América Latina

Tras el ataque a su convoy, Noboa reafirmó que “unos pocos vándalos” no le impedirán trabajar por Ecuador

La mayor organización indígena del país califica de “provocación” el paso de la caravana presidencial por una “zona de resistencia”

Guardar
El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra junto a un automóvil con señales de daños después de que su caravana fuera atacada por una multitud que lanzaba piedras, en El Tambo, Ecuador, el 7 de octubre de 2025. Presidencia de Ecuador/Folleto vía REUTERS

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reiterado tras el ataque a su convoy que “unos pocos vándalos” no impedirán que siga trabajando por Ecuador y ha advertido de que este tipo de hechos ya no se permiten y serán castigados.

“Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley se aplica para todos”, ha expresado el mandatario durante una acto celebrado en la ciudad de Cuenca junto a un grupo de escolares, a quienes les ha pedido que “no sigan el mal ejemplo” de aquellos que le han apedreado horas antes.

“Nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes, trataron de agredirnos”, ha dicho Noboa, quien ha subrayado que “unos pocos vándalos” no impedirán que siga trabajando por el país, según recoge Ecuavisa.

Un vehículo de la comitiva
Un vehículo de la comitiva del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, muestra signos de daños tras ser impactado por piedras lanzadas por una multitud, en El Tambo, Ecuador, el 7 de octubre de 2025. Presidencia de Ecuador/Folleto vía REUTERS

Las autoridades ecuatorianas han detenido a cinco personas sospechosas de participar este martes en el ataque al convoy del presidente Noboa, recibido con piedras a su paso por la provincia de Cañar, si bien la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró también la presencia de “signos de balas”.

Los cinco sospechosos han sido trasladados a la ciudad de Cuenca, según ha confirmado la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Su coordinador, Yaku Pérez, en calidad de abogado, ha sostenido que no formaron parte de “las agresiones a la caravana presidencial”.

“Ellos manifiestan que no estuvieron, en ningún momento, ejerciendo actos de violencia. Ninguno de ellos estuvo en la protesta, solamente se les confundió”, ha alegado Pérez, quien ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la detención de estos, informa ‘El Universo’.

Está previsto que este miércoles se les informe formalmente de lo que se les acusa. Las autoridades colombianas ya han adelantado que serán procesados por delitos de intento de asesinato contra el presidente, lo que supone penas de entre diez y trece años de cárcel.

La comunicación de Panamá
La comunicación de Panamá

El ministro del Interior, John Reimberg, ha advertido de que aquellos que pretenden “desestabilizar” el país, sea cual sea su papel, “se enfrentarán sin excepción a todo el peso de la ley” y “serán procesados por terrorismo”.

La Conaie denuncia “provocación”

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha acusado al Gobierno de provocar estos hechos al haber cruzado por una “zona de resistencia” con el objetivo de conseguir una justificación para la “represión” contra estos colectivos, en un momento además de protestas por eliminar el subsidio al diésel.

En ese sentido, no descartan que lo ocurrido en Cañar se trate de “un acto de falsa bandera” para “criminalizar el movimiento indígena y popular” y desviar la atención de la “grave crisis” social, política y económica por la que pasa Ecuador.

Asimismo, se ha preguntado cómo es posible que los servicios de seguridad del presidente Noboa no fueron capaces de valorar que una situación de estas características podría producirse al cruzar por una “zona de movilización”.

“El Estado debe garantizar la seguridad del presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como provocación política”, ha señalado este miércoles la mayor organización indígena de Ecuador en un comunicado.

La CONAIE ha rechazado las acusaciones de que estas organizaciones indígenas estén detrás de este supuesto intento de magnicidio y ha denunciado los abusos a los que habrían sido sometidos los detenidos, para quienes piden su liberación.

Nuestras movilizaciones son legítimas, nacen del abandono estatal y de la exclusión estructural. El movimiento indígena no es terrorista, es un movimiento histórico por la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos", ha reivindicado.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Daniel NoboaEcuador

Últimas Noticias

Cayó en Chile el brazo financiero de la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua

Dos venezolanos y un chileno fueron detenidos en varios allanamientos en Santiago

Cayó en Chile el brazo

Repudio internacional y llamados al diálogo tras el ataque contra la caravana presidencial de Daniel Noboa

Distintas voces condenaron el atentado contra el convoy en el que se desplazaba el mandatario ecuatoriano y exhortaron al diálogo frente a la crisis social

Repudio internacional y llamados al

Avanza la investigación tras el atentado a fiscal general de Uruguay: padre e hijo detenidos y una conexión con Marset

Un joven de 28 años fue trasladado desde la cárcel a declarar por la causa. Indagan sus nexos con la organización criminal de los Albín y un viaje a Paraguay poco antes del ataque

Avanza la investigación tras el

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: analizan otras 13 muertes

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó sobre la creación de un comité con integrantes del Ejecutivo y del sector privado para tratar la crisis, que ya tiene más de 200 casos confirmados

Las autoridades de Brasil investigan

Pescadores artesanales denunciaron que una flota china ilegal está depredando el mar territorial de Chile

Aseguran que 166 barcos se dedican a saquear la jibia, un molusco que ha desaparecido progresivamente de las costas. Piden que las autoridades hagan respetar la Zona Económica Exclusiva de 200 millas

Pescadores artesanales denunciaron que una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay que ponerle límites al

Hay que ponerle límites al presidente, aseguró el procurador Gregorio Eljach: “Es una figura muy fuerte, muy poderosa”

Ascensos en las Fuerzas Armadas 2026: lista de vacantes para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra

Colombia inadmite a ciudadano estadounidense por sospechas de turismo sexual y pedofilia en Antioquia: no justificó su visita al país y traía una maleta llena de juguete sexuales

EANA implementará un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo que que busca reducir demoras en vuelos

Madre e hija mueren en incendio de vivienda de Los Alamos de Surco

INFOBAE AMÉRICA
En horas se conocerá el

En horas se conocerá el Nobel de Literatura: la última novela de César Aira (el candidato argentino) resume su apuesta

Las autoridades israelíes cierran la mezquita de Abraham en Hebrón durante la festividad judía de Sucot

Raquel Mosquera, desafiante tras emitir el comunicado

Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt por hostigamiento a la familia McCann: los escalofriantes mensajes y visitas de la falsa Madeleine ante la corte

El cráter de impacto más grande de la Luna dejó una erupción radiactiva

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Dolly Parton

La hermana de Dolly Parton generó preocupación tras pedir oraciones por la salud de la cantante

La historia real detrás de las monjas que cultivan marihuana en la película Una batalla tras otra

Cómo es la rutina de Henry Cavill durante su rehabilitación de piernas tras la lesión que retrasó “Highlander”

El testimonio de Denise Richards en audiencia judicial contra Aaron Phypers: “Me estaba aplastando el cráneo”

Michael J. Fox habló sobre su regreso a la actuación y los desafíos de vivir con Parkinson: “Me queda mucho por hacer”