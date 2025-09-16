América Latina

Santiago Peña promulgó la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

El presidente de Paraguay selló el pacto alcanzado en diciembre de 2023. Incluye 19 capítulos y aborda temas como comercio, servicios y cuestiones sanitarias, entre otras

Guardar
El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley que ratifica el acuerdo de libre comercio alcanzado en diciembre de 2023 entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Singapur, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Asunción, Rubén Ramírez.

Paraguay es uno de los primeros países en promulgar esta ley que nos va a permitir la inmediata aplicación de estos mecanismos de preferencias comerciales”, expresó Ramírez durante una conferencia de prensa.

El mandatario firmó un decreto para la entrada en vigor de la ley “que aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur“, aprobada en agosto pasado por la Cámara de Diputados, luego de la aprobación previa en junio por parte del Senado.

De acuerdo con Ramírez, las preferencias comerciales establecidas en el acuerdo cubren el 100% de los productos de Singapur y el 90,8% de los productos importados desde Singapur hacia Paraguay.

El logo del Mercosur (Europa
El logo del Mercosur (Europa Press)

El acuerdo incluye 19 capítulos y aborda temas como comercio, servicios, cuestiones sanitarias, fito y zoosanitarias, además de propiedad intelectual y promoción del desarrollo económico entre el Mercosur y Singapur.

Ramírez señaló que la promulgación de la ley representa “un hito”, subrayando que Singapur “es una plataforma” que permitirá a los productores y la industria paraguaya ampliar el acceso no solo a ese país, sino también al sudeste asiático.

El Mercosur, compuesto por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, firmó el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro un acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero de este bloque con un país de Asia-Pacífico.

Las negociaciones con Singapur comenzaron en 2018 y finalizaron en cinco años. Tras la firma, los países miembros deben completar los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del acuerdo.

La balanza comercial de Paraguay con Singapur ha sido deficitaria durante los últimos cinco años, registrando en 2023 un saldo de -147,4 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayMercosurSingapurÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La justicia chilena absolvió a un hombre que se quedó con sustancioso sueldo pagado por error

Su empresa le depositó decenas de miles de dólares de más y el trabajador renunció ipso facto, sin devolver el dinero

La justicia chilena absolvió a

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

La medida responde a las protestas masivas y cortes de carreteras. Rige por 60 días para las regiones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel

Bolivia: denuncian que ocho de cada diez camiones están varados por falta de combustible

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz estima pérdidas diarias de dos millones de dólares y señala que hay más de 11.000 camiones parados durante este periodo de escasez de diésel

Bolivia: denuncian que ocho de

Chile: robaron 18 armas desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros

El hecho ya le costó el puesto al oficial a cargo del departamento

Chile: robaron 18 armas desde

Ecuador: exportaciones no petroleras y no mineras crecieron 22%

El sector agrícola-agroindustrial lideró el dinamismo en el primer semestre del año. La Unión Europea, Estados Unidos y China concentraron el 66% del total exportado

Ecuador: exportaciones no petroleras y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crisis en Machu Picchu EN

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: turistas varados, vías bloqueadas y caos por paro indefinido en la ciudadela inca

Scotiabank Colpatria recibe multa de $700 millones por fallas en la protección de datos

Si te gustaron ‘Gladiator’ y ‘El reino de los cielos’, esta es la última gran película medieval de Ridley Scott que puedes ver solo esta semana en Prime Video

Cómo fortalecer tus órganos cada día: consejos respaldados por la ciencia

El Gobierno propuso eliminar la ampliación de zonas frías que incluyó a más de 3 millones de hogares en el subsidio al gas

INFOBAE AMÉRICA
Cómo preparar néctar para colibríes

Cómo preparar néctar para colibríes casero y cada cuánto hay que cambiarlo para que visiten el jardín

Prohibido usar wifi: la medida de una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”

Podemos ve "electoralismo" de Sánchez con la participación en Eurovisión

Movistar y LaLiga inician en la Gran Vía de Madrid la cuarta temporada del Estadio Movistar LaLiga

El Ejército de Bulgaria intercepta una lancha no tripulada en el mar Negro

ENTRETENIMIENTO

Jane Fonda, Meryl Streep y

Jane Fonda, Meryl Streep y más celebridades reaccionan a la muerte de Robert Redford

Robert Redford: 10 imperdibles películas para ver en streaming

La extraordinaria suma que ganó Robert Redford por “El Golpe”, una de sus películas más aclamadas

El Sundance Film Festival: la apuesta de Robert Redford que cambió el cine independiente para siempre

Timothy Olyphant destacó los dilemas que plantea Alien Earth: “Se formulan preguntas sobre la humanidad y si vale la pena salvarla”