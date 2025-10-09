América Latina

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

La Secretaría Nacional del Consumidor dijo que la medida es de carácter voluntario, pero sugiere evitar la promoción del consumo

Guardar
Agentes de vigilancia sanitaria revisan
Agentes de vigilancia sanitaria revisan una bodega de licores durante un operativo en San Pablo (EFE/Isaac Fontana)

El Gobierno brasileño recomendó este miércoles a las principales plataformas de comercio digital “revisar” los anuncios de venta de destilados, después de que se reportaran cinco muertes por intoxicación por bebidas adulteradas con metanol.

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) dijo que la medida era de carácter voluntario, pese a que en un comunicado anterior había dicho que se ordenaba la suspensión “temporal”.

Ahora, en cambio, el organismo solo aconseja a las empresas la revisión de los anuncios y de los “mecanismos internos de verificación” para impedir la oferta de bebidas “sin comprobación de procedencia, etiqueta o registro”.

Entre las plataformas notificadas por el organismo figuran Shopee, Mercado Libre, Amazon, Casas Bahia y Carrefour.

Un agente de vigilancia sanitaria
Un agente de vigilancia sanitaria sella una bodega de licores durante un operativo (EFE/Isaac Fontana)

Senacon sí ordenó suspender la venta de productos que puedan ser usados para la falsificación, como tapones, sellos y botellas no coleccionables.

“Las empresas tienen que asegurarse de que todas las bebidas vendidas sean originales, fabricadas por proveedores regularizados, con etiquetas y registros adecuados”, afirmó en un comunicado.

La Senacon recordó que comercializar bebidas adulteradas se considera una infracción grave y puede acarrear multas y procesos criminales.

Hasta ahora, el Gobierno brasileño ha confirmado cinco fallecidos recientes por la ingestión de metanol, un biocombustible altamente tóxico que puede provocar vómitos, fuertes dolores de cabeza y ceguera, además de la muerte.

Las autoridades brasileñas intensificaron las
Las autoridades brasileñas intensificaron las acciones policiales contra la distribución de bebidas adulteradas (EFE/Isaac Fontana)

En total, hay 24 casos confirmados de intoxicación, casi todos concentrados en el estado de San Pablo, el más poblado del país.

La proliferación de registros ha llevado a las autoridades regionales a suspender las licencias de seis distribuidoras y de dos bares sospechosos de estar detrás de la venta de las bebidas adulteradas.

Durante las operaciones realizadas desde finales de septiembre, fueron requisadas casi 20.000 botellas para ser posteriormente analizadas y 21 personas fueron encarceladas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Brasildestiladosintoxicacionescomercio digitalÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

El dato representa un incremento de 0,04 puntos respecto al mes anterior, según informó el Gobierno

La inflación en Brasil subió

La Eurocámara pidió aumentar la inversión en América Latina para contrarrestar la presencia de China y Rusia

Aprobó un informe en el que solicita “una colaboración más estratégica” basada en valores compartidos para enfrentar “la creciente tensión global y las rivalidades entre potencias”

La Eurocámara pidió aumentar la

El Gobierno de Luis Arce justifica la recesión que proyecta el Banco Mundial: la atribuye a bloqueos y “ataques a la economía”

El Banco Mundial proyectó que el Producto Interno Bruto caerá -0,5%, un indicador que se aleja del 3,5% que proyectó el Gobierno el Presupuesto General del Estado

El Gobierno de Luis Arce

Los pesqueros chinos acusados de depredar moluscos multiplicaron sus recaladas en Chile: el gobierno aseguró que los fiscaliza

Pescadores artesanales acusaron que 166 naves asiáticas están saqueando la jibia, que casi ha desaparecido de las costas del país

Los pesqueros chinos acusados de

Condenaron a 300 días de cárcel al científico chileno que violó a una colega francesa en la Antártida

El biólogo Jorge Gallardo Cerda abusó en 2019 de la víctima identificada como F.A.L.G, mientras ambos participaban de una expedición

Condenaron a 300 días de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Armando Benedetti negó participación en

Armando Benedetti negó participación en política y afirmó que su labor fue solo acompañamiento institucional: “Tenemos el deber de acompañar”

SCJN revisará vacío legal por negativa de actas de nacimiento en casos de ‘vientre de alquiler’

Frisby explica las acciones legales que está tomando ante la Unión Europea y España con respecto a sus derechos de marca

Trámite de DNI electrónico para este 13 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Falta de inversión tecnológica limita modernización militar y compromete la soberanía, advierte el contralor al Ministro de Defensa

INFOBAE AMÉRICA
La exposición 'El sueño de

La exposición 'El sueño de la razón' muestra a través de cerca de 300 obras un viaje visual desde el grabado a la IA

Cunef Universidad estrena una clínica jurídica que ofrecerá asesoría gratuita a colectivos vulnerables

Valladolid acogerá la 54 Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio

El OIEA anuncia nuevos trabajos para tratar de reconectar la central nuclear de Zaporiyia a la red eléctrica

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Nicole Kidman

La confesión de Nicole Kidman sobre los giros en su vida: “Crees saber hacia dónde vas y luego no vas en esa dirección”

Aaron Phypers se defiende en la corte tras estremecedor testimonio de Denise Richards: “Ella miente”

Todos los récords que ha roto ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo disco de Taylor Swift

“Dexter Resurrection” confirma su segunda temporada mientras “Original Sin” queda cancelada

Justin Bieber le resta importancia al alarmante pedido de oración de su madre: “Claridad y sanación sobre ti”