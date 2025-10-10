América Latina

Uruguay autorizó la venta de Ozempic, el medicamento utilizado para perder peso

El Ministerio de Salud Pública autorizó su comercialización y advierte que la función original del fármaco es el tratamiento de la diabetes

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Ozempic se vende en Uruguay
Ozempic se vende en Uruguay desde la semana próxima (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay habilitó la venta del Ozempic, la conocida como la “droga mágica para adelgazar”, luego de más de un año de trámites y formalidades. El inyectable estará disponible desde la semana que viene en las farmacias. En Uruguay, este medicamento no estaba habilitado lo que motivaba que los uruguayos cruzaran las fronteras para conseguirlo.

En agosto de 2024, el MSP decidió autorizar el registro y la posterior venta de Ozempic, que se concretará la próxima semana. Lo hizo tras considerar que el medicamento está respaldado por investigaciones científicas de vanguardia y que se ha demostrado que es una herramienta fuerte para mejorar la salud de los que enfrentan desafíos relacionados a la obesidad o tienen diabetes.

Los uruguayos solían viajar a Chuy (una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil) o a Buenos Aires para adquirir este producto. Los viajes a Argentina durante 2023 para las compras en farmacias fueron masivos, por la diferencia cambiaria que existía entre los países. Por tanto, el medicamento ingresaba al país de contrabando: sin respetar la cadena de frío y sin el aval de médicos que hicieran seguimiento de los pacientes.

El Ozempic fue registrado para
El Ozempic fue registrado para tratar la diabetes (Imagen ilustrativa infobae)

Ozempic, compuesto por semaglutida, un agonista del receptor GLP-1, actúa de tres maneras en el organismo. Primero, reduce los niveles de glucosa en sangre al estimular la liberación de insulina y fomentar el aumento de las células beta pancreáticas, además de frenar la producción de glucagón. Segundo, ralentiza la digestión y disminuye el apetito, lo que puede llevar a una pérdida de peso del 15%, aunque este peso puede recuperarse al dejar el medicamento. Finalmente, previene la excesiva síntesis y liberación de azúcar en el hígado.

La venta en Uruguay se realizará bajo una estricta prescripción médica y para tratar la diabetes, aclararon desde el MSP.

“Las marcas comerciales lo han registrado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Específicamente, el registro comercial es desde el año pasado. Había un tema con las empresas y la importación de la medicación. Por lo tanto, ahora sí está disponible en nuestro mercado con esas especificaciones y la recomendación además de la prescripción médica”, dijo la directora general de Salud, Fernanda Nozar, al noticiero Telemundo de Canal 12.

Ministerio de Salud Pública de
Ministerio de Salud Pública de Uruguay habilitó la venta de Ozempic (REUTERS/Tom Little/File Photo)

Si bien lo que resuena mucho en la población es la utilización de la droga para el tratamiento de la obesidad, no es el registro en nuestro país. Sí en otros países hay registros comerciales para el tratamiento de la obesidad en el contexto del tratamiento integral”, dijo la funcionaria.

Nozar relató que se ha generado un “mercado paralelo” en torno al Ozempic, algo que “no es bueno” porque se trata de un medicamento que puede tener “efectos secundarios”.

“Sabemos que la droga se utiliza para el tratamiento de la obesidad en el contexto de otros factores de riesgo y en el contexto de tratamientos del resto de los factores determinantes de la obesidad. Pero también tienen efectos secundarios. Por lo tanto, la prescripción es importante y el seguimiento es importante”, agregó.

Los precios

El precio de venta al público del Ozempic será de 14.600 pesos uruguayos (unos USD 360) en su versión dual Dose y 16.700 pesos en la presentación fixdose (cerca de USD 420), según informaron desde el laboratorio Mega Labs a El Observador.

Ministerio de Salud Pública advierte
Ministerio de Salud Pública advierte por un mercado paralelo generado en torno a Ozempic (AP Foto/Matilde Campodonico)

La mayoría de los tratamientos de la dosis de Ozempic suelen administrarse semanalmente y cada una de las cajas contiene cuatro aplicaciones en la versión fixdose (1mg) y seis en la presentación dual dose (0,25g y 0,50g). La compra de la caja, por tanto, en general es mensual.

La venta en Uruguay comenzará entre el lunes y el martes de la semana que viene. La compañía asegura que está preparada para garantizar el stock en las farmacias.

Temas Relacionados

OzempicMinisterio de Salud PúblicaUruguaydiabetes

Últimas Noticias

Ex senador uruguayo imputado por delitos sexuales esperará el juicio en la cárcel: aseguran que amedrentó a sus víctimas

El ex legislador Gustavo Penadés continúa en prisión preventiva. Su abogada argumenta que se busca “agrandar el monstruo”

Ex senador uruguayo imputado por

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

La petición se da en medio de las crecientes tensiones con Venezuela por el despliegue estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico

Estados Unidos solicitó a Granada

La OEA desplegó su misión de observación para la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Más de 7,9 millones de bolivianos están convocados a las urnas el 19 de octubre en unos comicios “sin precedentes” en el país andino

La OEA desplegó su misión

El gobierno de Ecuador despliega a las Fuerzas Armadas en Quito tras protestas por el alza del diesel

La estrategia de seguridad contempla el despliegue de vehículos tácticos y personal especializado para proteger instalaciones públicas y privadas, mientras continúan los bloqueos viales y las demandas sociales en distintas provincias al comenzar el feriado nacional

El gobierno de Ecuador despliega

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones exige que se permita la visita de la CIDH a El Helicoide

Las autoridades enfrentan reclamos por la falta de acceso de organismos internacionales a centros de reclusión en la capital, tras reiterados pedidos para supervisar las condiciones

La ONG Observatorio Venezolano de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden tres años y medio

Piden tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por ‘robarle’ más de 388.000 euros

La Contraloría detectó un detrimento de 9.500 millones en el Ejército colombiano que estaban destinados para municiones y explosivos

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

Cuál es la ciudad colombiana en la que será más fácil volverse rico en 2026, según la inteligencia artificial: no es Bogotá

Qué se sabe del miembro del Tren de Aragua que murió en Colombia: se había escapado de Chile luego de pagar una fianza

INFOBAE AMÉRICA
Patti Smith revivió en Madrid

Patti Smith revivió en Madrid el espíritu punk de “Horses”

Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo de paz"

Masllorens (Icip) defiende a Corina Machado como "persona de consenso" en la oposición venezolana

Cómo eliminar el moho del techo del baño: el truco para hacerlo sin salpicaduras ni manchas de lejía

Feijóo afea a Sánchez no haber felicitado aún a Machado y critica los "intereses oscuros" de Zapatero

ENTRETENIMIENTO

El elenco de One Tree

El elenco de One Tree Hill, 22 años después: así son sus vidas hoy

“Quería probar algo diferente”: de “Vidas pasadas” a “Tron: Ares”, el gran salto de Greta Lee en Hollywood

Stephen King recomienda “Teacup”, la serie de terror que promete ponerte los pelos de punta en Universal+

“La magia de The Beatles es la combinación, no un solo individuo”: Ethan Hawke y la lección del arte colectivo

Cary Grant y el papel que nunca fue: la decisión que cambió para siempre la historia de James Bond