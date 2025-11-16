América Latina

Comenzó la votación del referéndum de Daniel Noboa para los ecuatorianos en el exterior

Los comicios de este domingo podrían transformar el marco constitucional y político del país, con implicaciones directas para la seguridad, la representación democrática y la relación con actores internacionales

Ecuador movilizó a 118.000 militares
Ecuador movilizó a 118.000 militares y policías por el referéndum de este domingo

Ecuador celebra un referéndum y una consulta popular promovidos por el presidente Daniel Noboa, dirigidos a modificar aspectos clave del marco político y constitucional del país.

El padrón electoral, compuesto por casi 14 millones de votantes en 24 provincias, participará en una jornada obligatoria para mayores de 18 y menores de 65 años.

Las papeletas contienen cuatro preguntas: tres de referéndum y una de consulta popular; si las propuestas son aprobadas, sus resultados se convierten en mandatos legales para el Estado.

Los temas en debate incluyen la propuesta de redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a organizaciones políticas y reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional de 151 a 73.

El actual gobierno sostiene que estos cambios buscarán modernizar el Estado.

La campaña por el “Sí” está encabezada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a organizaciones sociales y sindicales, lideran el rechazo a las reformas planteadas desde el Ejecutivo.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:00 hsHoy

Las cuatro preguntas del referéndum que definirán el rumbo del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador

El presidente confía en la aprobación de sus propuestas, mientras la oposición sostiene que el proceso es una distracción que no resuelve la crisis de seguridad ni los problemas estructurales del país

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ven ecuatorianos ejerciendo su derecho al voto. EFE/ Fernando Villar

Este domingo, los ecuatorianos acuden a las urnas para votar en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de modificar el marco político y constitucional del país.

06:30 hsHoy

Ecuador celebra su décimo referéndum en dos décadas frente la crisis de violencia e inseguridad

El procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia tomó protagonismo como mecanismo central de la democracia ecuatoriana en los últimos 20 años

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su investidura para un segundo mandato, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

Los ciudadanos de Ecuador acudirán este domingo a las urnas para votar en el décimo referéndum nacional en veinte años, bajo una dinámica que marcó la política reciente del país.

06:00 hsHoy

Empezó la votación del referéndum y la consulta popular en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dio inicio este sábado al proceso de votación del referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa en las delegaciones del exterior. El sufragio comenzó en las ciudades australianas de Sídney y Camberra y continuará según el horario local de cada país.

En total, 470.636 ecuatorianos están inscritos para votar en 37 países, con la excepción de aquellos residentes en Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia, donde los paquetes electorales no se enviaron debido a dificultades técnicas y diplomáticas.

05:20 hsHoy

Ecuador desplegó 118.000 policías y militares para custodiar el referéndum del domingo

La consulta popular de este domingo se llevará a cabo en medio de una escalada de la violencia en el país

Ecuador despliega 118.000 policías y
Ecuador despliega 118.000 policías y militares para garantizar la seguridad durante el referéndum y la consulta popular

Ecuador ha movilizado 118.000 efectivos entre policías y militares en todo el país para custodiar el referéndum y la consulta popular previstos para este domingo.

04:50 hsHoy

El Consejo Electoral de Ecuador afirma que no habrá sondeos a boca de urna para el referéndum

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, José Cabrera, informó este viernes que no se realizarán sondeos a boca de urna ni ‘exit poll’ durante el proceso convocado.

Cabrera explicó en una entrevista con Teleamazonas que, aunque Centroinvest y Cedatos estaban habilitadas para llevar a cabo estas encuestas, ambas empresas notificaron a última hora su decisión de no realizar los sondeos.

