuestas, ambas empresas notificaron a última hora su decisión de no realizar los sondeos.