América Latina

Ecuador pidió una reforma al sistema multilateral para enfrentar el crimen organizado como una amenaza global

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, subrayó ante la ONU los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico, al mencionar cifras históricas de decomisos de drogas y la declaración de bandas criminales como grupos terroristas

Guardar
La canciller de Ecuador solicitó ante la ONU considerar al crimen organizado como una amenaza para la paz internacional (EFE)

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, instó a reformar el sistema multilateral para contemplar los verdaderos desafíos de los países en desarrollo, especialmente la amenaza del crimen organizado transnacional como riesgo para la paz y la seguridad internacional.

“El multilateralismo debe evolucionar para responder a las actuales demandas de los pueblos y confrontar las nuevas amenazas”, afirmó Sommerfeld, quien representó al presidente Daniel Noboa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sommerfeld sostuvo que “el concepto de paz y seguridad internacional debe ampliarse e incluir la delincuencia organizada transnacional, fenómeno que socava la gobernabilidad, alimenta la corrupción, perpetúa la violencia y erosiona las perspectivas de progreso”.

Gabriela Sommerfeld se presentó ante
Gabriela Sommerfeld se presentó ante la ONU en lugar de Daniel Noboa (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La canciller ecuatoriana advirtió que estas organizaciones “provocan consecuencias similares a los conflictos armados internacionales en lo económico, político y social”. “No hablamos de bandas locales, sino redes y cadenas logísticas internacionales que mueven miles de toneladas de droga, explotan la minería ilegal, trafican armas, personas e incluso órganos humanos”, denunció desde Nueva York.

Sommerfeld destacó que Ecuador fue declarado por Noboa en “conflicto armado no internacional” a inicios de 2024, con el objetivo de frenar la escalada sin precedentes de violencia vinculada al crimen organizado. Esa decisión llevó a la clasificación de las bandas delictivas como grupos terroristas, incluidas organizaciones conectadas con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y con la mafia albanesa en Europa.

“Sin haberlo buscado, por su vecindad con los principales países productores de cocaína del mundo, Ecuador se halla en la primera línea de batalla contra la delincuencia organizada transnacional y libra una guerra existencial contra el narcoterrorismo”, detalló la funcionaria.

Sommerfeld solicitó la consideración del
Sommerfeld solicitó la consideración del crimen organizado como una amenaza internacional (REUTERS/Eduardo Munoz)

La ministra también afirmó que el país ha realizado “ingentes esfuerzos y recursos para salvaguardar la seguridad y poner en primero al ciudadano”, logrando en 2023 un récord histórico de 294 toneladas de droga decomisadas.

Sommerfeld también mencionó la consulta promovida por el jefe de Estado para reformar la Constitución, que incluye la posibilidad de permitir la instalación de bases militares extranjeras. “La reforma permitirá ofrecer a otros países puntos estratégicos que puedan servir para el control y monitoreo de actividades criminales en beneficio de paz y seguridad internacional”.

La funcionaria hizo un llamado a la comunidad internacional para “coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación con países y organismos internacionales que incluyan asistencia financiera y equipamiento tecnológico”. Advirtió que “el multilateralismo es cuestionado hoy, y con razón, pues no ha logrado responder de manera eficaz a los conflictos y desafíos contemporáneos”. Añadió que Ecuador impulsa un enfoque multilateral más innovador, inclusivo y representativo.

Gabriela Sommerfeld sustituyó a Noboa
Gabriela Sommerfeld sustituyó a Noboa en su discurso ante la ONU en Nueva York (Europa Press)

A través de sus redes sociales, la ministra mostró en videos cuáles fueron sus actividades en la ONU y escribió: “Día de reuniones bilaterales, multilaterales con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y firma de acuerdos en materia de seguridad (Unión Europea-Europol) y fortalecimiento de diálogos y relaciones con otros países”.

Este jueves, fue recibida en los salones de la ONU por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y posteriormente llevó adelante encuentros con representantes de Paraguay, el bloque europeo, y participó en la reunión estadounidense llamada “Desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio occidental”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorÚltimas Noticias AméricaONUcrimen organizadonarcotráficoterroristasGabriela Sommerfeld

Últimas Noticias

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

La ceremonia, celebrada por primera vez en Panamá, destacó a grandes referentes de la música y a nuevas promesas, con presentaciones que fusionaron tradición y vanguardia

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat

Paraguay y EEUU reforzaron sus lazos diplomáticos en torno a Taiwán e Israel durante un encuentro en Asunción

En la reunión también se abordó el impulso a las inversiones estadounidenses en la región, la apertura de nuevos mercados y la cooperación en seguridad interna y defensa frente al crimen organizado

Paraguay y EEUU reforzaron sus

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

El ex viceministro de Defensa Social fue detenido en el Chapare, cerca de un laboratorio de cristalización de cocaína. La Fiscalía investiga su posible vínculo con la instalación, mientras el ex mandatario denuncia un “montaje político”

La Justicia de Bolivia ordenó

Al menos dos estudiantes murieron en un tiroteo en una escuela del noreste de Brasil

Los atacantes dispararon desde la acera contra alumnos que se encontraban en el patio durante el recreo en Sobral, estado de Ceará, hiriendo a otros tres menores

Al menos dos estudiantes murieron

Violencia en Ecuador: una masacre en una cárcel de Esmeraldas dejó al menos 17 reclusos asesinados

Los agresores usaron llaves sustraídas y armas de fuego para ejecutar a presos rivales

Violencia en Ecuador: una masacre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estado de las reservas del

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 26 de septiembre

Colombia: se registró un temblor de magnitud 3.5 en Santander

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la madre de la víctima pidió que liberen a los detenidos

Qué se celebra el 26 de septiembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos de la identidad nacional

La geografía del empleo argentino: de qué se trabaja en cada provincia

INFOBAE AMÉRICA
Premios Juventud: Bad Bunny, Morat

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

Corea del Sur efectuó disparos de advertencia contra una embarcación norcoreana que violó su frontera marítima

Dinamarca cerró nuevamente el aeropuerto de Aalborg por sobrevuelo de drones y denunció tácticas de guerra híbrida

Dinamarca prevé más "ataques híbridos" tras los avistamientos de drones en sus aeropuertos

HRW condena la muerte de manifestantes a manos de Policía en Ladaj y acusa a India de "silenciar" la disidencia

ENTRETENIMIENTO

Reportan que Bad Bunny fue

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

“No se tiene que ser chic ni sofisticada para ser impactante”: Kim Kardashian redefine su estilo y su carrera

“La espera valdrá la pena”: el mensaje de Millie Bobby Brown para los fans sobre el final de Stranger Things

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

Kim Kardashian criticó sutilmente a su exesposo Kanye West: “Gané confianza hace tres años”