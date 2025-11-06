América Latina

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

La Justicia anuló la sentencia de diez años contra la exmandataria por el caso “Golpe II”, que la juzgó por la forma en la que asumió el Gobierno en 2019

Guardar
Foto de archivo: la expresidenta
Foto de archivo: la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, habla durante una ceremonia en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia. 6 ago, 2020. REUTERS/David Mercado/

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, fue liberada este jueves tras pasar cuatro años y siete meses en prisión, por un caso denominado “Golpe de Estado II” que investigaba la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Con una bandera de Bolivia y acompañada por sus dos hijos, Añez salió de la cárcel de Miraflores a las 11:00 donde la esperaban sus seguidores.

Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria, cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer, yo lo asumí aún sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, manifestó con un megáfono ante sus simpatizantes y reafirmó “la convicción y la buena fe” con la que asumió el Gobierno.

La ex mandataria denunció que fue tratada “como una verdadera delincuente, sin compasión alguna” y agregó que “se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de Justicia puedan actuar conforma a la norma”, en referencia a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años que obtuvo y dispuso su libertad inmediata, luego de acoger una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa, que argumentaba que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria como fue procesada y sentenciada.

Áñez fue sentenciada en junio de 2022 por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumir la Presidencia del país tras la renuncia de Morales. La crisis política fue interpretada por los leales al Gobierno como un “golpe de Estado” mientras que sus opositores consideran que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios de 2019.

"En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral“, dijo al salir de la cárcel.

La situación de Áñez, así como la de otros opositores detenidos por cargos similares, fue objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por el proceso judicial y por las condiciones en las que la exmandataria permanecía privada de libertad. En Bolivia, el caso desató intensas discusiones sobre la forma en que asumió el poder, las represiones militares durante las primeras semanas de su gobierno y la judicialización del conflicto político.

Temas Relacionados

Jeanine AñezBoliviacárcelliberación

Últimas Noticias

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El evento contará con la participación de Iliana Lavastida, Luis Galeano, Beatrice Rangel y Guido Añez

El Interamerican Institute for Democracy

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Recién exiliado en Estados Unidos, visitó al secretario de Estado norteamericano y contó sus sensaciones en diálogo con Infobae: “El encuentro fue muy cordial, muy positivo, muy constructivo”

El disidente cubano José Daniel

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026

Mientras Lula no fue terminante al calificar los resultados de la incursión policial contra el Comando Vermelho, organizaciones que luchan contra los abusos policiales se reunieron con un juez del Tribunal Supremo Federal

Operación Contención de Río de

Videos de peleas de estudiantes: una fiesta y las agresiones en una escuela movilizan a la Policía de Uruguay

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales se observa a distintos grupos de jóvenes tomándose a golpes de puño

Videos de peleas de estudiantes:

Advierten en Uruguay por casos de sicariato cometidos por menores de edad: “Es un fenómeno nuevo”

El Instituto Nacional de Inclusión Adolescente ha detectado adolescentes que llevan desde el exterior al país para realizar esos crímenes

Advierten en Uruguay por casos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sonsoles Ónega sale en defensa

Sonsoles Ónega sale en defensa de la reina Letizia tras las palabras del rey Juan Carlos: “¿Era necesario desvelar ciertas cosas?”

Promulgan ley contra extorsiones en el transporte: Conductores recibirán capacitaciones y se vigilará pago de cupos por aplicaciones

Los extranjeros ocupan más de la mitad de los empleos creados en España durante los últimos 10 años, según un estudio

Precio de la luz 7 de noviembre: tarifa máxima bajará ligeramente y la mínima subirá de forma importante

Una librera se lee en una noche la novela ganadora del Premio Planeta de Juan del Val: “Es un libro rancio, casposo y machista”

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal de Cuentas denunció

El Tribunal de Cuentas denunció que el Louvre destinó fondos en obras de arte y no en seguridad

LaLiga presenta su plan conjunto de trabajo con las CCAA para "disminuir lo máximo posible" el bullying

El presidente de Camerún toma posesión para un octavo mandato tras su polémica victoria electoral

El central del Barça Eric Garcia tiene una fractura nasal y es duda para el Celta

Conocer las señales de alerta del ictus puede marcar la diferencia en la afectación de la enfermedad

ENTRETENIMIENTO

La biopic de Michael Jackson

La biopic de Michael Jackson revela su primer adelanto

Rosalía niega ataque a Bad Bunny y lamenta la controversia por sus declaraciones: “Me da tristeza”

Millie Bobby Brown recordó el final de Stranger Things y el cierre de un ciclo: “Es como la muerte de alguien a quien amas”

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson