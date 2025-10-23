América Latina

Haití sufre un nuevo brote de cólera en pleno auge de la violencia y con más de 1,4 millones de desplazados internos

El acceso restringido a servicios de saneamiento y la escasez de recursos en centros médicos complican la atención de pacientes

El agente bacteriano vibrio cholerae
El agente bacteriano vibrio cholerae causó miles de muertes tras su llegada al país en 2010 (EFE)

Haití atraviesa un nuevo brote de cólera mientras enfrenta una emergencia humanitaria marcada por la violencia de bandas armadas y el desplazamiento de más de 1,4 millones de personas en 2024, según informó la agencia EFE.

En la segunda semana de septiembre, el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití (MSPP) confirmó 17 muertes por esta enfermedad. Esta cifra podría aumentar debido a las deficientes condiciones sanitarias y a la llegada de las lluvias.

Este rebrote surgió tras un periodo sin casos confirmados y afecta principalmente a varios municipios del departamento del Oeste, entre ellos Pétion-Ville. En esa zona, el constante flujo de desplazados internos y la ausencia de infraestructura sanitaria complican la contención de la enfermedad.

La falta de saneamiento básico
La falta de saneamiento básico en zonas rurales y urbanas favorece la propagación de la infección (AP Photo/Odelyn Joseph)

Según el representante de la OPS/OMS en Haití, Oscar Martin Barreneche, en septiembre se identificaron 272 casos sospechosos y 42 confirmados. Explicó a la agencia EFE que la presencia del vibrio cholerae y el uso de agua de ríos contaminados favorecen la expansión del brote.

El tratamiento del cólera presenta dificultades porque los centros de salud locales cuentan con recursos limitados y, con frecuencia, derivan a los pacientes a Cité Soleil, un área controlada por bandas armadas.

Cité Soleil permanece bajo el
Cité Soleil permanece bajo el dominio de grupos armados que limitan el acceso de servicios de salud (AFP)

Este brote se añade a otras crisis sanitarias previas. El primero se registró en octubre de 2010, cuando un vertido de residuos por parte de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) provocó más de 820.000 casos y cerca de 10.000 fallecidos. En octubre de 2022, otro brote causó más de 700 muertes.

Las consecuencias del cólera y la carencia de saneamiento afectan también a zonas rurales como Grand-Goâve. En ese lugar, historias como la de Oriata, madre de la niña Noel-Dina, evidencian una respuesta comunitaria frente a la escasez de recursos.

Después del contagio de su hija, Oriata promovió la construcción de letrinas y organizó campañas de higiene que permitieron eliminar la defecación al aire libre y mejorar la salud comunitaria. “No tenía muchos recursos, pero sabía que debía actuar, no solo por mi hija, sino por todos los niños del barrio”, relató Oriata al sitio web de la United Nation.

Los esfuerzos continúan con el respaldo de UNICEF y las autoridades locales, que facilitaron el acceso a saneamiento seguro en casi 3.000 hogares y establecieron clubes de higiene en escuelas y centros de salud.

UNICEF impulsa junto a la
UNICEF impulsa junto a la comunidad escuelas y clubes de higiene para proteger a la niñez en riesgo (UNICEF)

Estas acciones reducen el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y fortalecen las prácticas de prevención en la infancia.

La respuesta internacional para frenar el avance del cólera en Haití incluye vigilancia epidemiológica, movilización de personal de salud y asistencia técnica de organismos como la OPS/OMS y la OIM.

Según la ONU, la colaboración con las autoridades haitianas tiene como objetivo reducir nuevos contagios y proteger a las comunidades afectadas en un contexto de crisis que reúne emergencia sanitaria y desplazamiento forzado.

(Con información de EFE)

