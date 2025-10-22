Horror en Chile: un padre asesinó a sus dos hijos gemelos de 17 años y luego se suicidó

Eduardo Cruz Coke Japke (izquierda) y sus dos hijos menores

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile, generó conmoción en la sociedad y reabrió el debate sobre la violencia intrafamiliar en el país.

Según informaron los periódicos locales Bio Bio y Emol, la tarde del sábado pasado la Policía encontró los cuerpos y luego confirmó que se trató de un doble parricidio seguido de suicidio, con dos menores de edad entre las víctimas.

De acuerdo con ambas fuentes, un familiar que reside en el mismo domicilio, al llegar al lugar, encontró los cuerpos de los gemelos de 17 años y del padre de ellos.

Tras el descubrimiento, esta persona alertó de inmediato a Carabineros, lo que permitió el inicio de las primeras diligencias policiales.

La Fiscalía Metropolitana Oriente, citada por Emol, ratificó que la investigación apunta a que el hombre mató a los adolescentes antes de quitarse la vida.

Personal especializado de la Policía realizó peritajes en la vivienda para esclarecer la dinámica de los hechos y recabar pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.

Bio Bio identificó al padre como Eduardo Cruz Coke Japke, de 62 años, quien residía en el inmueble junto a sus hijos. Era camarógrafo y director de fotografía.

Los gemelos, de 17 años, identificados con las iniciales F.R.CC.G y E.A.CC.G., figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia. Ambos cursaban la enseñanza básica y, según el mismo medio, eran conocidos en el barrio por su participación en actividades escolares y deportivas.

La familia vivía en un sector residencial de La Reina, donde mantenía una rutina aparentemente normal hasta el trágico desenlace.

Respecto al contexto familiar, las autoridades investigan si existían antecedentes de conflictos previos en el núcleo familiar, aunque hasta el momento no se han confirmado denuncias formales por violencia intrafamiliar.

Emol añadió que la Policía trabaja en la reconstrucción de las horas previas al crimen, revisando comunicaciones y posibles señales de alerta que pudieran haber anticipado la tragedia.

La investigación

El descubrimiento de los cuerpos se produjo alrededor de las 19:20 del sábado en una de las viviendas ubicadas en la calle La Cañada.

“Hay tres casas al interior del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecidos al padre y a los menores de edad”, narró el fiscal Francisco Lanas Madrid, en declaraciones recogidas por Bio Bio.

El funcionario confirmó las edades de las víctimas y la naturaleza del suceso. “La información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto (…). La persona fallecida es el padre de los dos menores que se encontraron fallecidos en el lugar”, declaró.

En tanto, la subcomisaria Connie González indicó que la evidencia inicial descartó la participación de terceros. “Podríamos descartar la hipótesis de un robo debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”, explicó.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.