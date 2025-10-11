América Latina

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el papa León XIV mostró interés en visitar Guatemala

El mandatario guatemalteco se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano y conversaron sobre el importante rol de su gobierno y de la Iglesia

León XIV y el presidente
León XIV y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo en el Vaticano. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó tras reunirse este sábado con León XIV en el Vaticano que le invitó a visitar su país y que el pontífice mostró “su interés en realizar esta visita”, en un mensaje en la red social X.

“Le he invitado oficialmente a visitar Guatemala y agradezco al Santo Padre haber acogido esta invitación y mostrado su interés en realizar esta visita”, escribió el mandatario.

Agregó que conversaron sobre el importante rol de su gobierno y de la Iglesia “en la construcción de una Guatemala más justa y solidaria”.

“Uno de los temas que destacó en el encuentro fue la lucha contra la corrupción -un compromiso fundamental de mi Gobierno-, así como los grandes retos que enfrentamos en las migraciones y la búsqueda de soluciones a la pobreza”, agregó.

Tras la reunión con el pontífice estadounidense y peruano en la biblioteca del palacio pontificio, el presidente tuvo un encuentro con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

El Papa León XIV (der.)
El Papa León XIV (der.) reunido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, durante una audiencia privada en el Vaticano. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

El Vaticano explicó en una nota que durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado, se reiteró “el mutuo aprecio por las buenas relaciones entre Guatemala y la Santa Sede, así como la voluntad de reforzarlas aún más”.

Posteriormente, “se abordaron cuestiones de interés mutuo, como la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia, así como la colaboración con la Iglesia local en favor de la cohesión social y el bien del país”.

También se plantearon “algunas cuestiones de carácter sociopolítico regional e internacional, con especial atención a las migraciones y los conflictos actuales”.

Arévalo regaló al papa una reproducción en pequeña escala de las imágenes de los pasos de las procesiones de Guatemala, entre ellas ‘el Jesús nazareno de los Milagros’, un rosario en jade lila, objetos de artesanía tradicional y un libro sobre el ‘Kahaw’, el nombre que los pueblo mayas daban al cacao.

El presidente llegó al Vaticano después de participar en Bruselas en el foro Global Gateway de la UE, la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África.

Esta fotografía, tomada el 11
Esta fotografía, tomada el 11 de octubre de 2025 y difundida por la oficina de prensa del Vaticano, Vatican Media, muestra al Papa León XIV (der.) reunido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, durante una audiencia privada en el Vaticano. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

Más temprano, Parolin, mostró su deseo de que el premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado“realmente ayude al país”.

“Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos”, dijo el “número dos” del Vaticano el viernes por la noche al margen de un acto en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

Parolin conoce muy bien Venezuela, tras haber sido nuncio entre 2009 y hasta 2013, cuando el papa Francisco le llamó al Vaticano para que fuera el secretario de Estado.

El Comité Noruego del Nobel escogió a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

(Con información de EFE)

