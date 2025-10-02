América Latina

Un exministro de Jeanine Añez anuncia su retorno a Bolivia luego de casi tres años fuera del país

Jerjes Justiniano fue ministro de la Presidencia en el inicio del Gobierno interino. Afirmó que decidió su regreso tras la derrota del MAS en las elecciones de agosto y el llamado que hizo el Tribunal Supremo de Justicia

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

El entonces ministro de la
El entonces ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano (primero de la derecha) en una reunión con organizaciones sociales. 23 de noviembre de 2019. REUTERS/Manuel Claure

Dos años y ocho meses después de haber salido de Bolivia, el ex ministro de la Presidencia en el inicio del Gobierno de Jeanine Añez (2019-2020), Jerjes Justiniano Atalá, anunció su retorno al país.

El abogado y ex ministro manifestó a través de un video que tomó la decisión luego de conocer los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto, que marcaron la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que pasó de ser hegemónico en los últimos 20 años a obtener solo el 3% de la votación.

“El primer factor que incidió en mi decisión fue que en las últimas elecciones el MAS apenas ha logrado salvar su sigla, (y tiene) escasísima representación parlamentaria”, señaló Justiniano. El ex ministro agregó que luego escuchó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmar que estaban dadas las garantías para que las personas que se fueron del país en busca asilo político regresen a Bolivia.

“No considero que haya un cambio radical en la administración de Justicia, pero sí creo que hay una intencionalidad, al menos de parte de sus máximas autoridades, y una muestra de ello, sin lugar a dudas, fue la liberación de Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho que finalmente eso también incidió en la toma de mi decisión”, explicó.

La Paz, Bolivia. 29 de
La Paz, Bolivia. 29 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Está previsto que Justiniano llegue el sábado 4 de octubre por la mañana a Santa Cruz de la Sierra, en un vuelo procedente de Miami. “Lo primero que voy a hacer es reencontrarme con mi familia y mis hijos, a quienes he extrañado en este tiempo, y con mi padre, que es una de las personas más contentas de que yo vuelva”, afirmó.

Durante su trayectoria profesional ha actuado como docente universitario y abogado penalista, participando en casos polémicos y de bastante notoriedad pública.

En noviembre de 2019 fue designado ministro de la Presidencia por la entonces presidenta interina Jeanine Áñez, con el mandato de promover el diálogo y acuerdos de pacificación en un contexto de alta tensión, por la crisis política y social que derivó en la caída del Gobierno de Evo Morales tras casi 14 años en el poder.

Su gestión en ese cargo duró apenas 20 días: fue nombrado el 13 de noviembre y destituido el 3 de diciembre del mismo año. La versión oficial no esclarece las razones de su salida, aunque algunos actores políticos señalaron denuncias de presunta injerencia, coacción y vinculación política con otros sectores como motivos extraoficiales.

La Paz, Bolivia. 13 de
La Paz, Bolivia. 13 de noviembre de 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Tras su salida del país, Justiniano Atalá manifestó en una entrevista con el canal Unitel que tenía indicios suficientes para considerarse un “perseguido político”, debido a que el Ministerio Público no habría aceptado una justificación enviada para no estar presencialmente en una toma de declaración como testigo por el caso denominado “Golpe de Estado I”, que investigaba la forma en la que Añez ocupó el Gobierno. En ese sentido, el ex ministro consideró que era vulnerable a una orden de aprehensión.

En una entrevista con el programa radial de Asuntos Centrales, el abogado señaló que a su retorno piensa retomar sus labores en su estudio jurídico y no descartó buscar espacios de participación política institucional. “No me brindo ni me excuso. No es algo que me interese, pero no es algo que descarte”, afirmó.

