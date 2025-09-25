América Latina

El cambio de postura de Jeannette Jara sobre Cuba: “Claramente no es una democracia”

La candidata presidencial oficialista chilena y militante comunista había dicho previamente que el país caribeño “posee un sistema democrático distinto”

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

La exministra de Trabajo aseguró
La exministra de Trabajo aseguró además que "en Venezuela lo que hay es una dictadura".

La abanderada presidencial del oficialismo chileno y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, dio en su giro en su postura política internacional al afirmar que Cuba “claramente no es una democracia”, este miércoles en entrevista con el programa “Car Curo a la Moneda” de TVN.

Ello, puesto que antes de las primarias oficialistas, en abril pasado, había descartado de plano que el país caribeño esté gobernado por una dictadura.

Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Hay un partido único, no es el único sistema así, cada pueblo tiene que definir su gobierno”, dijo en esa oportunidad a CNN Chile, señalando de paso que Venezuela no tiene un gobierno comunista, sino un “régimen autoritario”.

Así las cosas, en conversación con el conocido periodista Pedro Carcuro, la exministra del Trabajo del gobierno de Boric explicó que hizo una “reflexión dolorosa” respecto a Cuba, teniendo en cuenta el bloqueo económico que afecta a la isla y su consiguiente crisis económica y humanitaria.

Es que ahí he hecho más reflexión, Pedro, porque, mira, en Venezuela para mí es claro (que es dictadura), porque nadie sale de su país como han salido los millones de venezolanos porque la esté pasando bien. Y aquí en Chile hay muchos venezolanos, muchos han venido a aportar a trabajar, también a otros a delinquir”, sostuvo.

En Cuba también son muchos los que se han ido”, le replicó el periodista.

“Por eso te digo, si yo en torno a Cuba, la reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí (...) Veo y está pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, su misma condición de isla, que es muy difícil (...) Entonces, como que encuentro que tienen suficientes problemas”.

¿No lo calificas como dictadura al régimen cubano?, retrucó Carcuro.

“Claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolverlo ellos, digamos, sus problemas", aseguró la candidata que por ahora lidera todas las encuestas presidenciales, al menos en primera vuelta.

Jara lidera por ahora las
Jara lidera por ahora las encuestas presidenciales, aunque las mismas aseguran que caería ante los candidatos de derecha José Antonio Kast y Evelyn Matthei en el balotaje.

“En Venezuela lo que hay es una dictadura“

Carcuro también le preguntó sobre qué significa ser comunista en estos días, a lo que Jara respondió que lo es, pues “creo que en este país no puede haber más injusticias sociales, y porque quiero combatir la pobreza extrema y que la gente tenga más oportunidades”, manifestó.

Sin embargo, al recalcarle el periodista los cuestionamientos a países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua y Cuba que se autodefinen como comunistas, Jara subrayó que el régimen de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con el comunismo.

“En Venezuela yo no diría que sea comunismo. Yo diría que en Venezuela lo que hay es una dictadura y espero como presidente de Chile impulsar una transición democrática“, remató taxativa.

Jeannette JaraPedro CarcuroChileCuba

