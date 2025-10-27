América Latina

El Tribunal Supremo Electoral confirma la vigencia del mandato de Bernardo Arévalo pese a la disolución de Semilla

El máximo órgano electoral de Guatemala sostuvo la continuidad institucional de los funcionarios electos, desestimando así intentos recientes del sistema judicial para revertir los resultados de las elecciones de 2023

Guardar
El presidente de Guatemala, Bernardo
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, canta el himno nacional durante la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de Centro América de España, el día antes de la conmemoración del Día de la Independencia en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de septiembre de 2025 (AP Foto/Moises Castillo)

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) declaró este lunes que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones de 2023 y descartó suspenderlo de su cargo, luego que un juez a pedido de la fiscalía anuló el partido que lo llevó al poder.

Después de que Arévalo ganó los comicios, la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, abrió investigaciones contra su partido Semilla que pusieron en jaque su investidura en enero de 2024.

Esta disputa se recrudeció el viernes, cuando el polémico juez Fredy Orellana ordenó al TSE, por pedido de la fiscalía, que suprimiera al grupo que formó a Semilla, algo que el presidente interpreta como revocar los cargos de los funcionarios elegidos de esa agrupación.

Para el mandatario socialdemócrata, la decisión del juez es como un nuevo intento de “golpe de Estado” de la fiscalía en su contra, como el que denunció en 2023.

Sin embargo, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aclaró que los cargos elegidos en las urnas no pueden ser revocados, a pesar de que Semilla fue suprimido, tal y como lo estableció la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.

Para mí el tema está concluido, lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia que se respetan los resultados y los cargos que fueron adjudicados”, indicó Alfaro en rueda de prensa.

En un mensaje por televisión, Arévalo calificó el domingo al juez Orellana como “un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras” y llamó a la comunidad internacional a “no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo” en Guatemala.

La fiscal general y jefa
La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, en una fotografía de archivo (EFE/Edwin Bercian)

Además, solicitó a la OEA que convoque a una sesión extraordinaria para exponer “las graves amenazas” a la “democracia” por las acciones de Porras y Orellana, quienes están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por “corruptos” y “antidemocráticos”.

Porras ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia no ha resuelto estas solicitudes.

Arévalo carece de las facultades para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, pero ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla que tampoco han avanzado.

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a respetar los resultados electorales en Guatemala.

En su posicionamiento oficial, la OEA resaltó la legitimidad de los comicios en Guatemala y la importancia de mantener el respeto por el mandato popular. El organismo comunicó que “sigue de cerca” los últimos acontecimientos en el país y añadió que “se mantiene atenta” frente a posibles repercusiones en el marco democrático e institucional de la nación centroamericana. La OEA expresó su confianza en que los actores guatemaltecos contribuirán a preservar la estabilidad y el diálogo institucional.

La OEA reiteró en su mensaje que mantiene una comunicación activa con las autoridades del país y acompaña los esfuerzos por fortalecer la democracia y proteger el orden constitucional en Guatemala. El organismo remarcó que seguirá atento al desarrollo de los hechos y dispuesto a prestar apoyo para evitar una escalada del conflicto político.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Bernardo ArévaloGuatemala

Últimas Noticias

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense partió recientemente del Mediterráneo y se encamina al área bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald Ford

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El equipo legal del ex mandatario brasileño cuestionó la acumulación de delitos, denunció faltas al debido proceso y solicitó que la Corte Suprema clarifique aspectos que considera contradictorios en el fallo

La defensa de Jair Bolsonaro

El régimen de Maduro amenazó con romper acuerdos con Trinidad y Tobago tras la llegada de buques de guerra de Estados Unidos

La chavista Delcy Rodríguez acusó al gobierno trinitense de “servir a los intereses de Washington” y calificó los ejercicios militares como una “agresión a Venezuela”

El régimen de Maduro amenazó

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Los productores brasileños de soja reportan un alza en la demanda china, lo que llevó a incrementar la producción para la próxima cosecha y afianza el liderazgo de Brasil en el mercado asiático

Agricultores brasileños aumentan producción de

Capturaron en Manabí al presunto enlace narco entre Colombia, México y Ecuador

Simón Agapo, considerado un objetivo de alto valor por la Policía Nacional de Ecuador, fue detenido en Rocafuerte y trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil

Capturaron en Manabí al presunto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: Línea 3 detiene marcha de trenes

UNAM comenzará a realizar encuestas de salud mental a sus estudiantes

Prometían ganancias por “sembrar árboles digitales”: la estafa ecológica que afectó a familias en siete regiones del Perú

Expertos advierten sobre prácticas habituales que pueden poner en peligro la salud de mascotas en la noche de Halloween

Resultados Chontico Día y Noche 27 de octubre de 2025: todos los números ganadores de ambos sorteos

INFOBAE AMÉRICA
El portaaviones USS Gerald Ford

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

La Fiscalía de París implica a más de un centenar de efectivos en la investigación del robo del Louvre

Cómo la digitalización en 3D permite preservar los templos budistas del Himalaya

Suecia inicia la creación de un servicio de Inteligencia gubernamental

ENTRETENIMIENTO

Dislexia, prejuicios y una audición

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins

El inesperado “casi” veto a Will Smith que sacudió a Hollywood y redefinió Día de la Independencia

Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”