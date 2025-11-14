El 57% de Santiago de Cuba sigue sin electricidad dos semanas después del paso del huracán Melissa

En Santiago de Cuba, la gente se reúne para cargar sus teléfonos celulares y otros dispositivos tras el paso del huracán Melissa (REUTERS/Norlys Pérez)

Casi el 60% de la provincia oriental de Santiago de Cuba permanece sin electricidad dos semanas después del paso del huracán Melissa, según informaron las autoridades este jueves.

El régimen de Cuba calificó la situación en la zona afectada como “compleja y difícil” a 16 días del paso del ciclón.

Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional encabezada por el dictador Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero informó que resultaron afectadas más de 149.000 viviendas y 158.000 hectáreas de cultivos.

En Santiago de Cuba los daños sobrepasan las 95.000 viviendas, de las cuales 2.300 sufrieron derrumbes totales, detalló Beatriz Johnson, presidenta del Consejo de Defensa provincial, en la reunión televisada.

Un hombre corta plantas de plátano en su patio después de que resultaran dañadas por el huracán Melissa, en El Cobre, Santiago de Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

Johnson señaló que la higienización es prioritaria debido a la situación epidemiológica local. Los municipios Palma Soriano, Songo La Maya, San Luis y Santiago presentan focos activos de la epidemia de dengue y chikunguña, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.

La recuperación eléctrica en la capital provincial avanzó hasta el 84%. Respecto al abastecimiento de agua potable, el restablecimiento general en la provincia alcanzó el 68% a través de redes hidráulicas, mientras que en la ciudad cabecera llegó al 60%. La telefonía móvil solo se ha restablecido en el 48% de la provincia.

En Guantánamo, las autoridades informaron que apenas el 26% de las 15.000 viviendas afectadas han sido reparadas, mientras que el suministro eléctrico ya se restableció casi por completo.

Una mujer camina tras el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

En Holguín, donde el huracán Melissa abandonó territorio cubano, se registraron en las últimas 72 horas lluvias continuas debido a la llegada de un frente frío, lo que propició la evacuación de cientos de personas por inundaciones, según Joel Queipo, presidente del Consejo de Defensa local. En esa provincia el restablecimiento de servicios alcanzó el 83,8% en el suministro de agua, el 86% en electricidad y el 89% en comunicaciones telefónicas.

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba durante la madrugada del miércoles 29 de octubre como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Atravesó el extremo oriental durante unas siete horas, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, lluvias intensas y una severa marejada ciclónica que generó inundaciones graves.

El impacto del ciclón sobre las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo ocasionó destrucción en infraestructuras como puentes y carreteras, comunidades aisladas por crecidas de ríos e interrupciones de servicios básicos y del transporte.