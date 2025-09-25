América Latina

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El vicecanciller de la dictadura, Carlos Fernández de Cossío, se limitó a decir que la isla brinda “respaldo político” a Venezuela y a criticar el despliegue del Pentágono en el Caribe, donde intenta reducir el narcotráfico con una flota naval

Guardar
El vicecanciller de Cuba descarta ir a una guerra con EEUU para defender a Maduro

El vicecanciller del régimen de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, descartó que la isla participe en un conflicto armado con Estados Unidos para respaldar al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida al periodista Mehdi Hasan, editor jefe y CEO de Zeteo News, Fernández de Cossío sostuvo que la postura oficial de su régimen ante una eventual guerra entre Venezuela y Estados Unidos se limita a brindar respaldo político a Caracas.

“No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos”, sostuvo, ante la insistencia del periodista sobre si Cuba se involucraría militarmente si Washington avanza con una ofensiva contra Venezuela. Fernández de Cossío reiteró en varias ocasiones que su país ofrecería “todo su apoyo a Venezuela”, aunque precisó que ese respaldo sería principalmente político, no militar.

El vicecanciller del régimen de Cuba, Carlos
El vicecanciller del régimen de Cuba, Carlos Fernández de Cossío

“Elegiste tus palabras con cuidado. Apoyo político. ¿No se involucrarán militarmente para apoyar a Venezuela?“, consultó el comunicador; ante lo que el diplomático de la dictadura de Miguel Díaz-Canel remarcó: ”Esa es una pregunta muy peligrosa. No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos”.

El funcionario definió como “muy preocupante” la retórica surgida a raíz del reciente discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y consideró que las amenazas contra Venezuela constituyen un factor de riesgo para toda la región.

Según su análisis, “hay una postura amenazante contra Venezuela. Es muy irresponsable creer que se puede hacer eso sin causar una gran pérdida de vidas. Es una amenaza para Venezuela. Es una amenaza para todo el continente, para toda la región”.

Trump en la ONU sobre los carteles de narcotráfico

En el intercambio con Zeteo News, Fernández de Cossío evitó responder de forma directa a escenarios hipotéticos de ataques estadounidenses a embarcaciones cubanas, señalando que “es una circunstancia diferente” y subrayó la “paciencia” mostrada por el régimen de Maduro.

Además, sostuvo que “todo el mundo sabe que (el narcotráfico) no viene de Venezuela”, en referencia a los argumentos de Estados Unidos para justificar operaciones militares en el Caribe.

Las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Cuba y Venezuela han sido objeto de atención internacional tras el endurecimiento de la retórica estadounidense hacia ambos países.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Desde el inicio del mandato de Trump, el Ejecutivo de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones y restricciones contra la dictadura de Maduro, al que acusa de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia venezolana.

Ante la pregunta sobre si intentarán mantener una posición neutral en caso de una guerra, Fernández de Cossío insistió: “Cuba brindará todo su apoyo político”, marcando distancia respecto de una implicación armada directa. Esta declaración confirma la línea de actuación que La Habana busca sostener frente a cualquier escalada de tensiones en América Latina.

La entrevista se produjo en un contexto de creciente incertidumbre en torno al futuro político de Venezuela y el rol de aliados regionales frente a la política exterior estadounidense.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCubaCarlos Fernández de CossíoNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpULTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Paraguay respalda a Guyana en la disputa por la dirección del IICA

El gobierno paraguayo apoyará al candidato de Guyana y CARICOM para liderar el IICA, dejando de lado la postulación uruguaya

Paraguay respalda a Guyana en

Interpol activa ficha roja contra Silem García Peña, expropagandista de la iglesia La Luz del Mundo

Esta determinación se da después de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York girara una orden de aprehensión contra el exregidor de la ciudad de Xalapa por su presunta cercanía con los crímenes perpetrados por Naasón Joaquín García

Interpol activa ficha roja contra

El cambio de postura de Jeannette Jara sobre Cuba: “Claramente no es una democracia”

La candidata presidencial oficialista chilena y militante comunista había dicho previamente que el país caribeño “posee un sistema democrático distinto”

El cambio de postura de

Cómo impacta en Brasil la reunión relámpago entre Lula da Silva y Donald Trump

El bolsonarismo está en alerta, mientras que la carrera hacia 2026 ya ha comenzado

Cómo impacta en Brasil la

Costa Rica pidió a la comunidad internacional actuar frente a la crisis humanitaria en Venezuela, Haití y Nicaragua

“No existe ausencia de recursos económicos para atender las crisis sino que falta voluntad”, afirmó el canciller Arnoldo André en la Asamblea General de la ONU

Costa Rica pidió a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Tu empresa puede controlar el

¿Tu empresa puede controlar el tiempo que pasas en el baño? Un abogado responde

Madrid activa medidas sanitarias tras detectar un foco de gripe aviar en Alcobendas: dos ocas silvestres dieron positivo

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

Habitante de calle que murió tras caer de árbol y ser atropellado, fue identificado y se busca a sus familiares

El contundente comunicado de Kiko Rivera a la prensa tras su reciente mudanza: “Quiero pedir disculpas a todos por las molestias”

INFOBAE AMÉRICA
Los Dell Pro Plus Earbuds

Los Dell Pro Plus Earbuds ofrecen filtrado de ruido y optimización de voz con IA para entornos empresariales

Chile, País Invitado de Honor de LIBER 2025, conmemorará el legado de Gabriela Mistral

El pianista y director brasileño João Carlos Martins, Premio A Toda una Vida Profesional de Fundación MAPFRE

CCOO y UGT denuncian el VIII Convenio de la Dependencia y piden una subida salarial "justa"

Más de 1.000 corredores participarán en el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón

ENTRETENIMIENTO

MrBeast y su fórmula para

MrBeast y su fórmula para el éxito: “Sé cómo producir contenido en YouTube mejor que nadie en el mundo”

Diane Kruger y la autenticidad en su trabajo actoral: “Me esfuerzo por no repetirme y crear personajes que no dependan solo de la apariencia”

Jaime Lorente habló sobre su deseo de regresar a La casa de papel: “Me haría ilusión y volvería a hacer de Denver”

John Boyega criticó el rumbo de las secuelas de “Star Wars” y propone cambios

Miley Cyrus reveló los objetos que marcaron su vida: “Cada uno cuenta una parte importante de quién soy y del camino que recorrí”