Nuevo atentado en Ecuador: sicarios asesinaron al concejal de Durán y a su escolta

El concejal ecuatoriano Hugo Obando fue asesinado en Durán (X)

Hugo Obando, concejal del municipio de Durán, ubicado en la zona costera de Ecuador, falleció este sábado, tras haber resultado herido en un atentado en el que su escolta también fue asesinado. La noticia fue confirmada por la Prefectura de la provincia del Guayas y el alcalde de Durán, Luis Chonillo.

Obando participó en la mañana en un evento realizado en un centro de convenciones y retornaba a su domicilio cuando, acompañado por policías, fue interceptado. Sujetos armados lo atacaron, lo que dejó herido al edil junto a dos agentes y provocó la muerte de un tercer policía que lo custodiaba. Cerca de las 17:00, hora local, la Prefectura de Guayas confirmó el deceso del concejal.

La Prefectura expresó en sus redes sociales: “Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Obando, concejal de Durán. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor”.

Hugo Obando era concejal de Durán (X)

Por su parte, Chonillo señaló: “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo, Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad”.

Añadió que se ha apagado la vida de un servidor público íntegro y luchador, comprometido con la comunidad, cuya vocación de servicio permanecerá grabada en la memoria de los ciudadanos.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación sobre el atentado, ocurrido en el sector del Polideportivo La Ferroviaria. Se dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos, además de la realización de entrevistas preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona.

La Policía Nacional informó que el agente Rubén Chávez perdió la vida en el ataque armado en Durán y aseguró que el crimen “no quedará impune”. Las unidades especializadas se han movilizado para capturar a los autores de este asesinato, cometido en una de las provincias más afectadas por la violencia.

El pasado lunes, Javier Bolaños, director financiero de la Alcaldía de Durán, también fue asesinado. El municipio, ubicado junto a Guayaquil, se ha consolidado desde hace dos años como el más violento del país.

Durán se convirtió en los últimos años en uno de los municipios más violentos de Ecuador (X)

En 2024, Durán registró una tasa de 145,98 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándose a la cabeza de las ciudades más violentas de Ecuador; en el primer semestre de este año, la tasa se mantuvo en 103,31 homicidios. Estas cifras, reportadas por el Ministerio del Interior y sistematizadas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reflejan la gravedad de la situación.

Ecuador vive una escalada de violencia inédita, atribuida al crecimiento de bandas criminales organizadas. Esta situación llevó al presidente, Daniel Noboa, a decretar en enero de 2024 el llamado ‘conflicto armado interno’ contra estos grupos, ahora considerados organizaciones terroristas.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, el país registra el semestre más violento desde que existen datos oficiales. La violencia y la inseguridad han marcado a la comunidad de Durán, que sigue siendo golpeada por ataques armados y crímenes contra figuras públicas.