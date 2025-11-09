América Latina

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El fenómeno climático, que provocó la muerte de seis personas y más de 800 heridos, dejó a miles sin hogar y obligó a la evacuación de familias a refugios improvisados en municipios vecinos

Guardar
Vista aérea de Río Bonito
Vista aérea de Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, donde un tornado arrasó gran parte del municipio y dejó una estela de destrucción (REUTERS/Dirceu Portugal)

“Aquí era mi casa y no sobró nada”. La voz de Edamir Gades, de 61 años, resuena entre los escombros en el pequeño municipio de Río Bonito do Iguaçu, en el sur de Brasil, donde un tornado azotó la zona el viernes y dejó cientos de viviendas destruidas.

Como Gades, casi mil personas permanecen alojadas en refugios, sin saber cuándo podrán reconstruir lo perdido.

El paso del tornado, que alcanzó vientos de hasta 250 kilómetros por hora, dejó a cientos de familias sin hogar ni pertenencias. “Solo quedó esa cama. Todo lo demás desapareció, y ni techo tengo ya”, declaró Gades en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

“En un minuto derribó todo. Con mi edad nunca vi una tempestad como esa”, expresó José Filho, jubilado, en diálogo con los reporteros de la agencia.

La cifra oficial difundida por la Defensa Civil local ascendió a seis muertos y más de 800 heridos. El 90% de las construcciones resultó destruido.

Calles del municipio quedaron cubiertas
Calles del municipio quedaron cubiertas de restos de techos, árboles y postes eléctricos derribados por el viento (REUTERS/Dirceu Portugal)

El escenario posterior al fenómeno incluyó casas derrumbadas, postes eléctricos caídos y calles plagadas de restos. “No sé calcular el valor de lo que perdimos. Tenemos que empezar de cero”, explicó Gades.

En los refugios habilitados en Laranjeiras do Sul, las familias que permanecen en escuelas y gimnasios aún relatan el temor tras la tragedia.

Susseane Somali, ama de casa, resume la magnitud de la pérdida: Perdimos todo en la casa. Nos llevó toda la vida construirla; no sé cuánto nos va a llevar volver a levantarla, dijo con la voz quebrada.

Somali relató los minutos de terror cuando, tras recoger a su hijo en la escuela y llegar a su domicilio, sintió el fuerte vendaval.

“No nos dio tiempo de nada, cubrimos a los niños con el cuerpo en la sala y todo empezó a caerse encima”, agregó.

Vehículos dañados o volcados quedaron
Vehículos dañados o volcados quedaron distribuidos por la ciudad tras la tormenta (REUTERS/Dirceu Portugal)

“Vi a una vecina salir volando por el viento cerca de 50 metros. Ahora está grave en terapia intensiva. Una niña voló cien metros”, aseguró otro vecino identificado como José Filho.

Lourdes dos Santos se encontraba hablando por teléfono cuando escuchó el estruendo. Interrumpió la llamada para tomar su biblia, pero no logró abrirla antes de que el techo colapsara. Para salvarse, se ocultó bajo la mesa del comedor.

“Vi dos vientos en sentidos contrarios chocar y arrancar un árbol detrás de la casa, y le agradecí a Dios que la vivienda no fuera arrancada”, relató.

Rosane Correa Teixeira, monja de la Congregación Hermanas de San José, recordó que intentó cortar la energía antes de que el viento violentara su vivienda.

Panorama de destrucción tras el
Panorama de destrucción tras el paso del tornado en el sur de Brasil (REUTERS/Dirceu Portugal)

“La puerta de la casa salió volando y el techo comenzó a desmoronarse. Empezaron a volar ramas, tejas, tanques de agua. Fue aterrador. Parecía que todo iba a caer”.

Teixeira explicó a EFE que buscó refugio detrás de una pared, mientras escuchaba vidrios estallar y sentía que la casa entera se desmoronaba: “Fueron momentos de mucho terror. Parecía que era una guerra. Fue horrible”, describió.

Las autoridades locales pusieron en marcha este domingo los primeros trabajos de reconstrucción en Río Bonito do Iguaçu.

“Está todo en el piso, pero ya pasamos por la parte difícil y ahora es el momento de la reconstrucción”, declaró el alcalde, Sezar Augusto Bovino.

Anunció que se completó la búsqueda y rescate de víctimas y, tras descartar personas desaparecidas, los esfuerzos se focalizan en volver a poner en pie la ciudad.

