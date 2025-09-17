Tres detenidos luego del robo de 18 armas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile

Los ladrones hicieron dos forados en una construcción vecina deshabitada.

Autoridades policiales y de gobierno confirmaron este martes que tres personas fueron detenidas luego de la sustracción de 18 armas de fuego el fin de semana pasado desde la dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar), ubicado en calle Santa Elena en Santiago.

De acuerdo a lo informado, el robo se produjo la noche del sábado mediante dos forados hechos en la pared de una construcción vecina que se encuentra abandonada. El hecho ya le costó el puesto al coronel Roberto Saravia, a cargo de dicha oficina.

Según explicó en un punto de prensa el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, luego de 11 allanamientos se logró la detención de “tres individuos que participaron de los ilícitos y seguimos, por supuesto, trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda”.

Dichos cateos fueron realizados por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 en las comunas santiaguinas de Huechuraba, Cerrillos, Colina y Conchalí, y en ellos los uniformados además aprehendieron a otros dos sujetos por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, aunque aún no se ha acreditado si también participaron del robo.

Araya tildó el robo como "muy grave” y confirmó que los acusados tienen un amplio prontuario policial “por hechos de similar naturaleza”, por lo cual “el departamento de OS7 y los servicios especializados de Carabineros no cesarán en la búsqueda del resto de la banda y la recuperación de los armamentos”, aseguró.

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que “las diligencias continúan no solo con el propósito de obtener las pesquisas, sino que con obtener antecedentes adicionales”.

Formalización

Por la tarde se llevó a cabo la audiencia de formalización, en la que el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los tres acusados, puesto que no se pudo acreditar la tenencia ilegal de armas. Sin embargo, desde el Ministerio Público apelaron y pidieron su prisión preventiva, asunto que ahora deberá ver la Corte de Apelaciones de Santiago.

Así lo detalló el fiscal Marcelo Leiva, quien señaló que la corte “estableció que efectivamente está acreditada la participación en el robo, pero no en la tenencia ilegal de armas de fuego. Esperemos que la Corte de Apelaciones establezca que efectivamente hay elementos para vincular a los imputados también por la tenencia ilegal de armas”.

Según el persecutor, los tres imputados “participan en una parte del delito, otros en otra. Aquello tiene que ir avanzando”, recalcando el hecho de que la Fiscalía y la policía continúan las pesquisas a fin de dar con el paradero del resto de la banda y, sobre todo, con el armamento robado.