El secretario general de la OEA llegó a Ecuador para firmar un acuerdo de cooperación en seguridad con el Gobierno de Noboa

Ramdin inició su primera visita oficial al país andino con una agenda enfocada en asistencia técnica (Reuters)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, llegó este sábado a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y firmar un acuerdo de cooperación técnica en materia de seguridad.

Durante su estancia, Ramdin mantendrá una jornada de trabajo en la sede de la Cancillería de Ecuador y está agendada la firma de un convenio de colaboración con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap).

La agenda prevé reuniones de trabajo previas a la suscripción de convenios institucionales (EFE)

La llegada de Ramdin tiene lugar en un contexto de acciones violentas en el país. El viernes, el secretario general de la OEA repudió el ataque perpetrado el martes en Guayaquil, donde estalló un carro bomba, y expresó en X:

“Un acto de terrorismo que no tiene lugar en las Américas”, señaló Albert Ramdin. Según reportó EFE, el gobierno atribuye el atentado al grupo criminal Los Lobos, calificándolo como represalia por los operativos de seguridad contra la minería ilegal.

La detonación del vehículo ocurrió en un centro comercial y en oficinas ligadas a la familia del presidente Daniel Noboa.

Las autoridades responsabilizan a grupos vinculados a estructuras criminales (X)

Ecuador mantiene desde 2024 una declaración de “conflicto armado interno” dictada por el presidente Noboa, dirigida a confrontar a bandas criminales catalogadas como terroristas. El Ejecutivo responsabiliza a estos grupos del incremento de la violencia y del deterioro de la posición de Ecuador en el índice de homicidios de Latinoamérica.

De manera paralela a la agenda de la OEA, Ecuador experimenta un clima de tensión social debido a una protesta impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que cumple 27 días.

El epicentro de la protesta se ubica en la provincia de Imbabura (Reuters)

La convocatoria nacional de la protesta concentra sus principales manifestaciones en la provincia de Imbabura, aunque existen focos en otras cinco provincias.

El paro comenzó por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero posteriormente incorporó exigencias como la disminución del IVA y la liberación de las personas detenidas durante las protestas.

Entre las demandas sobresale la reducción de impuestos y la liberación de detenidos (Reuters)

La Conaie llamó a la unidad del movimiento indígena, tras el inicio de diálogos parciales entre líderes y el Gobierno central. Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, manifestó que el paro en la provincia se mantiene vigente.

Daniel Noboa, por su parte, sostiene su oposición a modificar la política del subsidio y a intervenir en procesos judiciales vinculados con los detenidos. El presidente instó a rechazar los intentos de bloquear la agenda del Ejecutivo o distorsionar el debate público.

El mandatario liga la crisis de seguridad a operaciones delictivas y terrorismo (Reuters)

Bajo este contexto, el país atraviesa la cuenta regresiva hacia la consulta popular del 16 de noviembre, en la que la ciudadanía deberá pronunciarse sobre la eventual instalación de bases militares extranjeras y la posibilidad de convocar una nueva Asamblea Constituyente.

Mientras la Conaie impulsa el voto por el “No”, el Ejecutivo busca que la discusión pública no se centre en el paro nacional. El movimiento indígena evalúa su estrategia ante el acercamiento institucional de la OEA y sopesa la posibilidad de alcanzar avances en sus demandas.

(Con información de EFE)