Restos de una vivienda destruida
Restos de una vivienda destruida por el tornado que azotó Río Bonito do Iguaçu (REUTERS/Priscila Ribeiro)

El tornado, asociado a la presencia de un ciclón extratropical, ocasionó daños en 704 inmuebles, arrancó árboles, postes de energía eléctrica y volcó vehículos en pocos minutos. De acuerdo con la Defensa Civil, la emergencia afectó a unas 13.000 personas distribuidas en 14 municipios del sur de Brasil. Cerca de 1.000 residentes quedaron sin hogar y permanecen en refugios temporales.

La gobernación de Paraná restableció parcialmente la energía eléctrica, alcanzando al 49 % de la población, y avanza en la reparación del acceso al agua y al servicio de internet. Ingenieros de la gobernación y del gobierno federal revisan las estructuras dañadas para determinar cuáles deben ser demolidas de manera completa antes de la reconstrucción.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira, señaló que ya comenzó la reparación de escuelas y centros de salud, procesos que no requieren la verificación individual de damnificados. Por su parte, el gobernador Ratinho Junior anunció la disposición de recursos materiales y humanos y la presentación de un proyecto que permitirá que los fondos de emergencia lleguen directamente a los afectados.

Vista aérea de la zona
Vista aérea de la zona afectada tras el paso del tornado que golpeó Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, sur de Brasil (REUTERS/Priscila Ribeiro)

“La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla”, manifestó.

Mientras tanto, cuadrillas equipadas con maquinaria pesada, aportada por municipios cercanos, limpian el municipio bajo la coordinación de la Defensa Civil. El coronel Fernando Schunig detalló que la prioridad es retirar los escombros y concluir la evaluación de daños para transferir rápidamente los recursos financieros necesarios para la reconstrucción.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilTornado en BrasilRío Bonito do IguaçuTragedia en BrasilÚltimas Noticias AméricaTornado

Últimas Noticias

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

La actividad se efectuó en las 24 provincias del país con miles de policías, militares y funcionarios electorales. El presidente Noboa lidera la campaña por el ‘Sí’ mientras la oposición rechaza la convocatoria de una Constituyente para redactar una nueva Carta Magna

El Consejo Nacional Electoral de

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente Rodrigo Paz anunció además la eliminación de visados para estadounidenses y la reapertura de un centro cultural tras 17 años de relaciones congeladas

Bolivia aprobará la licencia de

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

El presidente posesionó a sus ministros con amplia trayectoria profesional y con los que busca atraer inversiones extranjeras para hacer frente a la crisis económica del país

Rodrigo Paz presentó a su

EEUU donó 700.000 dólares en medicamentos para tratar el VIH en Bolivia tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, sostuvo que esa ayuda servirá para cubrir la necesidad de las personas que padecen el virus “durante los próximos cuatro o cinco meses”

EEUU donó 700.000 dólares en

Panamá confirmó la captura en Venezuela del sospechoso del atentado terrorista de 1994

Se trata de Ali Zaki Hage Jalil, vinculado a la explosión en un avión que mató a 21 personas, en su mayoría empresarios judíos. El ataque ocurrió un día después del atentado contra la AMIA en Buenos Aires y las investigaciones apuntan a Hezbollah

Panamá confirmó la captura en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que gestión de Rafael

Revelan que gestión de Rafael López Aliaga compró raciones importadas de enchiladas y tacos a alto costo para damnificados de Lima

“Voy a incendiarte la casa con tu hija adentro si no volvés conmigo”: estaba prófugo y seguía amenazando a su ex

Así puede consultar los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT realizadas el domingo 9 de noviembre de 2025

Salario mínimo de 2026: dan a conocer el aumento que conviene y la mentira con la que llegará el próximo gobierno

De callejero a detectar gusano barrenador en Jalisco: este perro donado por un albergue ahora lucha contra la plaga

INFOBAE AMÉRICA
Trump descarta presencia de EEUU

Trump descarta presencia de EEUU en la cumbre del G20 si "continúan" los "abusos" contra los afrikáners

(Crónica) Las Palmas remonta al Racing y entra en las quinielas del ascenso

El Supremo de Brasil ratifica la condena contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

El Palma Futsal hace 'hat-trick' en la Copa Intercontinental

ENTRETENIMIENTO

Star Wars: la impactante visión

Star Wars: la impactante visión que redefine la despedida de Luke Skywalker en los nuevos cómics

Timothée Chalamet revela su decepción tras perder el Oscar y cómo lidia con la presión del éxito

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”: así será la versión extendida de la saga que llegará a los cines

El remake que Arnold Schwarzenegger siempre esperó para una de sus películas ya es una realidad