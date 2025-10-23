El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó a Evo Morales de “celebrar” el triunfo de Rodrigo Paz

El candidato a la Presidencia de Bolivia por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, tras votar este domingo, 17 de agosto, en las elecciones generales, en Entre Ríos (Bolivia) (EFE/Jorge Abrego)

El presidente del Senado y candidato en las pasadas elecciones de Bolivia, Andrónico Rodríguez, acusó al ex presidente Evo Morales de “celebrar” el triunfo de la derecha, después de hacer campaña por el voto nulo en la primera vuelta y asegurar que Rodrigo Paz venció gracias al apoyo de sus seguidores.

“Una cosa es demostrar madurez política y reconocer los resultados, pero llegar al extremo de festejar y hasta arrogarse y atribuirse la victoria de la derecha es de mucha inmoralidad”, dijo Rodríguez, acusando a Morales de traicionar a las bases y de destruirlo todo en su intento por lograr presentar una candidatura.

Rodríguez remarcó que Morales “no logró ni un solo objetivo” durante la campaña, entre ellos conseguir que la Justicia le habilitara para presentarse, o que el voto nulo lograra superar el 50 por ciento en la primera vuelta, tal y como estuvo reclamando a su potencial electorado.

Las críticas de Rodríguez apuntan hacia unas declaraciones de Morales después de la segunda vuelta en las que atribuía al apoyo de sus electores el triunfo de Paz. “Ganaron con el voto evista, el voto de los indignados”, dijo el ex presidente.

Simpatizantes lanzan confeti al expresidente Evo Morales tras una reunión con una federación campesina, antes de que votara en las elecciones presidenciales y legislativas en la Villa 14 de Septiembre, en la región del Chapare, Bolivia, el domingo 17 de agosto de 2025 (Foto AP/Jorge Saenz)

“¿Dónde quedó todo su discurso de izquierda radical? En la nada”, escribió en X un Rodríguez que logró el 8,5 por ciento de los votos bajo las siglas de coalición progresista Alianza Popular en la primera vuelta, gracias a lo cual será la cuarta fuerza con mayor representación en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa.

Rodríguez terminó advirtiendo al “evismo que hoy festeja la victoria de la derecha”, de que pronto verán como ese binomio que conforman Rodrigo Paz y su ‘segundo’, Edman Lara, se unirán al resto de las derechas para utilizar el poder del Estado “en contra de la verdadera izquierda” y del propio Morales.

Juicio por trata

Por otra parte, la Fiscalía Departamental de Tarija (sur de Bolivia) presentó este martes la acusación formal contra el ex presidente Evo Morales por el presunto delito de trata agravada de personas. Con esta acción, el juez del caso deberá fijar una fecha para el inicio del juicio oral en su contra.

La fiscal departamental Sandra Gutiérrez explicó que se llegó a esta etapa del proceso penal contra Morales (2006–2019) tras un análisis “minucioso” de las pruebas e informes reunidos durante la fase preparatoria. “Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, dijo Gutiérrez en conferencia de prensa.

La autoridad destacó que la investigación, iniciada “a finales de septiembre del año pasado, hoy culmina con una acusación formal”.

En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de aprehensión contra el ex mandatario —ratificada posteriormente por un juzgado de Tarija—, al señalar que Morales habría tenido un hijo con una menor de edad en 2016, cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia.