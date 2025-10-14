América Latina

Chile: un informe arrojó que el Estado contrató más de 9 mil funcionarios en un año

El estudio fue elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y abarca el período 2023-2024

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El aumento en el número
El aumento en el número de trabajadores se dio exclusivamente en la Administración Central, mientras que en los municipios fue a la baja.

Un informe elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que el Estado chileno contrató unas 9.400 personas entre septiembre de 2023 y 2024, partiendo desde la presidencia, pasando por sus ministerios y delegaciones regionales y finalizando en las distintas municipalidades a lo largo del país.

De acuerdo a la estadística, presentada este lunes, durante dicho periodo el número de estatales creció de 832.211 a 841.613, es decir, en exactamente 9.402 funcionarios, de los cuales 449.443 corresponden a los organismos centrales (53%) y 392.170 a los municipios (47%).

Los números revelaron que el aumento en el número de trabajadores se dio exclusivamente en la Administración Central, mientras que en las municipalidades fueron a la baja, tal como explicó la presidenta del CPLT, Natalia González, en conversación con Radio Bío Bío.

De acuerdo a González, el estudio arrojó “un incremento respecto de la fiscalización que habíamos hecho el año pasado. Esto incluye 752 organismos del Estado, 407 de la Administración Central y los 345 municipios, y nos arroja una diferencia positiva: hay 9.400 empleos más este año”.

“La Administración Central es la que se lleva la proporción más grande de este incremento. De hecho, los municipios, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, disminuyen el personal contratado”, detalló.

La presidenta del CPLT, Natalia
La presidenta del CPLT, Natalia González, lamentó que el ente no tenga atribuciones para detectar a los operadores políticos y pidió que la Contraloría indague al respecto.

¿Operadores politicos?

La mandamás del organismo fiscalizador alertó que “lo que nos aparece es que el tipo de contratación que más aumentó es la contrata, que concentra más menos el 57% de la contratación en el sector público (...) lo que es curioso ahí, por decir algún calificativo, es que el estatuto administrativo dice que la contrata no puede exceder a una cantidad equivalente al 20% del personal de planta, y la verdad es que casi todos los organismos están pasados en esa proporción”.

La presidenta del CPLT desgranó las cifras mostrando que las instituciones que “acumulan una mayor cantidad de personas del Estado son la Fundación Integra y la Junji (ambas orientadas al cuidado infantil); la Corporación Nacional Forestal (Conaf); el Servicio de Salud de La Araucanía y el Hospital Sótero del Río”, ubicado en Santiago.

Así las cosas, González insistió en la imposibilidad del CPLT para detectar si el aumento de estatales corresponde a operadores políticos y aseguró que “tienen que entrar otros organismos, como la Contraloría General de la República (CGR), a indagar si este aumento en la cantidad de personal corresponde necesariamente a brindar una mejor calidad de servicio o no”.

Debido a esto, las conclusiones del informe del CPLT serán remitidas a la CGR y a la Dirección de Presupuestos (Dipres), entes que también elaboran su propia estadística al respecto.

Cabe señalar que a fines de septiembre, el Ministerio de Hacienda, a través de su Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, entregó un informe con 34 recomendaciones “necesarias” para disminuir la carga eraria fiscal, dos de las cuales causaron una álgida discusión y el rechazo total de los gremios de estatales: congelar el número de empleados públicos y también sus sueldos, a fin de ahorrar unos $856.535 millones anuales (USD 903 millones).

Ello, puesto que de acuerdo a un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián (USS), el número de estatales en Chile aumentó un 57% en los últimos 10 años, a la vez que sus sueldos lo hicieron en un 50%.

Temas Relacionados

ChileEstatalesConsejo para la TransparenciaNatalia GonzálezContraloría General de la República

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de pozos de hasta 40 metros de profundidad en el sector Cuatro Esquinas, donde los equipos de rescate trabajan para recuperar los cuerpos

Al menos 14 muertos tras

La Unión Europea expresó “alivio” por la liberación del disidente cubano José Daniel Ferrer pero rechazó el exilio como solución

El bloque comunitario agradeció el papel de Estados Unidos en la excarcelación del líder opositor pero remarcó que el destierro no es la salida y exigió a La Habana la liberación de todos los presos detenidos por motivos políticos

La Unión Europea expresó “alivio”

Ecuador: convoy militar llega a Otavalo en medio de choques y denuncias de uso de la fuerza

El convoy militar que llegó a Otavalo el 14 de octubre provocó enfrentamientos en la Panamericana Norte y reavivó el debate sobre los límites entre asistencia humanitaria y control militar

Ecuador: convoy militar llega a

Crisis de combustible en Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos admite un “desfase” de cuatro a cinco días en la distribución

Las filas de vehículos en los surtidores colapsan las ciudades y los choferes iniciaron medidas de presión. El Gobierno deslinda responsabilidad y señala que los fondos fueron entregados a YPFB

Crisis de combustible en Bolivia:

Financiamiento externo: la diferencia nodal en las propuestas de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en Bolivia

Si bien los candidatos al balotaje coinciden en algunos ajustes económicos para resolver la crisis que afecta al país, la divergencia de fondo tiene que ver con recurrir a fondos de financiamiento

Financiamiento externo: la diferencia nodal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ocho personas siguen hospitalizadas por

Ocho personas siguen hospitalizadas por la explosión de pipa en Iztapalapa; nieta de Alicia Matías continúa en Texas

En la pelea entre dos sindicatos, la Justicia prohibió a una obra social cobrar coseguros a los no afiliados

Sinuano Día resultados 14 de octubre: números ganadores del sorteo de HOY

Las marcas de frijoles refritos o enteros en lata y bolsa que menos se recomienda comer por salud, según Profeco

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

INFOBAE AMÉRICA
El representante comercial de EEUU

El representante comercial de EEUU confía en entenderse con China, pero fía el éxito a lo que haga Pekín

Trump confirma su apoyo financiero a Argentina y abre la puerta a un posible acuerdo de libre comercio

Al menos seis muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una narcolancha frente a las costas de Venezuela

Trump amenaza con sanciones a España por las discrepancias sobre el 5% en gasto militar: "Deberían ser castigados"

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

ENTRETENIMIENTO

La historia de amor entre

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau: los secretos detrás de su exitoso vínculo

Indy, el perro protagonista de “Good Boy ”que arrasa en cines y busca el Oscar animal

Andrea Bocelli regresa a los escenarios: así será su emotiva gira por los 30 años de “Romanza”

Este será el nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

La ciudad natal de Diane Keaton organizará un homenaje a la fallecida actriz