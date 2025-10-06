La carta de despedida de la doble filicida chilena: “No te llamé porque es mejor así”

El esposo de la mujer aseguró que no tenía antecedentes psiquiátricos.

Premunida de dos revólveres, el 26 de septiembre pasado una mujer identificada por la justicia como M.O.F.C (de 64 años) dio muerte con certeros tiros en la cabeza a sus hijos, Marta Oriana Pereira Franco (39), y Hugo Andrés (35), al interior del hogar familiar en la comuna de Chiguayante (500 kms al sur de Santiago). Y este viernes, en la tercera audiencia de formalización, la autora del doble filicidio que conmocionó a todo el país quedó en prisión preventiva, tras revelar la Fiscalía una carta a su desconsolado marido en la que le pide perdón por su trágica decisión.

“Manolito, te quiero mucho. Solo nos adelantamos. Nos vamos felices, como en el fútbol. Nos retiramos en nuestro mejor momento. Yo feliz de estar junto a mis dos hijos que amo. Mi hijo feliz con su polola, mi hija feliz con su trabajo nuevo y el Hugo feliz porque tiene un muy buen sueldo jajaja. Quizás un nieto o lo que venga, porque cada vez que estamos felices nos viene una negativa y ya tenemos suficiente”, se lee en las hojas de una libreta azul.

“Nos vemos. Por favor, no velorio, no funeral, directo donde mi papá y mamá, por favor. Te queremos mucho. No te llamé porque es mejor así. Gracias por todo, por ayudarnos siempre. Te amamos los tres”, prosigue el texto.

“Las cosas de la casa, bótalas nomás. Contrata un camión de retiro, de escombro y ellos lo reparten o botan (...) Dile a la Moni que siempre la quise mucho porque ella siempre me cuidó y fue muy buena con nosotros. Si quiere venir, que venga sola, no con el negro, porfa”, continúa.

“Ah, si puedes comparte mi herencia. Quisiera pagarle unos cinco milloncitos o tres, los que pueda ser al caballero que atiende el pool de al lado de la casa. El viejito de lente de apellido Pardo. Dile que es un regalo mío, que lo espero arriba jajaja. Él nos cuidaba cuando tenía un local de completos".

“Te amamos mucho. Saludos a las chiquillas”, cierra la misiva.

M.O.F.C habría tratado de suicidarse, pues faltaba una bala en uno de los revólveres utilizados en el doble parricidio.

Prisión preventiva

En dicha audiencia, la Fiscalía expuso además un mensaje de WhatsApp enviado por la mujer a su esposo poco después de haber cometido los asesinatos:

“Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer”.

(Padre): “Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola”.

En defensa de la mujer, el abogado Rodrigo Campos adujo entonces la tesis de un “suicidio altruista”, puesto que aunque los hijos presentaban en total tres impactos de bala, cuatro habían sido percutadas, e informó que la doble filicida había recibido amenazas de otras internas en la cárcel y que aún faltaban exámenes psiquiátricos por hacer.

A pesar de ello, el juez razonó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público -la carta de despedida, el mensaje de WhatsApp, las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio donde vivía la familia, las fotos del auto en que huyó la mujer tras el doble crimen, y sobre todo, las balas en los cuerpos de sus hijos que calzaban con las dos armas calibre 22 y 32 que estaban en la casa-, bastaban para decretar su prisión preventiva, fijando el plazo de la investigación en cinco meses.