Paraguay y Colombia desmantelaron una red que secuestró a 17 personas en Sudamérica

La Policía Nacional de Paraguay

La Policía Nacional de Paraguay informó este miércoles que en operativos conjuntos con sus pares colombianos desmantelaron una red a la que se les atribuye el secuestro de al menos 17 personas de diferentes países suramericanos, entre ellos dos paraguayos que fueron liberados el pasado 2 de octubre en Colombia.

El jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía, comisario Nimio Cardozo, se refirió en una conferencia de prensa a operativos que derivaron en la detención en Paraguay de dos connacionales y en la captura de otras dos personas en Colombia.

Cardozo explicó que los secuestradores atraían a ciudadanos extranjeros a la ciudad colombiana de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), con ofertas “de financiar ciertas inversiones” y préstamos con “tasas de interés sumamente ventajosas”.

“Celebramos que este trabajo de cooperación y trabajo conjunto coordinado haya dado ese resultado y desarticular una banda que ya cometió más de 17 casos de secuestro en Popayán”, dijo Cardozo, quien detalló que las víctimas fueron argentinos, chilenos, brasileros, paraguayos, hondureños y costarricenses.

Soldados del Ejército colombiano en una base militar en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, Colombia. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Los paraguayos Bruno Rodrigo Denis Rodas, de 38 años y de profesión comerciante, y Jorge Pedrozo Amarilla, de 39, quien fue arquero de un equipo de fútbol de su país, llegaron a Colombia el pasado 20 de septiembre para hacer negocios y fueron secuestrados por esta banda, que exigió a sus familiares 50.000 dólares para liberarlos.

En ese contexto, Cardozo señaló que, tras su rescate, ambas víctimas brindaron información que permitió la captura de un paraguayo en la ciudad de Capiatá (centro) quien -sospechan- “captaba a los supuestos inversionistas” y los ponía en contacto con el “patrón” de la banda para que luego viajaran a Colombia.

Igualmente, fue aprehendida una paraguaya en la ciudad de Villarrica (este), quien al parecer mantuvo “comunicación con este mismo grupo” de secuestradores y estuvo en Bogotá cuando los dos paraguayos permanecieron cautivos, añadió el comisario.

En paralelo a las detenciones en Paraguay, las autoridades colombianas capturaron en Popayán a dos connacionales quienes eran “los encargados de la seguridad y la custodia” de un ciudadano hondureño que también fue secuestrado y luego liberado, relató Cardozo

El jefe policial indicó que la Policía de Colombia recibió la denuncia del secuestro del hondureño, que tenía, según dijo, “las mismas características” y “el mismo modus operandi” que el caso de los dos paraguayos..

(Con información de EFE)