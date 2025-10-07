Santiago Peña anunció que Paraguay se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE: “No va a ser un paso cualquiera”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante la inauguración del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este martes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este martes que su país se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que, aseguró, no será “un paso cualquiera”.

“Hoy, Paraguay se prepara para un desafío todavía mayor, iniciar el proceso de adhesión a la OCDE y este no va a ser un paso cualquiera. Es la confirmación de nuestro compromiso con los más altos estándares internacionales”, dijo Peña en la sesión inaugural del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia, organizado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el gobernante, este paso supone decir al mundo que Paraguay “está listo”, “confía en sí mismo” y “que quiere caminar al lado de las naciones que comparten los mismos valores de transparencia y desarrollo inclusivo”.

En diciembre pasado, Peña presentó en París a los órganos directivos de la OCDE la intención de Paraguay de adherirse como miembro pleno al igual que 38 países, incluidos Chile, Colombia, Costa Rica y México.

En su discurso, el mandatario también ratificó su “compromiso con la libre competencia, con la integración internacional y con un desarrollo económico que sea inclusivo y sostenible”.

Peña destacó la importancia de que en un modelo de mercado se pueda “competir en igualdad de condiciones y, por consecuencia, de que los clientes también puedan elegir en libertad”.

En ese sentido, señaló que su país vive un presente de estabilidad y crecimiento sostenido con, dijo, “energía 100 % renovable, impuestos competitivos y una ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica”, razones que, a su juicio, convierten a Paraguay “en un puente natural entre las naciones del continente”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, saluda al representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; y al presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Jenny (EFE/Juan Pablo Pino)

De igual forma, indicó que las inversiones que generan empleos de calidad e impulsan la innovación solo son posibles “con mercados abiertos, competitivos, con reglas claras y con instituciones fuertes”.

En la inauguración del foro también participaron el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Jenny; el gerente Regional Sur de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Jorge Srur; y el representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri.

(Con información de EFE)