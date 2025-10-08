El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

Imagen de la ciudad de Belém, estado de Pará, Brasil (REUTERS/Anderson Coelho)

El Senado de Brasil autorizó este martes que Belém sea la capital del país durante la celebración en esa ciudad de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), que se realizará entre el 11 y el 21 de noviembre.

La medida, que ya pasó por la Cámara de Diputados y que ahora debe ser sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad amazónica, en lugar de en Brasilia, durante ese periodo.

La transferencia temporal de capitalidad, de carácter principalmente simbólico, ya se hizo durante la cúpula climática Río-92, cuando Río de Janeiro pasó a ser brevemente la capital.

Esta medida pretende reforzar la apuesta de Lula por Belém, una ciudad de 1,3 millones de personas ubicada en plena Amazonía que él mismo propuso como sede de la COP30.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para fotos junto al gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, en la planta de tratamiento de aguas residuales UNA, mientras supervisa los preparativos en Belém para la cumbre climática COP30 (REUTERS/Anderson Coelho)

Desde entonces, no han dejado de crecer las dudas en torno a la capacidad de esta ciudad para acoger a los aproximadamente 50.000 visitantes que se esperan.

Los altos precios de los alojamientos, alimentados por la especulación ante la llegada de los participantes, ya han llevado a varios países, principalmente africanos, a advertir que quizás no puedan asistir a la cumbre climática.

Con todo, Lula ha insistido en mantener la COP30 en Belém, la primera vez en la historia que el evento ocurrirá en una región selvática.

Se espera que los debates entre los representantes de 198 países, giren en torno a la reducción de emisiones, la adaptación a los impactos ya inevitables y las vías para concretar una transición justa de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables.

Personas trabajan en los preparativos para la cumbre en Belém (REUTERS/Anderson Coelho)

El evento genera tanta expectativa, que Brasil, como país anfitrión, decidió adelantar la cumbre de jefes de Estado a los días 6 y 7 de noviembre para garantizar un inicio organizado y con un marco político sólido.

“La cumbre forma parte de la COP, y anticiparla es una decisión de Brasil. Esto nos permite reflexionar sin la presión de la red hotelera o de la ciudad, además de ayudar a organizar mejor la ceremonia de apertura oficial del evento”, explicó Valter Correia, secretario extraordinario para la COP30.

La medida sorprendió a muchos, ya que es poco habitual que un país decida adelantar este tipo de reuniones al margen del cronograma oficial. Sin embargo, refleja la intención de Brasil de proyectar liderazgo y compromiso en un momento clave de las negociaciones internacionales.