América Latina

La carta de despedida de la doble filicida chilena: “No te llamé porque es mejor así”

La mujer de 64 años quedó en prisión preventiva tras asesinar a tiros a sus dos hijos y dejar una misiva a su pareja

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El esposo de la mujer
El esposo de la mujer aseguró que no tenía antecedentes psiquiátricos.

Premunida de dos revólveres, el 26 de septiembre pasado una mujer identificada por la justicia como M.O.F.C (de 64 años) dio muerte con certeros tiros en la cabeza a sus hijos, Marta Oriana Pereira Franco (39), y Hugo Andrés (35), al interior del hogar familiar en la comuna de Chiguayante (500 kms al sur de Santiago). Y este viernes, en la tercera audiencia de formalización, la autora del doble filicidio que conmocionó a todo el país quedó en prisión preventiva, tras revelar la Fiscalía una carta a su desconsolado marido en la que le pide perdón por su trágica decisión.

“Manolito, te quiero mucho. Solo nos adelantamos. Nos vamos felices, como en el fútbol. Nos retiramos en nuestro mejor momento. Yo feliz de estar junto a mis dos hijos que amo. Mi hijo feliz con su polola, mi hija feliz con su trabajo nuevo y el Hugo feliz porque tiene un muy buen sueldo jajaja. Quizás un nieto o lo que venga, porque cada vez que estamos felices nos viene una negativa y ya tenemos suficiente”, se lee en las hojas de una libreta azul.

“Nos vemos. Por favor, no velorio, no funeral, directo donde mi papá y mamá, por favor. Te queremos mucho. No te llamé porque es mejor así. Gracias por todo, por ayudarnos siempre. Te amamos los tres”, prosigue el texto.

“Las cosas de la casa, bótalas nomás. Contrata un camión de retiro, de escombro y ellos lo reparten o botan (...) Dile a la Moni que siempre la quise mucho porque ella siempre me cuidó y fue muy buena con nosotros. Si quiere venir, que venga sola, no con el negro, porfa”, continúa.

“Ah, si puedes comparte mi herencia. Quisiera pagarle unos cinco milloncitos o tres, los que pueda ser al caballero que atiende el pool de al lado de la casa. El viejito de lente de apellido Pardo. Dile que es un regalo mío, que lo espero arriba jajaja. Él nos cuidaba cuando tenía un local de completos".

“Te amamos mucho. Saludos a las chiquillas”, cierra la misiva.

M.O.F.C habría tratado de suicidarse,
M.O.F.C habría tratado de suicidarse, pues faltaba una bala en uno de los revólveres utilizados en el doble parricidio.

Prisión preventiva

En dicha audiencia, la Fiscalía expuso además un mensaje de WhatsApp enviado por la mujer a su esposo poco después de haber cometido los asesinatos:

“Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer”.

(Padre): “Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola”.

En defensa de la mujer, el abogado Rodrigo Campos adujo entonces la tesis de un “suicidio altruista”, puesto que aunque los hijos presentaban en total tres impactos de bala, cuatro habían sido percutadas, e informó que la doble filicida había recibido amenazas de otras internas en la cárcel y que aún faltaban exámenes psiquiátricos por hacer.

A pesar de ello, el juez razonó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público -la carta de despedida, el mensaje de WhatsApp, las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio donde vivía la familia, las fotos del auto en que huyó la mujer tras el doble crimen, y sobre todo, las balas en los cuerpos de sus hijos que calzaban con las dos armas calibre 22 y 32 que estaban en la casa-, bastaban para decretar su prisión preventiva, fijando el plazo de la investigación en cinco meses.

Temas Relacionados

Doble parricidioChileChiguayante

Últimas Noticias

Debate de candidatos a vicepresidente de Bolivia: Lara y Velasco presentaron propuestas en medio de acusaciones

Los aspirantes a la vicepresidencia participaron en el debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral que planteó cinco ejes temáticos. Lo programático quedó en segundo plano por acusaciones en torno a polémicas recientes

Debate de candidatos a vicepresidente

Lula da Silva y Donald Trump reanudaron el diálogo bilateral para superar la crisis comercial entre Brasil y Estados Unidos

El presidente brasileño y su par estadounidense mantuvieron una llamada de 30 minutos para relanzar la cooperación en medio de disputas arancelarias y acusaciones de persecución política contra Jair Bolsonaro

Lula da Silva y Donald

Jeannette Jara le saca ventaja a José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena, pero sólo en primera vuelta

Las encuestas indican que caería en el balotaje frente al líder republicano y Evelyn Matthei

Jeannette Jara le saca ventaja

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

El pánico vació los establecimientos de San Pablo durante el fin de semana. El Ministerio de Salud aconsejó no beber y confirmó 225 casos sospechosos. Hay dos muertes confirmadas y 13 bajo investigación

El gobierno de Brasil aconsejó

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Bares vacíos y el temor de una maniobra generada por el crimen organizado desataron una crisis nacional de salud pública con epicentro en San Pablo. Los afectados ingirieron metanol: qué síntomas y consecuencias tiene

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados El Dorado Mañana de

Resultados El Dorado Mañana de hoy 6 de octubre: los números ganadores

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 6 de octubre

Transportistas en Carabayllo se niegan a retirar el bloqueo de la Av. Tupac Amaru: “La Policía no está presente cuando nos matan”

Coalición Fuerza de las Regiones propuso una consulta entre precandidatos independientes en marzo para elegir candidato único a la Presidencia

Marcela Pagano: “Espert hoy no puede ser diputado porque no tiene la autoridad que se necesita”

INFOBAE AMÉRICA
EEUU sanciona a ocho individuos

EEUU sanciona a ocho individuos y doce empresas de México presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa

Muere la escritora británica Jilly Cooper a los 88 años, autora de novelas románticas como 'Crónicas de Rutshire'

El presidente checo advierte del riesgo de suspender la ayuda a Ucrania tras el triunfo de Andrej Babis

Debate de candidatos a vicepresidente de Bolivia: Lara y Velasco presentaron propuestas en medio de acusaciones

Cuál es la bacteria que sobrevivió un viaje espacial y volvió lista para proteger la salud

ENTRETENIMIENTO

Kaia Gerber apuesta por el

Kaia Gerber apuesta por el amor basado en la amistad

El incómodo momento que vivió Cara Delevingne al no ser reconocida en la Semana de la Moda de París

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

Rod Stewart asegura que ya cumplió todos sus sueños: “No tengo una lista de deseos”