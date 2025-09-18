América Latina

Polémica por otro impuesto en Uruguay: ahora proponen un tributo a los agroquímicos

El gravamen está incluido en el proyecto de ley de Presupuesto de Yamandú Orsi y la oposición advierte que habrá un encarecimiento de productos

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

El ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo)

Las principales críticas al proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay están referidas a los cambios tributarios. La oposición cuestiona la creación del impuesto mínimo global, el gravamen a los activos en el exterior y el IVA a las compras a través de la plataforma TEMU. Pero ahora sumó una nueva crítica a un tributo establecido por el Ministerio de Ambiente que había pasado desapercibido.

Uno de los artículos del proyecto de ley plantea gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los productos fitosanitarios, los llamados plaguicidas o agroquímicos, que contienen sustancias peligrosas.

La oposición consideró que con esta propuesta el gobierno está buscando recaudar. Lo que se ha planteado como gran preocupación es un impuesto nuevo, que se crea a los fitosanitarios, que son parte de la producción agrícola de nuestro país. Es una carga tributaria más de las que venimos discutiendo y debatiendo que tiene este Presupuesto”, dijo el diputado del opositor Partido Nacional Sebastián Andújar.

En 2020, el Ministerio de Ambiente hizo un relevamiento de plaguicidas obsoletos (Ministerio de Ambiente)

El legislador consideró que la discusión sobre el proyecto de ley estuvo concentrada en los otros impuestos establecidos y señaló que disposiciones como este gravamen quedaron en el olvido. Sin embargo, también “se carga” a la producción agropecuaria.

No nos parece lógico porque es un elemento que se llama para desalentar el uso de los fitosanitarios, los que son tóxicos. Y en materia de política ambiental, lo que tiene que ver con tratar de evitar que esos fungicidas se puedan usar o no, no va por cargar de impuestos. No está comprobado mundialmente que cuanto más impuestos, más desalentás a la producción. Lo que se logra es ingresar a la cadena de pagos y que los productos se encarezcan más, que la fruta suba más de precio, que las hortalizas también suban más de precios”, advirtió el diputado opositor.

Andújar consideró que se trata de un impuesto que es “recaudatorio”.

El Ministerio de Economía y Finanzas entrega el proyecto de ley de Presupuesto en el Parlamento (Presidencia)

Sin embargo, esto fue negado por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Al argumentar la medida, consideró que se trata de “promover la producción sostenible y desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes”.

El Imesi no alcanza a todos los productos químicos sino a los que sean “altamente contaminantes” de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Sabemos que parte del sector productivo –como el arrocero– ya no los usa. Confiamos en avanzar en este camino. No es un sobrecosto, es una fortaleza. Nos va a permitir responder a las exigencias de los mercados internacionales que son cada vez más exigentes, como Europa, que reclama una traza de sostenibilidad”, señaló Ortuño.

Según el secretario de Estado, ya hubo productos uruguayos que fueron rechazados por tener plaguicidas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, junto a la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, al entregar el proyecto de ley de Presupuesto (Presidencia)

Ortuño negó que se trate de una herramienta para recaudar más. “No está pensando como un impuesto. Es un instrumento económico ambiental. Así como fue utilizado un trato diferencial del Imesi para promover los autos eléctricos o para desestimular el uso de bolsas plásticas, en este caso lo planteamos para desestimular el uso de plaguicidas”, expresó el secretario de Estado.

No está previsto para recaudar sino para desestimular en un contexto donde los plaguicidas que en otros países del mundo no se aceptan, porque contaminan o porque hacen mal a la gente, vienen y llegan más baratos. Estamos desestimulando con esto la competencia y el uso de esos plaguicidas altamente contaminantes”, agregó Ortuño.

Otras de las propuestas del Ministerio de Ambiente incluida en la ley de Presupuesto es el artículo que le da la facultad al Poder Ejecutivo para crear un registro nacional de cazadores, informó El Observador. Quienes se inscriban en el registro deberán pagar una tasa.

